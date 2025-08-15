Česko má za sebou tropickou noc, vlna veder vrcholí

Autor:
  8:21
Česko má za sebou tropickou noc, přes 20 stupňů Celsia naměřily dvě desítky stanic. Přes den vyvrcholí příliv velmi teplého vzduchu, odpoledne se lokálně mohou objevit bouřky.
Obyvatele Prahy sužují tropické teploty. (14. srpna 2025)

Obyvatele Prahy sužují tropické teploty. (14. srpna 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Obyvatele Prahy sužují tropické teploty. (14. srpna 2025)
Obyvatele Prahy sužují tropické teploty. (14. srpna 2025)
Obyvatele Prahy sužují tropické teploty. (14. srpna 2025)
Obyvatele Prahy sužují tropické teploty. (14. srpna 2025)
20 fotografií

„Dnešní ráno je na mnoha místech velmi teplé, a protože teplota během noci často neklesla pod 20 °C, tak v těchto místech mluvíme o tropické noci,“ vysvětlili meteorologové na síti X.

OBRAZEM: Češi bojují s tropickými teplotami. Ochlazení hledají, kde to jen jde

Víc než 20 stupňů v noci na pátek naměřilo dvacet stanic, které měří teplotu alespoň jeden rok. Nejvyšší teplotu zaznamenala stanice Kateřinice, Ojičná ve Zlínském kraji, a to 23,9 stupně. Jen o šest desetin méně naměřila stanice Hošťálková, Maruška také ve Zlínském kraji.

V pražském Klementinu byla nejvyšší noční teplota 22,2 stupně Celsia.

„Během pátečního dne vyvrcholí příliv velmi teplého vzduchu od jihu, a proto odpolední teploty se nejčastěji budou pohybovat v rozmezí 32 až 36 °C a v nížinách Čech to může být až 37 °C,“ dodali meteorologové.

Jaká byla nejvyšší naměřená teplota v Česku a jaká je už pro člověka smrtelná

Na západě Čech se pak při zvětšené oblačnosti může objevit přeháňka či bouřka.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Jak by to probíhalo, kdyby nešlo o zkoušku sirén? Odpovídá šéfka civilní ochrany

Nejčtenější

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za poslední roky. Město přitom ještě nedávno chtělo zavádět opatření proti nadměrnému přílivu turistů.

Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně

Kampaň nezastavuje ani o prázdninách. Politici se ale musí přizpůsobit lidem, a tak vyráží na netradiční místa. Třeba šéfka poslanců ANO Alena Schillerová „lovila“ voliče v dračí lodi, Piráti zase na...

OBRAZEM: Takový Orlík neznáte. Z hladiny ční bunkry, objevily se i základy domů

Hladina vodní nádrže Orlík je o šest metrů níž, než je v létě obvyklé. V místech, kde dříve bývala voda, se objevují nánosy bahna a kamení. Vynořují se také ještě nedávno zatopené stavby – od základů...

Obří razie v bitcoinové kauze. Jiřikovský chtěl utéct, schovával se na střeše

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci ve čtvrtek večer na svém webu uvedlo, že policie v současné době zasahuje v bitcoinové kauze, zajišťuje osoby a věci. Praní špinavých peněz a nakládání s...

14. srpna 2025  23:46,  aktualizováno  15.8 8:22

Česko má za sebou tropickou noc, vlna veder vrcholí

Česko má za sebou tropickou noc, přes 20 stupňů Celsia naměřily dvě desítky stanic. Přes den vyvrcholí příliv velmi teplého vzduchu, odpoledne se lokálně mohou objevit bouřky.

15. srpna 2025  8:21

Policie v Německu vyšetřuje ženu, která rušila dronem čápy. Sletěl jí do hnízda

Žena v Německu nedaleko města Lüneburg úmyslně navedla dron k hnízdu chráněných čápů. Zařízení jí nakonec do ptačího příbytku spadlo a zvířata při tom vyrušila natolik, že na několik dní odletěli....

15. srpna 2025  8:09

Muž v Beskydech se těžce zranil při pádu z koloběžky. Lékaře k němu spustili z vrtulníku

Muž utrpěl těžká poranění hlavy poté, co ve čtvrtek odpoledne spadl na Knížecí cestě z beskydských Pusteven do Trojanovic na Novojičínsku z koloběžky. Krátce před pátou hodinou odpolední pro něj...

15. srpna 2025  7:57

Národní garda ve Washingtonu už zadržela 45 lidí. Má bojovat s kriminalitou

Příslušníci Národní gardy, které před několika dny vyslal americký prezident Donald Trump do hlavního města Washingtonu D. C., už zatkli ke středečnímu večeru nejméně 45 osob. Trump je na místo...

15. srpna 2025  6:56

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Vysíláme

Bývalý velvyslanec v USA a Rusku Petr Kolář v pořadu Rozstřel nastínil, co se dá očekávat od summitu Donalda Trumpa a Vladimira Putina na Aljašce. Trump podle něj ruského prezidenta obdivuje, ale...

15. srpna 2025  6:42

Dvě miliardy dolarů. Zakladatel Nike daroval rekordní sumu na výzkum rakoviny

Nejbohatší muž amerického státu Oregon a spoluzakladatel jedné z nejznámějších značek oblečení Nike Phil Knight se rozhodl darovat část svého jmění na výzkum rakoviny. Společně se svojí manželkou...

15. srpna 2025  6:31

Další pohroma pro řidiče. V Brně na rušné silnici přibude nová uzavírka

Myslíte si, že už je uzavírek a omezení v Brně dost? Mýlíte se. Od soboty se musí řidiči připravit na to, že po rušné ulici Úvoz se pojede jen ve směru od Mendlova náměstí. Důvodem je zúžení průjezdu...

15. srpna 2025  5:43

Ty chalupy vám vracíme! Nejhorší záplavy v roce 2002 přinesly spoustu černého humoru

Povodně v roce 2002 byly nejhorší, jaké se prohnaly střední Evropou. V Česku jim podlehlo 17 lidí, materiální škody překročily 73 miliard korun. Ani tváří v tvář tíživé situaci však Češi neztráceli...

15. srpna 2025

Větrníky mezi stromy. Státní lesy nabízí energetikům pozemky pro zelenou energii

Premium

Řada plánovaných obnovitelných zdrojů energie naráží v Česku na nesouhlas obyvatel. Lesy České republiky a Komora obnovitelných zdrojů energie se nechaly inspirovat v několika evropských zemích, což...

15. srpna 2025

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Dovolená na Východě. Češi jezdí do Ruska i s cestovkou, láká koncert zpěváka Šamana

Premium

Na konci července zadrželi Lotyši na hranici s Ruskem čtyři členy Komunistické strany Čech a Moravy. Ti se vraceli ze soukromého výletu v Rusku. Lotyši překročení hranic ale nepovolili kvůli obavě z...

15. srpna 2025

Hvězdné války právě začínají. Kdo jako první postaví jaderný reaktor na Měsíci?

Premium

Vybudování lidské základny na Měsíci, odrazového můstku pro lety na Mars a dál, už není žádné sci-fi. Otázka nezní zda, ale kdy. Ono kdy pak znamená docela brzy, možná už za deset let, věří optimisté.

15. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.