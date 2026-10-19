Macinka odmítl celoevropské omezení víz pro Rusy. Většina zemí je proti, tvrdí

Podle serveru finská ministryně zahraničí Elina Valtonenová požádala v dopise české ministerstvo o podporu návrhu, který má výrazně omezit vstup Rusů na území celé Evropské unie.
„Školy, nemocnice a domovy zůstávají pod útokem. Ruské sabotáže a další hybridní operace ohrožují Evropskou unii. Kreml posuzuje naši odhodlanost podle našich činů. Tam, kde narazí na váhání, tlačí dál. Musíme zvýšit cenu, kterou platí za svou nezákonnou válku, a součástí této reakce musí být i vízová politika Evropy,“ cituje server z dopisu. Podle webu finská ministryně navrhuje neudělovat víza pro cesty, které nejsou nezbytné, a to včetně turistických.
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Finsko do středy minulého týdne žádalo podporu i od ostatních zemí. Česko do tohoto termínu podporu neodeslalo. „My to už uplatňujeme a při pohledu na velmi vysoký počet zemí EU, které se k finské iniciativě nepřipojily, je jasné, že žádné celoevropské řešení se nekoná. Proto zůstáváme u národní úpravy,“ napsal serveru Macinka. „Realita je realita. Jsou země, které to nechtějí, a je jich většina,“ dodal.
Redakce iDNES.cz ministra také kontaktovala, do vydání článku nereagoval.
Pracovníci resortu doporučili návrh podpořit
Server píše, že zatím není veřejně jasné, jakou podporu finský návrh má. Uvádí též, že někteří vedoucí pracovníci ministerstva doporučovali návrh podpořit. Byli mezi nimi mimo jiné vrchní ředitel sekce právní Jiří Šlais, vedoucí kanceláře vrchního ředitele evropské sekce Čeněk Hajný nebo ředitel odboru států západní Evropy Jan Buben.
„Vzhledem k tomu, že v této oblasti jsme jedni z nejstriktnějších, většinu navrhovaných opatření dávno aplikujeme a v apelu na liknavější země jsme velmi vokální, bylo by zcela přirozené, kdybychom Finsko podpořili a k prohlášení se připojili,“ napsal v interním stanovisku Buben. „Obsah dopisu ministryně zahraničních věcí Finska je plně v souladu s českými pozicemi a doporučujeme se k iniciativě připojit,“ dodal Hajný.
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Server napsal, že Macinka své rozhodnutí obhajuje i tím, že dříve podobné snahy Česko podpořilo, ale ani tak nebyly úspěšné.
Evropská unie ročně vydává Rusům téměř půl milionu turistických víz. Na špici jsou v tom Itálie či Španělsko. Západní tajné služby varují, že Rusové uvnitř hranic EU mohou posloužit k dalším hybridním operacím, přičemž jejich pohyb mezi jednotlivými zeměmi EU je pro bezpečnostní složky prakticky nemožné kontrolovat.