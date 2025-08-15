Česko má za sebou tropickou noc, vlna veder vrcholí

„Dnešní ráno je na mnoha místech velmi teplé, a protože teplota během noci často neklesla pod 20 °C, tak v těchto místech mluvíme o tropické noci,“ vysvětlili meteorologové na síti X.
Víc než 20 stupňů v noci na pátek naměřilo dvacet stanic, které měří teplotu alespoň jeden rok. Nejvyšší teplotu zaznamenala stanice Kateřinice, Ojičná ve Zlínském kraji, a to 23,9 stupně. Jen o šest desetin méně naměřila stanice Hošťálková, Maruška také ve Zlínském kraji.
V pražském Klementinu byla nejvyšší noční teplota 22,2 stupně Celsia.
„Během pátečního dne vyvrcholí příliv velmi teplého vzduchu od jihu, a proto odpolední teploty se nejčastěji budou pohybovat v rozmezí 32 až 36 °C a v nížinách Čech to může být až 37 °C,“ dodali meteorologové.
Na západě Čech se pak při zvětšené oblačnosti může objevit přeháňka či bouřka.