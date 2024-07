Ideální jsou dvě děti, mámou by se žena měla stát do 29 let, myslí si Češi

Podle výzkumu považuje 72 procent Čechů za nejvíce vyhovující model dvoudětné rodiny. Rodinu se třemi dětmi označilo za optimální 20 procent oslovených. Pouze dvě procenta vyslovila názor, že je ideální mít čtyři a více dětí.

Podle zbylých šesti procent respondentů jsou ideální rodiny s jedním dítětem a podíl těch, kteří si myslí, že optimální je nemít žádné děti, je nižší než jedno procento.

„Názor, že ideálně mají být v rodině dvě děti, je v české společnosti dlouhodobě stabilně zakořeněn, což dokládá i časová řada od roku 2004,“ vysvětlili autoři průzkumu.

„Ačkoli se v předchozím výzkumu z roku 2020 ukázal pokles tohoto přesvědčení a naopak mírný nárůst podílu lidí, kteří považovali za ideální spíše tři děti, v nynějším výzkumu z jara 2024 se opět podíly navrací zpět k dřívějšímu rozložení a to s dokonce nejvyšším dosud zaznamenaným podílem,“ dodali.

Zároveň se 46 procent oslovených domnívá, že ideálním věkem pro muže, aby se stal poprvé otcem, je do 29 let včetně. Podle 50 procent lidí by pak věk otce při narození prvního dítěte měl být 30 let a více.

„Představy českých občanů o ideálním věku otce a matky při narození prvního dítěte se výrazně liší. Názor, že žena by se měla stát matkou do 29 let věku včetně, vyslovily více než čtyři pětiny (83 procent) dotázaných, z toho pětina (20 procent) dotázaných uvedla, že ideální věk ženy pro narození prvního dítěte je méně než 24 let a 63 procent za ideál označilo věk 25 až 29 let,“ upozornili autoři šetření.

Mínění, že ideální věk matky při narození prvního dítěte je 30 let a více, zastává v současnosti jen 17 procent účastníků průzkumu.

Převládající souhlas vyjadřuje česká veřejnost s výrokem o přijatelnosti rozvodu, když je rodina nefunkční, se kterým souhlasí 85 procent dotázaných. Téměř tři čtvrtiny občanů (72 procent) se shodují v kladném postoji k soužití lidí, kteří spolu neplánují sňatek.

Svatba není pro téměř dvě třetiny veřejnosti (63 procent) nutností mezi rodiči, kteří oba žijí ve společné domácnosti se svými dětmi, zjistil průzkum.

„V případě manželství osob stejného pohlaví a také toho, zda mohou páry stejného pohlaví vychovávat děti stejně dobře jako pár muže a ženy, převažují v aktuálním výzkumu lidé, kteří podporují jak možnost manželství osob stejného pohlaví, tak i myšlenku, že pár stejného pohlaví může dítě vychovávat stejně dobře jako pár tvořený mužem a ženou,“ říkají autoři.

Šetření se konalo od 15. března do 2. června. Zúčastnilo se jej 951 obyvatel České republiky ve věku od 15 let.