Počet obyvatel Česka díky cizincům opět vzrostl, ubylo úmrtí i rozvodů

„V průběhu prvního čtvrtletí se do České republiky ze zahraničí přistěhovalo 16,7 tisíce osob, naopak 10,1 tisíce osob se vystěhovalo, přičemž oba proudy zahraniční migrace meziročně vzrostly,“ uvedl Český statistický úřad (ČSÚ). Nejvíce lidí přišlo z Ukrajiny, Slovenska a Maďarska.

Počet narozených dětí stejně jako v předchozích čtvrtletích meziročně klesl, a to o více než tisícovku na 26 400. Oproti loňsku ubylo i úmrtí. Počet zemřelých, který dosáhl téměř 30 tisíc, ale nadále převyšoval počet narozených.

Mírně, o několik desítek, se oproti loňsku zvýšil počet sňatků. Manželství bylo letos v prvním čtvrtletí uzavřeno skoro 3 800. Naopak ubylo téměř o dvě stovky rozvodů na zhruba 5 700.

Snížil se počet dětí narozených mimo manželství. Neprovdané ženy porodily asi 12 800 dětí, což bylo meziročně o osm stovek méně. Podíl dětí narozených mimo manželství činil 48,4 procenta. Z celkového počtu narozených dětí porodily většinu - dvě třetiny - ženy ve věku 25 až 34 let.

U zemřelých byl průměrný věk stejně jako v loňském prvním čtvrtletí 76,4 roku. Ženy se dožívají v průměru skoro o sedm let vyššího věku než muži. Průměrný věk zemřelých žen byl 79,8 roku, zatímco u mužů 73,1 roku.

„Nejvíce žen mělo v době úmrtí 88 let, u mužů to bylo 72 let. Zatímco u žen stále převažují zemřelé ze silných ročníků narozených na počátku 30. let minulého století, mezi zemřelými muži je již více osob z početných generací narozených krátce po druhé světové válce,“ uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.