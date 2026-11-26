Dnes bude většinou zataženo, ráno a dopoledne zejména na jihu, během odpoledne postupně na většině území se sněžením, v jihovýchodní polovině území i vydatnějším. Na severu a severovýchodě Čech bude oblačnost lokálně protrhaná, do večera se od jihovýchodu zatáhne.
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Nejvyšší teploty -2 až +2 °C, v 1000 m na horách kolem -4 °C. Mírný severovýchodní vítr 2 až 6 m/s, na Moravě a na východě Čech lokálně vítr čerstvý s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).
Kromě severozápadu a severu Čech očekávají meteorologové postupně na většině území tvorbu sněhové pokrývky, lokálně se mohou vytvářet i sněhové jazyky.
V noci na pátek bude podle meteorologů zataženo, na většině území se sněžením. Nejnižší teploty -1 až -5 °C, v 1000 m na horách kolem -6 °C. Slabý severní až severovýchodní vítr 1 až 4 m/s, zejména zpočátku místy vítr mírný 3 až 7 m/s. Na východě a severovýchodě se mohou místy tvořit sněhové jazyky.
V pátek meteorologové očekávají, že bude převažovat zataženo, na většině území se slabým sněžením. Během odpoledne a večera bude sněžení zvolna ubývat a výjimečně se začne i protrhávat oblačnost. Nejvyšší teploty -3 až +1 °C, v 1000 m na horách kolem -5 °C. Slabý severní až severovýchodní vítr 1 až 4 m/s, zejména na východě místy vítr mírný 3 až 6 m/s.
V sobotu meteorologové předpovídají zpočátku oblačno až zataženo, ojediněle se slabým sněžením. V noci a ráno jen na severu Čech, během dne postupně kromě jihu území polojasno až jasno. Později večer ojediněle tvorba nízké oblačnosti a mrznoucích mlh. Nejnižší noční teploty -2 až -6 °C, při malé oblačnosti a uklidnění větru kolem -8 °C.
Nejvyšší denní teploty -3 až +2 °C. Slabý, zejména na východě a severovýchodě území místy mírný severovýchodní vítr 3 až 7 m/s, zpočátku místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h) bude večer slábnout.
V neděli meteorologové očekávají jasno až polojasno, v západní polovině Čech jen místy, jinde se ojediněle vyskytne nízká oblačnost nebo mrznoucí mlhy. Nejnižší noční teploty -6 až -10 °C, při déletrvající nízké oblačnosti kolem -4 °C. Nejvyšší denní teploty -2 až +3 °C. Slabý, místy mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s.
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Výstraha na intenzivní sněžení. Mapa ukazuje, kde napadne až 15 centimetrů
V pondělí meteorologové předpokládají zpočátku jasno až polojasno, ojediněle nízkou oblačnost nebo mrznoucí mlhy. V Čechách postupně od západu oblačno až zataženo a ojediněle slabé sněžení, výjimečně i mrznoucí mrholení. Nejnižší noční teploty -3 až -7 °C, při uklidnění větru a vyjasnění kolem -9 °C. Nejvyšší denní teploty -2 až +2 °C. Slabý, místy, zejména na Českomoravské vrchovině mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 m/s.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:
Meteorologové očekávají jasno až polojasno. Místy se vyskytne nízká oblačnost nebo mrznoucí mlhy. Nejnižší noční teploty -3 až -8 °C, při uklidnění větru a vyjasnění kolem -10 °C. Nejvyšší denní teploty -1 až +4 °C, při déletrvající nízké oblačnosti kolem -3 °C.