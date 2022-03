Spor o ambasádu. Česko marně usiluje o převod pozemků velvyslanectví ve Varšavě

„Historicky to byl od roku 1929 majetek československého státu. Bohužel po válce se ty pozemky zanesly do katastrů jako polské a my se už třicet let snažíme o jejich návrat,“ přiblížil náměstek ministra zahraničních věcí Martin Smolek. České velvyslanectví tak jako jediné v Polsku stojí na cizích pozemcích a podle náměstka Smolka nemůže budovu svého zastupitelství nijak opravit. Což by jen nejnutnějšími opravami udržovaný dům potřeboval.

Poláci s prodejem souhlasí, ale jen za předpokladu, že Česko sleví z nájmu, který oni platí na své ambasádě v Praze ve Fürstenberském paláci na Malé Straně.