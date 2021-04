Ruská diplomacie je jako tank. Kam ho pustí, tam jede, říká ruský politolog

Česko-ruské vztahy jsou teď na bodu mrazu, váš kolega je popsal jako nejhorší v postsovětské éře. Půjdou napravit a bude o to vůbec ze stran obou států zájem?

Doposud to Česko vedlo trochu nešikovně v tom slova smyslu, že mu Rusko nerozumí. V současné situaci je přístup ze strany nového ministra zahraničí Jakuba Kulhánka vedený tak, aby se daly vztahy s Ruskem vystavět znovu. Ale budou to takové vztahy, které bude Rusko respektovat. Podle mého Rusko Českou republiku v posledních pěti letech vnímalo jako postsovětský stát.

Jak to myslíte?

Ještě v době prezidenta Havla, možná i prezidenta Klause, s námi Rusko jednalo jako se samostatným, suverénním státem. Poté šlo ale lobby ze strany Ruska hodně nahoru a Rusko si začalo připadat vůči Česku jako nadřazené impérium. Jakoby v Moskvě zapomněli na to, že je Česko členem Severoatlantické aliance. Začali využívat Česko pro takový trolling Evropské unie, kterému hodně pomáhá i prezident Miloš Zeman. Teď je třeba to celé narovnat zpět do pozice suverénní stát versus suverénní stát.



Myslíte ukázání hranic, za které už Rusko nemůže?

Hranice Rusko moc necítí. Ruská diplomacie funguje jako tank - kam jí pustíte, tam jede. Ale teď Česko ukázalo, nebo spíš začíná hranice ukazovat. Mocným signálem je tendr na dostavbu Dukovan, kde Rosatom nebude, další vlaštovkou je vyrovnání počtu zaměstnanců na ambasádách. To je přesně to, co je k ukázaní hranic potřeba.



Na opuštění ambasády mají ale ruští diplomaté více než pět týdnů, velvyslanectví a Česko mají opustit do konce května. Není to velký luxus, když přihlédneme na dosavadní způsob jednání Ruska s Českem?

Teď už nejde jen o diplomaty, ale i jejich rodiny. Prvních 18 vyhoštěných diplomatů byli lidé, kteří pracovali v Česku většinou pár let. Teď jde o lidi, kteří v Česku žijí mnohonásobně déle. Je to maximálně humánní přístup ze strany Česka k lidem z ruské ambasády. Například ruský školní rok končí koncem května a ruská škola při velvyslanectví to má stejně, takže ho děti budou moci ještě normálně dokončit.



Co se na té diplomatické úrovni bude v následujících pěti týdnech bude podle vás dít? Bude to otázka taktiky a snahy o dohodu, nebo ten „tank“?

Podle toho, co slyšíme z Moskvy, je tady naděje na skutečná diplomatická jednání v tom pravém slova smyslu. Ale je to jen naděje, může se to změnit a Rusko může vyrukovat s tím, že bude chtít třeba počty diplomatů začít zvyšovat, nebo něco podobného. Podle mého je ale současný postup ze strany Česka velmi chytrý, protože dává jednáním prostor.



Můžou velvyslanectví v takto malém počtu lidí vůbec fungovat?

To skoro nejde. Je otevřené, ale že by bylo funkční při sedmi diplomatech pro takhle velké země? To je skoro nemožné. Sedm diplomatů je nic. To nefunguje žádný politický odbor, ekonomický odbor, je to v podstatě jen kancelář pro velvyslance. Česko ale vztahy s Ruskem potřebuje, je to v zájmu obou stran. Jsou tam podnikatelé, kteří potřebují podporu.



Můžeme tedy během těch pěti týdnů očekávat nějaké ekonomické dopady pro Česko? Přeci jen z Ruska proudí ropa, zemní plyn...

Samozřejmě se to může stát a ekonomická „řešení“ by mohla přijít. Situace s dostavbou Dukovan a nezapojení Rosatomu do tendru je pro Rusko velká rána, berou to jako ekonomické sankce. A může to znamenat nějakou odvetnou reakci. Ta by se ale podle mého neměla týkat určitých firem. Třeba Škoda má v Rusku velký výrobní závod. Něco ale nejspíš najdou už jen proto, aby si zachránili svůj obraz. Je to vlastně podobná situace jako s vyrovnáváním počtu diplomatů. Když vy Rosatom, my také něco.



Můžeme očekávat i nějaké kybernetické útoky, hybridní války či něco podobného?

Nemyslím si, že Rusko bude chtít s Českem vést nějakou kyber válku. Jestli ano, tak to bude jen v případě jednotlivců nebo skrz média. V té nejbližší době to podle mého nebude nějaký nátlak, útoky nebo něco konkrétního ze strany Ruska rovnou vůči Česku. Minimálně do toho konce května budou chtít využít čas a získat toho co nejvíce víceméně po dobrém. Rusko ale teď pociťuje, že si v Česku nemůže dělat, co chce. A to je pro něj velká změna.



Nynější volební výsledky Rusku nenahrávají

Bude se Rusko nějak snažit zasáhnout do voleb? Protože volby nejsou daleko, ovlivňování voleb už jsme tady měli, mluvil jste i o trollení EU i ze strany pana prezidenta. Dají se čekat nějaké dezinformační kampaně ve zvýšené míře v souvislosti se snahou ovlivnit volby v Česku?

Očekávám to. Rusko dobře ví, že změna vlády by mohla být jak v zájmu jejich země, tak i hodně proti. Pokud se podíváme na průzkumy veřejného mínění, současní favorité Rusku nevyhovují.



Jak by ten nátlak mohl vypadat?

Možností je víc. Může to být třeba manipulační prohlášení Ruska, formálně antičeské, ze kterého vyplývá že, současná česká vláda všechno zvládá a má jejich podporu. Šlo by to navléknout i tak, jak to Rusko dělalo v minulosti, a sice že by do Česka vysílalo návštěvy či konzultanty, kteří by podporovali lidi s ruskými zájmy. To můžou být jednotliví politici, strany, podnikatelé i veřejně známí lidé. Stejně jako byly třeba skupiny podporovatelů Miloše Zemana při posledních volbách, mohly by být nějaké neformální skupiny i teď. Nebo Rusko může využít silného propagandistického základu, který v Česku za ta léta vznikl v podobě trollů, komentátorů na dezinformačních webech, sociálních sítích a podobně. Přes ně pak ukazovat cesty, kterými by se měli politici vydat, pokud chtějí dostat od Ruska podporu.

Prezident Zeman ale k situaci stále mlčí, promluvit chce až v neděli. Jaké signály tím do Ruska vysílá?

Pan prezident Zeman patrně nechce vypadat jako advokát Ruska, proto mlčí a doufá, že to zástupci ministerstev zahraničí vyřeší sami. Signál je takový, že Česko je připravené diplomaty vyhostit, podporu prezident dává, ale komentovat nebude a v podstatě čeká, jestli se to nepřežene.



Odehraje se v Rusku nějaká kampaň proti Čechům?

To také určitě bude a částečně se to už i děje. Bude to hlavně přes média. Televize RTV je v takových případech vždycky první, kdo se do toho zapojuje. Teď se připravuje nějaký nový film, kterými takové propagandistické kampaně startují, to známe z případů Estonska nebo Ukrajiny, teď přijde na řadu antičeský film.



K vyhoštění ruských diplomatů přistoupilo jako první Slovensko a vyhostilo tři ruské diplomaty, Rusko oplatilo stejnou mincí. V pátek oznámily vyhoštění čtyř ruských diplomatů pobaltské státy. Přidají se i další země?

To oplácení stejnou mincí je běžná praxe, i když se jí v poslední době Rusko snažilo změnit. Polsko nedávno vyhostilo tři diplomaty, ale Rusko mu vyhostilo pět. O to samé se pokoušelo s Českem, které si to nenechalo líbit. Vlastně díky tomu českému boji a trvání si na svém zůstalo Slovensko nakonec také na vyrovnaných počtech. K vyhošťování dalších diplomatů jinými zeměmi ale nemusí dojít, protože jsem ze strany Evropské unie neviděl takovou podporu, která by tomu nasvědčovala. V EU je politická obec hodně roztříštěná, každá země to má vůči Rusku trochu jinak a je hodně politiků, kteří si to s Ruskem nechtějí rozházet. Nebudou tak chtít na Rusko nějak moc tlačit. Unie není úplně aktivní v podpoře Česka, jak bych očekával. Když přijdou nějaké další kroky ze strany Ruska, například že by vyhošťovalo další diplomaty, tak se to změní. Do té doby ale žádné velké vyhošťování ruských diplomatů od členů Evropské unie neočekávám.

Ambasáda mimo provoz

Jak současnou situaci vnímají Rusové, kterých je v Česku zhruba 100 tisíc a v dlouhodobě u nás žijí?

Popravdě nikdo moc neví, kolik Rusů tady „žije“. Nejde totiž jen o Rusy, ale i lidi z bývalého Sovětského svazu. To jsou lidé z Kazachstánu, Ukrajiny či Běloruska, kteří mají v Rusku stále silné vazby, části rodin a tím to číslo roste, i když statisticky ne. Ale i tak je to pro ně hrozné, protože už dlouhodobě nemůžou kvůli koronaviru cestovat, nedávají se turistická víza, takže Rusové do Česka nemůžou a teď to vypadá, že se ta doba ještě více prodlouží. Přitom na návštěvu rodiny čekají strašně dlouho, těch případů je dost. Pak je ruské velvyslanectví ochromené, takže bude pro ně těžké dostat třeba nový pas, kopie rodného listu nebo něco podobného. V takové situaci nechce být nikdo.

A co podporovatelé Ruska, kteří u nás žijí?

Ti v Česku také jsou, ale je jich menšina. Řadoví podporovatelé Ruska jsou především v Rusku, ti nežijí léta v zahraničí. Ale tato menšina v Česku je a bere to jako agresi vůči své zemi. Takoví lidé můžou provokovat, především na sociálních sítích, kde už jsem viděl nějaké diskuze typu „Kam byste vrátili sochu Koněva?“ a podobně.



Není to teď už na Rusko moc? Máme tu krizi na Krymu, případ Navalného a teď Vrbětice, do kterých jsou zapojení stejní lidé, jako do kauzy Skripal. Nepodrazilo si Rusko už v Evropě nohy?

Těch věcí je opravdu hodně, to je pravda. Ale Rusko je s Evropou tvrdě spojeno. Je to také evropský stát, jsou tu obrovské ekonomické a politické vazby. Rusko teď ohrožuje zájmy Evropské unie, ale nevidím tady možnost, že by se udělal vodní příkop s krokodýly a vazby se zpřetrhaly. Unie i Rusko musí hledat způsoby soužití. Nemusí být kamarádi, ale musí spolu umět žít.