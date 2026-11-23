V pondělí meteorologové očekávají proměnlivou, převážně velkou oblačnost. Místy se vyskytnou sněhové přeháňky nebo občasné sněžení, na horách na severu a severovýchodě bude četnější. V jihozápadní polovině území bude odpoledne srážek a večer částečně i oblačnosti ubývat. „Začíná poslední týden meteorologického podzimu, počasí ale bude ryze zimní,“ sdělili pracovníci ČHMÚ.
Nejvyšší teploty -1 až +4 °C, v 1 000 m na horách budou kolem -5 °C. Mírný, během dne zejména na Českomoravské vrchovině a jižní Moravě až čerstvý severozápadní vítr 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).
„V horských oblastech se budou místy tvořit sněhové jazyky, na hřebenech Krkonoš i závěje,“ informují meteorologové.
V noci na úterý bude v jihozápadní polovině území převládat polojasno až jasno, v severovýchodní meteorologové čekají oblačno až zataženo, místy se sněžením nebo sněhovými přeháňkami. Nejnižší teploty budou -1 až -5 °C, v jihozápadní polovině Čech pak místy kolem -7 °C a v 1 000 m na horách také kolem -7 °C. Povane mírný severozápadní až západní vítr 3 až 7 m/s, na jihozápadě území postupně slabý do 3 m/s.
V úterý bude v jihozápadní polovině území převážně jasno až polojasno, v severovýchodní pak oblačno až zataženo, místy i se sněžením nebo sněhovými přeháňkami. Odpoledne a večer bude srážek a oblačnosti od jihozápadu dále ubývat. Nejvyšší teploty budou -1 až +4 °C, v 1 000 m na horách kolem -4 °C. Povane mírný severozápadní vítr 3 až 7 m/s, který bude odpoledne a večer slábnout. Zejména v jihozápadní polovině Čech bude vát vítr slabý do 3 m/s po celé období.
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Ve středu zpočátku bude jasno až polojasno, na severovýchodě ještě setrvá zvětšená oblačnost a ojediněle se objeví sněžení nebo sněhové přeháňky. Postupně meteorologové čekají od jihozápadu přibývání oblačnosti a později večer na jihu Moravy místy také sněžení. Nejnižší noční teploty budou -3 až -7 °C, ojediněle i kolem -9 °C. Nejvyšší denní teploty budou -1 až +3 °C. Povane zpočátku slabý, postupně většinou mírný jihovýchodní až východní vítr 2 až 6 m/s.
Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz
Ve čtvrtek meteorologové čekají převážně zataženo, od jihovýchodu také se sněžením. Večer budou srážky částečně ubývat. Nejnižší noční teploty budou 0 až -5 °C, nejvyšší denní teploty pak -2 až +1 °C. Povane mírný východní až severovýchodní vítr 2 až 6 m/s.
„Předpokládáme tvorbu sněhové pokrývky, pravděpodobně v jihovýchodní polovině území i výrazné,“ informují meteorologové. Pokud by se současná varianta potvrdila, lze očekávat výrazné komplikace v dopravě.
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V pátek zpočátku meteorologové čekají převážně zataženo, na většině území také se sněžením. Postupně budou srážky a oblačnost ubývat. Nejnižší noční teploty budou -2 až -6 °C, nejvyšší denní teploty pak -3 až +1 °C. Bude vát slabý, místy mírný severovýchodní vítr 2 až 6 m/s.
Vyhlídka počasí od soboty do pondělí: Meteorologové očekávají převážně polojasno až oblačno, ojediněle se vyskytne i slabé sněžení. Nejnižší noční teploty budou -4 až -9 °C, při déletrvající malé oblačnosti až kolem -12 °C. Nejvyšší denní teploty budou -4 až +1 °C.