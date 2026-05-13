Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) u části šarží kojeneckých výživ zmíněných výrobců před časem zjistila nadlimitní obsah nebezpečného toxinu cereulid. Státní veterinární správa koncem března zakázala v Česku prodávat 120 šarží 44 mléčných výživ pro kojence od 12 různých výrobců z EU.
„Mohu potvrdit, že Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4 obdrželo postupně dvě podání, která byla již administrativně zpracována. A poté, co se s jejich obsahem seznámil státní zástupce, byla tato podání jako trestní oznámení postoupena policejnímu orgánu k sepsání záznamu o zahájení úkonu trestního řízení, respektive k zahájení přípravného řízení trestního,“ uvedl pro Seznam Zprávy mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.
Jestli to byla trestní oznámení na Danone a Nestlé, nechtěl kvůli přípravnému trestnímu řízení potvrdit ani vyvrátit.
Předsedkyně české organizace IBFAN Aneta Majerčíková webu řekla, že výrobci měli včas zajistit dostatečné kontroly před uvedením výrobků na trh a zajistit bezpečnost pro zranitelnou skupinu kojenců a malých dětí.
„U společnosti Nestlé vnímáme jako velmi závažné zejména opožděné informování veřejnosti, státních orgánů i dalších výrobců o kontaminaci. V případě společnosti Danone považujeme za mimořádně závažné nejen opožděné stahování výrobků, ale také zjištění Státní zemědělské a potravinářské inspekce, podle něhož byly dvě kontaminované šarže ponechány v českých obchodech ještě v březnu a dubnu 2026,“ uvedla Majerčíková.
SZPI, která závadná mléka na trhu objevila, podle portálu Seznam Zprávy předpokládá, že zahájí s prodejci správní řízení, v němž prodejcům hrozí za uvedení nebezpečného výrobku na trh sankce až 50 milionů korun. Policie podle mluvčího inspekce Pavla Kopřivy kvůli případu kontaminovaných mlék SZPI už kontaktovala.
Policie zřejmě prověří i pozdní varování státu, tvrdí server. V trestním oznámení, které mají Seznam Zprávy k dispozici, IBFAN upozorňuje, že čeští pediatři dostali pokyny od státu až v polovině března. Hlavní hygienička Barbora Macková vydala varování směrem k veřejnosti na vadné šarže mléka na konci ledna, přičemž Nestlé začalo mléko stahovat po celém světě v prosinci.
Nejde o jediný problém s kojeneckou výživou. V dubnu se v několika skleničkách výživy značky HiPP našel jed na krysy, případ se bezprostředně týká České republiky, Slovenska a Rakouska.