Česko může vyslat do Polska po ruském útoku tři vrtulníky. Varšava o ně požádala

Česká republika je kvůli středečnímu aktu ruské agrese připravena poslat na pomoc Polsku vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š ve speciální úpravě. V tiskové zprávě to večer uvedlo ministerstvo obrany. O vyslání jednotky Polsko podle úřadu požádalo po dnešním telefonátu ministryně obrany Jany Černochové (ODS) s jejím polským protějškem Wladyslawem Kosiniak-Kamyszem.
Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) (9. dubna 2025)

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) (9. dubna 2025) | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Mi-171Š českých vzdušných sil na Dnech NATO v Ostravě
České letectvo a ukázka vrtulníků Mi-24, který se s veřejností loučí a Mi-171Š,...
Vrtulník Mi-171Š českých vzdušných sil na cvičení Trident Juncture ve Španělsku
Příslušníci policie a armády zkoumají ruský dron u obce Wohyń. (10. září 2025)
49 fotografií

České vrtulníky mohou během několika dnů pomáhat s obranou evropského vzdušného prostoru, uvedl premiér Fiala (ODS) k polské žádosti o pomoc.

Tusk: Jsme válce nejblíž od druhé světové. NATO aktivovalo článek 4

Vrtulníky polské armádě pomohou s ochranou země před drony v malých výškách, dodal resort obrany.

Pomoc do Polska bude vyslána v rámci platného mandátu, Černochová už o ní informovala premiéra Petra Fialu (ODS), uvedlo ministerstvo. „Polsko je náš blízký a spolehlivý spojenec, a naši pomoc tak považuji za naprostou samozřejmost. Důležité je, aby pomoc přišla rychle, a dali jsme tak Rusku najevo naši jednotu. Jednotku jsme připraveni vyslat v řádu dnů,“ sdělila ministryně.

Podle náčelníka generálního štábu armády Karla Řehky bude počet vojáků upřesněn podle aktuální situace a možností logistické podpory, nepřesáhne však 150 vojáků. „Počítáme s nasazením na dobu do tří měsíců,“ uvedl.

Řehka připomněl, že vrtulníková jednotka v Polsku již v posledních letech působila a mimo jiné se její příslušníci zapojili do pomoci při katastrofálních povodních, které Polsko postihly.

Vyslání vojáků umožňuje aktuální mandát na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany na roky 2025 a 2026, který schválil Parlament České republiky v loňském roce.

Test obrany, který pro Polsko nedopadl dobře? Jaký byl pravý úkol ruských dronů

V jeho rámci může být v rámci posílení obrany východní hranice NATO v Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku vysláno celkem do 2 000 vojáků. Aktuálně čeští vojáci v rámci tohoto mandátu působí na Slovensku, v Litvě a v Lotyšsku.

Evropský štít nad Ukrajinou? Ruský útok na Polsko křísí myšlenku bezletové zóny

Premium

Od našich zpravodajů na Ukrajině Západ dosud veškeré naléhání na vytvoření bezletové zóny nad Ukrajinou odmítal. Bál se, že by tím riskoval přímou válku s Ruskem. Útoky ruských dronů na polském území tuto kalkulaci dramaticky...

10. září 2025

Blokujme všechno! Lecornu se ujal úřadu premiéra, Francií zmítají protesty

Nový francouzský premiér, dosavadní ministr obrany Sébastien Lecornu, ve středu při ceremonii v pařížském paláci Matignon převzal úřad od svého předchůdce Françoise Bayroua. Při té příležitosti...

10. září 2025  14:51,  aktualizováno  19:54

