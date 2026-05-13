Česká policie vyšetřuje Nestlé a Danone kvůli závadnému kojeneckému mléku

Autor: ,
  11:04
Policie začala vyšetřovat, zda se výrobci kojeneckého mléka Nestlé a Danone nemohli v souvislosti s kauzou závadného kojeneckého mléka dopustit trestného činu ohrožení zdraví závadnými potravinami. Trestní oznámení na firmy podal český zástupce celosvětové organizace IBFAN (Mezinárodní síť na podporu zdravé dětské výživy), uvedl portál Seznam Zprávy. Vyjádření výrobců ČTK shání.

Kojenecké mléko Nutrilon Advanced Good Night od výrobce Danone obsahovalo nadlimitní množství toxinu cereulid. | foto: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) u části šarží kojeneckých výživ zmíněných výrobců před časem zjistila nadlimitní obsah nebezpečného toxinu cereulid. Státní veterinární správa koncem března zakázala v Česku prodávat 120 šarží 44 mléčných výživ pro kojence od 12 různých výrobců z EU.

„Mohu potvrdit, že Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4 obdrželo postupně dvě podání, která byla již administrativně zpracována. A poté, co se s jejich obsahem seznámil státní zástupce, byla tato podání jako trestní oznámení postoupena policejnímu orgánu k sepsání záznamu o zahájení úkonu trestního řízení, respektive k zahájení přípravného řízení trestního,“ uvedl pro Seznam Zprávy mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.

Jestli to byla trestní oznámení na Danone a Nestlé, nechtěl kvůli přípravnému trestnímu řízení potvrdit ani vyvrátit.

Předsedkyně české organizace IBFAN Aneta Majerčíková webu řekla, že výrobci měli včas zajistit dostatečné kontroly před uvedením výrobků na trh a zajistit bezpečnost pro zranitelnou skupinu kojenců a malých dětí.

„U společnosti Nestlé vnímáme jako velmi závažné zejména opožděné informování veřejnosti, státních orgánů i dalších výrobců o kontaminaci. V případě společnosti Danone považujeme za mimořádně závažné nejen opožděné stahování výrobků, ale také zjištění Státní zemědělské a potravinářské inspekce, podle něhož byly dvě kontaminované šarže ponechány v českých obchodech ještě v březnu a dubnu 2026,“ uvedla Majerčíková.

SZPI, která závadná mléka na trhu objevila, podle portálu Seznam Zprávy předpokládá, že zahájí s prodejci správní řízení, v němž prodejcům hrozí za uvedení nebezpečného výrobku na trh sankce až 50 milionů korun. Policie podle mluvčího inspekce Pavla Kopřivy kvůli případu kontaminovaných mlék SZPI už kontaktovala.

Policie zřejmě prověří i pozdní varování státu, tvrdí server. V trestním oznámení, které mají Seznam Zprávy k dispozici, IBFAN upozorňuje, že čeští pediatři dostali pokyny od státu až v polovině března. Hlavní hygienička Barbora Macková vydala varování směrem k veřejnosti na vadné šarže mléka na konci ledna, přičemž Nestlé začalo mléko stahovat po celém světě v prosinci.

Nejde o jediný problém s kojeneckou výživou. V dubnu se v několika skleničkách výživy značky HiPP našel jed na krysy, případ se bezprostředně týká České republiky, Slovenska a Rakouska.

