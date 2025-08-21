Vládu chci sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel

Favoritem voleb je podle průzkumů opoziční hnutí ANO, následované s odstupem vládní koalicí Spolu, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, hnutími SPD (kandiduje s Trikolorou, Svobodnými a PRO) a STAN. Do Sněmovny by se podle šetření dostali také Piráti a Stačilo!, které sdružuje především kandidáty komunistů a sociálních demokratů. Motoristé bývají v posledních průzkumech pod pětiprocentní hranicí.
|
Česko by mělo být součástí případných mírových jednotek na Ukrajině, míní Pavel
Podle Pavla není do kamene vytesané kritérium, že musí strany příští vlády mít minimálně 101 poslanců. „Může vzniknout vláda, která bude do značné míry stabilní, přestože nebude mít většinu v Parlamentu. Menšinové vlády byly nejenom u nás, ale i v řadě jiných zemí. A některé z nich byly poměrně úspěšné,“ poznamenal.
Po volbách, které se konají 3. a 4. října, chce hned začít jednat s představiteli stran, které se do Sněmovny dostanou. „Samozřejmě, že ten, kdo bude vítězem voleb, asi bude nejpravděpodobnějším sestavovatelem vlády, ale nemusí to tak být,“ podotkl. „Jsem připraven v žádném případě to neprotahovat, neklást žádné předběžné podmínky, ale hned po volbách začít jednat,“ uvedl s tím, že má na mysli interní jednání.
„Myslím si, že to nebude asi trvat nějak zásadně dlouho. Jak jsem zaznamenal z prohlášení představitelů nejsilnějších politických stran, tak všechny mají zájem na tom, aby nějaká forma vlády vznikla co nejrychleji, aby se mohly pustit do práce. Já tomu rozhodně nebudu nějak překážet, abych to zdržoval,“ konstatovala hlava státu.
|
Kandidáti do voleb 2025: kdo se uchází o hlasy voličů a chce do Sněmovny
Už dříve vyjádřil Pavel přesvědčení, že v budoucí vládě by v zahraniční a bezpečnostní politice neměly mít slovo subjekty, které chtějí vystoupit z Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO). Uvedl ale, že to předem nestanovil jako nějakou nepřekročitelnou linii. „Jenom říkám, že když objektivně hodnotíme situaci naší země, tak nejlepší garancí naší bezpečnosti je členství v systému kolektivní bezpečnosti, který dnes představuje NATO,“ prohlásil.
Žádná lepší alternativa pro ČR není, proto kdo má v plánu vystoupit z aliance, podle Pavlova názoru směřuje k poškození bezpečnosti země. Podobně je to podle něj s EU. „Můžeme k ní být sebekritičtější a myslím, že v řadě případů oprávněně, ale zároveň je pravdou, že je zdrojem naší prosperity,“ řekl. Od stran, které pravděpodobně budou mít šanci sestavovat vládu, nezaznamenal žádnou ambici opustit tyto dvě instituce.
Prezident by podle něj neměl předem stanovit červené linie pro sestavení vlády. Nepřekročitelné limity jsou podle Pavla dány zákonem a bezpečností. „Pokud by došlo teoreticky k situaci, kdy někdo z kandidátů by byl v hledáčku zpravodajských služeb jako člověk bezpečnostně rizikový, pak samozřejmě je to závažný důvod,“ poznamenal.
|
Fiala ukázal program a varoval před změnou režimu. Euro chce, ale fotbalové
Strana Volt Česko tento týden v krajích podala návrhy na zrušení kandidátek SPD a Stačilo! kvůli obcházení hranice pro vstup do Sněmovny platné pro koalice. Podobně postupuje Přísaha vůči Pirátům.
„Slyšeli jsme ve veřejné debatě různá prohlášení až po tak silné výrazy, jako zrada na voličích. A to jak při minulých volbách, tak před těmito. Není to nic, co by tu už nebylo. A není to zároveň nic, co by bylo v rozporu s právem, s pravidly,“ řekl Pavel. Otázkou ale podle něj je, zda dávají smysl kvóty pro vstup do Parlamentu, když se dají tak jednoduše obejít. Standardní koalice totiž musejí získat ne pět procent hlasů, ale osm v případě dvojkoalice a 11 při spojení tří stran.
Za důležitější považuje, jak se subjekty zachovají po volbách. „Jestli skutečně udrží nějakou jednotu třeba jednoho poslaneckého klubu. Nebo jestli se po volbách rozštěpí a vzniknou malé individuální skupinky v Parlamentu, které budou různě, tak jako atomy, inklinovat tu k jedné, tu k druhé straně. To by asi úplně stabilitě nepřidalo,“ dodal.
|
Bojuje se o hlasy mladých. ANO slibuje bezúročné půjčky na první bydlení
Volby se uskuteční 3. a 4. října. O místa ve Sněmovně bude letos bojovat celkem 26 volebních uskupení.
Na končící vládě ocenil prezident snahu o konsolidaci veřejných financí či některé kroky v energetice, které vedly k ukončení závislosti na Rusku. Nepovedla se jí naopak digitalizace státní správy či větší reforma vzdělávání.
Postup v bitcoinové kauze „není srozumitelný“
Prezident Petr Pavel předpokládá, že by do říjnových sněmovních voleb mělo od vlády zaznít jasnější prohlášení k bitcoinové kauze. Hovořit chce o věci i při setkání s premiérem Petrem Fialou (ODS) příští týden. Postup podle něj není srozumitelný.
Předchozí ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) přijal pro ministerstvo miliardový bitcoinový dar od dříve odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiřikovského. Policie jej v sobotu obvinila pro dva skutky legalizace výnosů z trestné činnosti. Staly se v roce 2015 a letos, podle policie zastíral původ bitcoinů. Blažek kvůli kauze odstoupil, nahradila ho Eva Decroix (ODS).
|
Jiřikovského obviněného v bitcoinové kauze poslal soud do vazby
„Sleduji vývoj a musím říct, že jsem z něho stejně rozpačitý jako většina veřejnosti. Ten postup není srozumitelný. Škodí nejenom ministerstvu, ale celé vládě, že není jasno nejenom o těch krocích, ale i o dosavadních zjištěních,“ řekl Pavel.
Výsledek voleb ovlivní Pavlovu kandidaturu
Pro prezidenta Petra Pavla stále není aktuální téma, zda bude v roce 2028 obhajovat mandát. Rozhodnutí mimo jiné ovlivní i to, jak dopadnou letošní sněmovní volby. Pokud by bylo jasné, že preference obyvatel nejsou nakloněny jeho vidění světa, pak by podle něj kandidovat nedávalo smysl.
„Jestli budu, nebo nebudu pokračovat samozřejmě ovlivní řada faktorů. Nejenom ty zdravotní, ale nakonec i to, jak dopadnou (sněmovní) volby. Pokud by nastala situace, která dá jasně najevo preference obyvatel, které nebudou nakloněny tomu, jak to vidím já, pak by asi nedávalo smysl kandidovat, když zájem obyvatel půjde jiným směrem,“ uvedl prezident.
|
Prezidentování je zatím příjemné, po volbách to může být jinak, čeká Pavel
Pavel se chce nyní soustředit mimo jiné na to, aby vznikla stabilní vláda zaměřená na řešení konkrétních problémů. „Budu se samozřejmě věnovat i aktivní zahraniční politice,“ poznamenal. Vzhledem k volbám ale letos už neplánuje příliš zahraničních cest. Na počátku září navštíví konferenci ve slovinském Bledu, kde má v plánu i několik bilaterálních jednání či schůzku se šéfkou unijní diplomacie Kajou Kallasovou. Na konci září se zúčastní Valného shromáždění OSN v New Yorku.