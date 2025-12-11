V Česku dnes padlo 14 teplotních rekordů, na Mostecku naměřili téměř 15 stupňů

„Obecně byly nejteplejší severozápadní Čechy, kde se oblačnost protrhala jako první a sluníčko tam rtuť teploměrů popohánělo nahoru nejdéle,“ uvedli meteorologové. Na druhém místě se v tabulce dnešních nejvyšších teplot umístily Doksany na Litoměřicku, kde bylo 13,6 stupně. V Teplicích naměřili 13,3 stupně Celsia. Na těchto dvou stanicích to ale rekordy nebyly.
Nové maximum pro 11. prosinec má třeba stanice Čáslav-Nové Město, jeho hodnota je 12,7 stupně Celsia. Stejně vysoký rekord padl i v Doksech na Českolipsku. V Turnově se teplota dostala na 11,7 stupně, ve Vlašimi na 11,4 stupně a ve Stříbře na Tachovsku na 11,2 stupně. Ve všech případech to byly nové rekordy pro 11. prosince.
„Nejčastěji jsme dnes v maximech naměřili osm až 12 stupňů Celsia, jihovýchod a východ území byly chladnější s teplotami kolem šesti stupňů Celsia,“ sdělil ČHMÚ.
V pátek budou maxima při slunečném počasí kolem osmi stupňů Celsia. Podobné to bude i v sobotu, v neděli by mělo být jen nepatrně chladněji. „I během třetího adventního víkendu nás čeká spíš podzimní než zimní počasí,“ dodali meteorologové.