Česko pokrylo náledí. Výstraha platí pro celou zemi, hrozí i černý led

Ranní teploty na většině míst se pohybují kolem nuly. V tabulce naměřených hodnot, kterou Český hydrometeorologický ústav aktualizuje na svých stránkách, se nejčastěji ranní teplota ukazuje od minus dvou stupňů po pár desetin stupně nad nulou.
Podchlazené povrchy se ráno na celém území proměnily v klouzačku. „Největší mráz je na hřebenech hor, v Krkonoších klesla teplota na -8 °C,“ uvedli meteorologové z ČHMÚ na svých sociálních sítích.
Na neošetřených komunikacích hrozí problémy v dopravě a zvýšená nehodovost. Při pohybu venku je třeba chodit velmi opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven. Řidičům se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně, hrozí takzvaný černý led, tedy neviditelná ledovka, na kterou čidla aut nemusí upozornit.
Výstraha před náledím platí pro celou Českou republiku, ale jen do 10 hodin. „Odpolední teploty zůstanou většinou do +4 °C, na západě a severu Čech bude kolem nuly,“ předpovídá meteorolog. Na horách do pátku přibude několik centimetrů sněhu, nejvíc pravděpodobně na Šumavě, místy kolem 10 cm.
V příštích dnech bude v noci také většinou mrznout, ale teploty nebudou klesat příliš hluboko, v nižších polohách nejvíc na -6 °C.