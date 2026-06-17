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V Česku udeří tropy, meteorologové vydali výstrahu

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  11:25
Česko čekají tropické dny, teploty překročí třicet stupňů Celsia. Horka začnou pátečním odpolednem, kulminovat budou přes víkend. Teploměry v Čechách a Jihomoravském kraji překročí v sobotu hranici 34 stupňů Celsia. Meteorologové varují před přehřátím a dehydratací. V neděli se horko zmírní, teploty ale stále zůstanou nad 31 stupni.
Mapa s výstrahou na vysoké teploty v Česku

Mapa s výstrahou na vysoké teploty v Česku | foto: Český hydrometeorologický ústav

Lidé si užívají prvního letního dne na skautském mezinárodním táboře v Ralsku....
První koupající na jezeře Milada u Chabařovic. (23.5.2026)
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Výstraha se týká Prahy, středních Čech, Plzeňska a částí Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého a Ústeckého kraje. Kromě části Čech vedra zasáhnou i Jihomoravský kraj.

Tropický víkend přinese až 35 stupňů. Kde hrozí bouřky a dusno?

„Po celé období budeme vzhledem k velké vlhkosti vzduchu pociťovat dusno,“ uvedli meteorologové. V sobotu a neděli podle aktuální předpovědi počasí očekávají, že horké a dusné počasí místy přeruší i silné bouřky. Vedra mají pokračovat ještě po víkendu, od středy se má začít ochlazovat. Výstrahu bude ČHMÚ v dalších dnech upřesňovat.

Podle meteorologů horko vysoce zatěžuje lidský organismus a může způsobit přehřátí a dehydrataci. Lidé by měli zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů v kombinaci s minerálními vodami.

V poledních a odpoledních hodinách je dobré omezit tělesnou zátěž a pobyt venku a nenechávat děti ani zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných autech. Zvláště zranitelní jsou kromě malých dětí senioři a nemocní. Meteorologové upozornili i na to, že extrémně vysoké teploty mohou poškodit kolejnice, což může zkomplikovat železniční dopravu.

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