Po povodních v Nepálu je podle tamních úřadů potvrzeno více než 1400 obětí, přičemž přes 6100 dalších lidí je stále pohřešováno. Čínské úřady uvádějí na své straně 43 mrtvých a přes 500 pohřešovaných. Povodně podle České geologické služby způsobilo zřícení skály spojené s kolapsem části himálajského ledovce.
|
Skok o tisíc za jediný den. Nepál zvýšil počet pohřešovaných po povodních
Záplavy strhly nebo výrazně poničily velké množství domů, místní tak žijí často v provizorních přístřešcích, stanech nebo nouzových centrech. „Deky, karimatky i postele proto předně poslouží na zahřátí při spaní v takových podmínkách jako základní vybavení pro lidi, kteří přišli o své domovy. Zejména v horských oblastech Nepálu jsou důležité i kvůli výrazně chladnějším nocím,“ uvedli hasiči.
Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) je rozsah tragédie obrovský a situace v Nepálu je vážná. „V takových chvílích je důležité ukázat solidaritu a podpořit lidi, kteří se v této těžké životní situaci ocitli. Jsem rád, že Česká republika přispěje poskytnutím požadovaného vybavení,“ sdělil ministr.
|
Češi poslali Nepálu na pomoc po ničivých povodních přes 47 milionů korun
O pomoc požádal Nepál prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Evropské unie. Konkrétní věci pak Česko poslalo na žádost evropského koordinačního střediska. Poskytnutí pomoci schválilo ministerstvo vnitra po dohodě s ministerstvem zahraničí. Náklady na přepravu nejprve v plné výši uhradí Evropská komise, ČR následně z prostředků MZV zaplatí čtvrtinu skutečných výdajů.
České humanitární organizace v týdnu uvedly, že na pomoc Nepálu zatím vybraly zhruba 47,5 milionu korun a ve sbírkách pokračují. Kromě zajištění základních potřeb pro zasažené obyvatele pomáhají mimo jiné i zvládnout trauma ze záplav, distribuují potřebné vakcíny nebo spolupracují na systémech včasného varování.
Rozsah záplav byl podle svědků bezprecedentní. Nepálská vláda jejich ničivý dopad spojuje také s rostoucími globálními teplotami, které urychlují změny v himálajských horách. Nepál přitom patří mezi země s nízkými emisemi skleníkových plynů. Nepál odhaduje náklady na obnovu na 4,78 miliardy dolarů (zhruba 100 miliard korun).