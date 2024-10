Největší česko-polská konzultace. Fiala a Tusk jednali o migraci, povodních i Turówě

Středeční setkání s ministry vlády Donalda Tuska ve Strakově akademii a Lichtenštejnském paláci v Praze bylo rozsahem dosud největší mezivládní konzultací obou zemí, řekl Fiala.

„Účastnilo se 26 členů vlád obou zemí, což svědčí o zájmu a o tom, že máme společná témata a chceme je společně řešit,“ uvedl. ČR a Polsko se podle něj dívají podobně na řadu otázek v EU i globálním prostředí a jsou skutečnými spojenci.

Kromě snahy sladit postoje se hovořilo i o bilaterálních otázkách. Diskuse se týkaly nedávných povodní, které zasáhly ČR i Polsko. Tusk je označil za největší test toho, zda je přátelství skutečné, nebo jde jen o proklamace. „Musím říct, že jsme spolupracovali velice seriózně a s důvěrou a díky tomu jsme zmírnili následky,“ uvedl.

Podle Fialy se rozhovory týkaly také migrace či pomoci Ukrajině. Obě země jsou v otázce ruské invaze jasnými spojenci v rozhodné podpoře Ukrajiny proti ruskému agresorovi, zdůraznil Fiala. Tusk také vyzdvihl témata jaderné energetiky či turistického ruchu. Češi jsou podle něj nejvíce vítanými hosty na polském území. Doufá v to, že jich příští rok v létě přijede ještě víc než letos.

Česko i Polsko kritizují kontroly na hranicích

Česko a Polsko mají podobně negativní pohled na zavádění dlouhodobých kontrol na vnitřních hranicích Evropské unie, řekl novinářům po jednání české a polské vlády český premiér Fiala. Migraci je třeba řešit jiným způsobem, míní. Tusk chce v sobotu představit dlouholetou migrační strategii Polska. Bude to i návrh pro celou Evropskou unii, řekl po česko-polských vládních konzultacích.

Fiala se s Tuskem shodl na tom, že je v otázce nelegální migrace potřeba udělat víc. „Musíme se v této věci posunout dál a možná se na ty věci dívat trošku jinou optikou. Musíme být aktivnější, asertivnější vůči třetím zemím,“ uvedl český premiér. Česko a Polsko podle něj v této otázce mají jasná a shodná stanoviska.

Zavádění dlouhodobých kontrol na vnitřních hranicích EU podle Fialy není dlouhodobým nástrojem pro řešení nelegální migrace. Je to věc, která se podle něj logicky netěší podpoře občanů a směřuje proti ideji evropské integrace.

Poskytnutí dat k dolu Turów

Polsko poskytne Česku některá požadovaná data k těžbě v hnědouhelném dole Turów, přispěje to ke zklidnění situace. Smlouva o řešení vlivu těžby v dole podle Fialy funguje.

Dohodou o řešení vlivu těžby hnědého uhlí v polském dole podepsali premiéři Česka a Polska 3. února 2022. Polsko a firma PGE, které důl a sousední elektrárna patří, pak vyplatily na kompenzacích škod 45 milionů eur (zhruba 1,14 miliardy korun), z toho 35 milionů eur (884 milionů Kč) šlo na transparentní účet Fondu Turów, který spravuje Liberecký kraj.

„Polská strana nám poskytne některá data, která byla na naší straně požadována. Přispěje to k tomu, že se zklidní situace v části skupin, které dlouhodobě kritizují podobu dohody,“ míní Fiala. Pro občany obou zemí je podle něj smlouva výhodná a na české straně odstranila řadu problémů.

Přímější komunikace při živelních pohromách

Česko a Polsko budou vyhodnocovat reakci na nedávné povodně, chtějí nastavit ještě přímější formu komunikace při živelních pohromách. Polsko patřilo vedle Česka k zemím střední Evropy, v nichž způsobily povodně z poloviny září největší následky.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v září na schůzce s premiéry zasažených zemí oznámila, že budou moci zjednodušeným způsobem využít deset miliard eur (přes 250 miliard Kč) z unijního fondu soudržnosti. Fiala Tuskovi poděkoval za jeho iniciativu.

„Budeme s polskou stranou společně vyhodnocovat to, co fungovalo, co třeba méně, a zlepšovat spolupráci ve prospěch regionů na obou stranách hranice,“ uvedl předseda české vlády. „Chceme nastavit ještě přímější formu komunikace a přeposílání informací pro případ živelních pohrom. Krizový systém funguje už teď velmi dobře, ale samozřejmě ho můžeme ještě vylepšit,“ dodal.