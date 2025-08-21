Vládu chci sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel

Autor: ,
  8:00
Prezident Petr Pavel je připraven neprotahovat proces sestavování vlády po říjnových sněmovních volbách a neklást předběžné podmínky. Domnívá se, že nový kabinet vznikne poměrně brzy, alespoň takový má dojem z prohlášení představitelů nejsilnějších stran. Hlava státu to řekla v rozhovoru ČTK.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Favoritem voleb je podle průzkumů opoziční hnutí ANO, následované s odstupem vládní koalicí Spolu, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, hnutími SPD (kandiduje s Trikolorou, Svobodnými a PRO) a STAN. Do Sněmovny by se podle šetření dostali také Piráti a Stačilo!, které sdružuje především kandidáty komunistů a sociálních demokratů. Motoristé bývají v posledních průzkumech pod pětiprocentní hranicí.

Česko by mělo být součástí případných mírových jednotek na Ukrajině, míní Pavel

Podle Pavla není do kamene vytesané kritérium, že musí strany příští vlády mít minimálně 101 poslanců. „Může vzniknout vláda, která bude do značné míry stabilní, přestože nebude mít většinu v Parlamentu. Menšinové vlády byly nejenom u nás, ale i v řadě jiných zemí. A některé z nich byly poměrně úspěšné,“ poznamenal.

Po volbách, které se konají 3. a 4. října, chce hned začít jednat s představiteli stran, které se do Sněmovny dostanou. „Samozřejmě, že ten, kdo bude vítězem voleb, asi bude nejpravděpodobnějším sestavovatelem vlády, ale nemusí to tak být,“ podotkl. „Jsem připraven v žádném případě to neprotahovat, neklást žádné předběžné podmínky, ale hned po volbách začít jednat,“ uvedl s tím, že má na mysli interní jednání.

„Myslím si, že to nebude asi trvat nějak zásadně dlouho. Jak jsem zaznamenal z prohlášení představitelů nejsilnějších politických stran, tak všechny mají zájem na tom, aby nějaká forma vlády vznikla co nejrychleji, aby se mohly pustit do práce. Já tomu rozhodně nebudu nějak překážet, abych to zdržoval,“ konstatovala hlava státu.

Kandidáti do voleb 2025: kdo se uchází o hlasy voličů a chce do Sněmovny

Už dříve vyjádřil Pavel přesvědčení, že v budoucí vládě by v zahraniční a bezpečnostní politice neměly mít slovo subjekty, které chtějí vystoupit z Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO). Uvedl ale, že to předem nestanovil jako nějakou nepřekročitelnou linii. „Jenom říkám, že když objektivně hodnotíme situaci naší země, tak nejlepší garancí naší bezpečnosti je členství v systému kolektivní bezpečnosti, který dnes představuje NATO,“ prohlásil.

Žádná lepší alternativa pro ČR není, proto kdo má v plánu vystoupit z aliance, podle Pavlova názoru směřuje k poškození bezpečnosti země. Podobně je to podle něj s EU. „Můžeme k ní být sebekritičtější a myslím, že v řadě případů oprávněně, ale zároveň je pravdou, že je zdrojem naší prosperity,“ řekl. Od stran, které pravděpodobně budou mít šanci sestavovat vládu, nezaznamenal žádnou ambici opustit tyto dvě instituce.

Prezident by podle něj neměl předem stanovit červené linie pro sestavení vlády. Nepřekročitelné limity jsou podle Pavla dány zákonem a bezpečností. „Pokud by došlo teoreticky k situaci, kdy někdo z kandidátů by byl v hledáčku zpravodajských služeb jako člověk bezpečnostně rizikový, pak samozřejmě je to závažný důvod,“ poznamenal.

Fiala ukázal program a varoval před změnou režimu. Euro chce, ale fotbalové

Strana Volt Česko tento týden v krajích podala návrhy na zrušení kandidátek SPD a Stačilo! kvůli obcházení hranice pro vstup do Sněmovny platné pro koalice. Podobně postupuje Přísaha vůči Pirátům.

„Slyšeli jsme ve veřejné debatě různá prohlášení až po tak silné výrazy, jako zrada na voličích. A to jak při minulých volbách, tak před těmito. Není to nic, co by tu už nebylo. A není to zároveň nic, co by bylo v rozporu s právem, s pravidly,“ řekl Pavel. Otázkou ale podle něj je, zda dávají smysl kvóty pro vstup do Parlamentu, když se dají tak jednoduše obejít. Standardní koalice totiž musejí získat ne pět procent hlasů, ale osm v případě dvojkoalice a 11 při spojení tří stran.

Za důležitější považuje, jak se subjekty zachovají po volbách. „Jestli skutečně udrží nějakou jednotu třeba jednoho poslaneckého klubu. Nebo jestli se po volbách rozštěpí a vzniknou malé individuální skupinky v Parlamentu, které budou různě, tak jako atomy, inklinovat tu k jedné, tu k druhé straně. To by asi úplně stabilitě nepřidalo,“ dodal.

Bojuje se o hlasy mladých. ANO slibuje bezúročné půjčky na první bydlení

Volby se uskuteční 3. a 4. října. O místa ve Sněmovně bude letos bojovat celkem 26 volebních uskupení.

Na končící vládě ocenil prezident snahu o konsolidaci veřejných financí či některé kroky v energetice, které vedly k ukončení závislosti na Rusku. Nepovedla se jí naopak digitalizace státní správy či větší reforma vzdělávání.

Postup v bitcoinové kauze „není srozumitelný“

Prezident Petr Pavel předpokládá, že by do říjnových sněmovních voleb mělo od vlády zaznít jasnější prohlášení k bitcoinové kauze. Hovořit chce o věci i při setkání s premiérem Petrem Fialou (ODS) příští týden. Postup podle něj není srozumitelný.

Předchozí ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) přijal pro ministerstvo miliardový bitcoinový dar od dříve odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiřikovského. Policie jej v sobotu obvinila pro dva skutky legalizace výnosů z trestné činnosti. Staly se v roce 2015 a letos, podle policie zastíral původ bitcoinů. Blažek kvůli kauze odstoupil, nahradila ho Eva Decroix (ODS).

Jiřikovského obviněného v bitcoinové kauze poslal soud do vazby

„Sleduji vývoj a musím říct, že jsem z něho stejně rozpačitý jako většina veřejnosti. Ten postup není srozumitelný. Škodí nejenom ministerstvu, ale celé vládě, že není jasno nejenom o těch krocích, ale i o dosavadních zjištěních,“ řekl Pavel.

Výsledek voleb ovlivní Pavlovu kandidaturu

Pro prezidenta Petra Pavla stále není aktuální téma, zda bude v roce 2028 obhajovat mandát. Rozhodnutí mimo jiné ovlivní i to, jak dopadnou letošní sněmovní volby. Pokud by bylo jasné, že preference obyvatel nejsou nakloněny jeho vidění světa, pak by podle něj kandidovat nedávalo smysl.

„Jestli budu, nebo nebudu pokračovat samozřejmě ovlivní řada faktorů. Nejenom ty zdravotní, ale nakonec i to, jak dopadnou (sněmovní) volby. Pokud by nastala situace, která dá jasně najevo preference obyvatel, které nebudou nakloněny tomu, jak to vidím já, pak by asi nedávalo smysl kandidovat, když zájem obyvatel půjde jiným směrem,“ uvedl prezident.

Prezidentování je zatím příjemné, po volbách to může být jinak, čeká Pavel

Pavel se chce nyní soustředit mimo jiné na to, aby vznikla stabilní vláda zaměřená na řešení konkrétních problémů. „Budu se samozřejmě věnovat i aktivní zahraniční politice,“ poznamenal. Vzhledem k volbám ale letos už neplánuje příliš zahraničních cest. Na počátku září navštíví konferenci ve slovinském Bledu, kde má v plánu i několik bilaterálních jednání či schůzku se šéfkou unijní diplomacie Kajou Kallasovou. Na konci září se zúčastní Valného shromáždění OSN v New Yorku.

Vstoupit do diskuse (91 příspěvků)

Češi se vyhýbají spermobankám, rodí se děti na dobré slovo, říká režisérka

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Rusko útočilo na Lvov a Mukačevo. Střely zasáhly i americkou firmu a civilní oblasti

Sledujeme online

Jeden člověk zemřel a dva utrpěli zranění v důsledku ruského dronového a raketového útoku na západoukrajinský Lvov. Na sociálních sítích to podle serveru listu Ukrajinska Pravda uvedli starosta města...

21. srpna 2025  8:29,  aktualizováno  9:10

Mrtvému praseti tváří v tvář. V Bechyni umění člověka nenechá chladným

Kdybyste do Bechyně sezvali všechny, kteří se do její historie v průběhu staletí otiskli, ocitli byste v dost zajímavé společnosti. Od Přemysla Otakara II., Petra Voka přes Františka Křižíka až po...

21. srpna 2025  8:30

Členům drogového gangu hrozí až 18 let vězení, soud v Liberci dnes rozhodne

Krajský soud v Liberci dnes vynese rozsudek nad zbývajícími čtyřmi obžalovanými z jedenáctičlenné skupiny, která se podle spisu zabývala výrobou a distribucí drog. Hlavním aktérům hrozí až 18 let...

21. srpna 2025  8:24

Soud projednává loupežné přepadení chataře, útočníci ho brutálně zbili a svázali

Krajský soud v Olomouci dnes začne projednává loupežné přepadení z předloňského prosince. Dva muži a jedna žena ze Slovenska podle spisu napadli poškozeného v chatové oblasti v Olomouci-Radíkově....

21. srpna 2025  8:19

Málo známá kapitola okupace 1968. Češi se pokoušeli o odboj, jednoho vojáka zabili

Premium

U jedné z cest vedoucích hlubokými křivoklátskými lesy stojí neobvyklý pomník, pískovcový kámen se jménem bulharského vojáka. Připomíná ojedinělou událost, kdy Češi zastřelili „okupanta“ z roku 1968....

21. srpna 2025

Vládu chci sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel

Prezident Petr Pavel je připraven neprotahovat proces sestavování vlády po říjnových sněmovních volbách a neklást předběžné podmínky. Domnívá se, že nový kabinet vznikne poměrně brzy, alespoň takový...

21. srpna 2025

Česko by mělo být součástí případných mírových jednotek na Ukrajině, míní Pavel

Pokud budou na Ukrajině rozmístěny mírové jednotky, Česko by mohlo a mělo být jejich součástí, protože je aktivním hráčem v mírovém procesu a podporuje napadenou zemi od samého začátku ruské invaze....

21. srpna 2025  6:29,  aktualizováno  7:22

Přeháňky a bouřky zasáhnou část Česka. Víkend bude slunečný, ale chladnější

Česko zasáhne déšť a místy i bouřky, které se budou soustředit hlavně na jihovýchodní polovinu republiky. Na severozápadě se naopak občas objeví sluneční paprsky. Od pátku se počasí postupně uklidní...

21. srpna 2025  6:59

Škola opět podraží, pomůcky pro prvňáka stojí už přes pět tisíc. Nejdražší je batoh

Premium

Nástup dětí do školy se blíží a rodiče často na poslední chvíli shánějí potřeby a pomůcky. Podle průzkumu pro společnost Allegro, který má iDNES.cz exkluzivně k dispozici, plánuje většina z nich...

21. srpna 2025

Když podání ruky nestačí. Cla na evropský alkohol nejspíš zůstanou

Celní dohoda mezi Spojenými státy a Evropskou unií se v současné době finalizuje. Podle informací z Bílého domu se ale unijním vyjednavačům nakonec u Američanů nepodařilo prosadit požadavek na...

21. srpna 2025

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Českem se valí lavina solárních krachů, lze díky ní i ušetřit

Premium

Firmy zaměřené na fotovoltaiku se potýkají s nesnázemi. Poptávka výrazně ochladla, solární boom brzdí a v tuzemském rybníku najednou není pro všechny místo. Odborníci se shodují, že ačkoliv to firmy...

21. srpna 2025

D5 před Prahou stála. Bourala dvě nákladní auta, jeden z řidičů se zranil

Dálnici D5 ve středu odpoledne uzavřela na prvním kilometru u Prahy nehoda dvou nákladních aut. Jeden z řidičů se lehce zranil a skončil v nemocnici. Směr na Prahu byl zhruba na čtyři hodiny...

20. srpna 2025  17:02,  aktualizováno  22:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.