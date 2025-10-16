Víkend bude slunečný, ale chladnější. V noci na neděli může mrznout

Autor:
  6:50
Počasí v závěru týdne přinese mírné ochlazení, ale zato více slunečních dnů. Do soboty se ještě udrží převážně oblačno s občasným mrholením či slabým deštěm. Neděle i pondělí naopak nabídnou jasnější oblohu, jen po ránu se místy mohou objevit mlhy. Teploty zůstanou spíše podprůměrné. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Dnes bude oblačno až zataženo, místy i polojasno, zpočátku se mohou vyskytnout mlhy. Ojediněle se objeví slabý déšť nebo mrholení, odpoledne především na severu a severozápadě. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 9 až 14 °C, na horách v tisíci metrech kolem 7 °C. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo západní.

V noci na pátek zůstane většinou zataženo až oblačno, ojediněle polojasno, místy mlhy. Může se objevit mrholení nebo slabý déšť, k ránu zejména v severní polovině Čech i srážky častější. Teploty klesnou na 8 až 4 °C, při vyjasnění i na 2 °C a ojediněle se vyskytnou přízemní mrazíky. Vítr bude slabý a proměnlivý.

V pátek očekáváme zataženo až oblačno, ráno místy mlhy. Místy se vyskytnou slabé srážky, během dne se bude oblačnost od severu zmenšovat a odpoledne se objeví přeháňky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 11 a 15 °C. Západní až severozápadní vítr bude slabý až mírný.

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

V sobotu dorazí přes naše území slabší studená fronta. Převládat bude oblačné počasí, na severovýchodě místy s deštěm nebo přeháňkami, na horách nad 1000 metry i se sněhem. Během dne však srážky ustanou a oblačnost bude od západu ubývat až k vyjasnění. Nejnižší noční teploty klesnou na 7 až 3 °C, při vyjasnění až na 1 °C. Odpoledne se teploty zastaví mezi 7 a 12 °C.

V neděli bude většinou jasno až skoro jasno. Ráno se mohou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, zejména na severovýchodě. Během dne bude obloha převážně slunečná, odpoledne a večer se na západě Čech může oblačnost přechodně zvětšit. Noční teploty klesnou na +2 až -3 °C, přes den se bude oteplovat na 8 až 12 °C. Vítr bude slabý, proměnlivý, během dne mírný jihovýchodní.

V pondělí zůstane většinou polojasno až oblačno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost. Ranní teploty se opět budou pohybovat mezi +2 a -3 °C, odpoledne vystoupí na 8 až 13 °C. Na Vysočině se objeví jihovýchodní až jižní vítr a v horských oblastech bude čerstvý s nárazy kolem 55 km/h.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka ukazuje návrat proměnlivé oblačnosti s občasnými přeháňkami. Postupně se mírně oteplí – ranní teploty porostou zpočátku z +4 až -1 °C na 9 až 4 °C a denní maxima z 10 až 15 °C na 12 až 17 °C. Na Moravě mohou být zpočátku teploty o něco nižší, kolem 8 °C.

Podívejte se i na naše další nekonečné přenosy

Sledovat na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo

Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci Paloma setkal s předsedy SPD Tomiem Okamurou a Motoristů Petrem Macinkou. A lídři vznikající...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...

Rošáda v budoucí vládě. Vnitro dostane Metnar, obranu asi prezidentský kandidát

Personální obsazení budoucí vlády ANO, SPD a Motoristů se finalizuje. Podle informací iDNES.cz došlo na poslední chvíli k rošádě: kvůli výroku Tomia Okamury o výměně policejního prezidenta by mělo...

Pro zahřátí i kvůli maskování. Sibiřské město poslalo ruským vojákům sobí kůže

Sibiřské město Salechard poslalo ruským vojákům na ukrajinské bojiště neobvyklou „humanitární pomoc“. Radnice jim dodala zásilku 2000 sobích kůží na ochranu před zimou i ukrajinskými drony. Město...

16. října 2025  7:41

Z havarovaného náklaďáku unikl formaldehyd, hasiči sbírali zasažený sorbent

V Netvořicích na Benešovsku po půl deváté ráno havarovalo auto s návěsem, vezlo formaldehyd. Část nebezpečné látky unikla, hasiči udělali hráze ze sorbentu. Nebezpečí podle policie nehrozí. Nikdo...

15. října 2025  9:33,  aktualizováno  16.10 7:31

Maduro zuří. CIA obvinil z převratů po světě a chce podat stížnost k OSN

Venezuelský prezident Nicolás Maduro ve středu odsoudil převraty, které po světě údajně vyvolává Ústřední zpravodajská služba (CIA). Jeho země chce ve čtvrtek navíc podat stížnost k OSN kvůli...

16. října 2025  7:13

Opakovaně tajila porody a novorozence záhy zabila, soudí matku za dvě vraždy

Královéhradecký krajský soud dnes otevře otřesný případ vraždy dvou novorozeňat v Dobrušce na Rychnovsku. Podle spisu se dětí zbavila krátce po porodech jejich nyní třicetiletá matka. Oba incidenty...

16. října 2025

Víkend bude slunečný, ale chladnější. V noci na neděli může mrznout

Počasí v závěru týdne přinese mírné ochlazení, ale zato více slunečních dnů. Do soboty se ještě udrží převážně oblačno s občasným mrholením či slabým deštěm. Neděle i pondělí naopak nabídnou jasnější...

16. října 2025  6:50

Indie přestane kupovat ruskou ropu, Módí mě o tom ujistil, prohlásil Trump

Indický premiér Naréndra Módí ujistil amerického prezidenta Donalda Trumpa, že jeho země už nebude kupovat ruskou ropu. Trump to řekl ve středu na tiskové konferenci v Bílém domě. Doplnil, že teď je...

16. října 2025  6:33

Senát schvaluje prezidentovy kandidáty Bartoně a Smolka do Ústavního soudu

Senát rozhoduje o nominaci Michala Bartoně a Martina Smolka na ústavní soudce. Přijde je osobně do Senátu představit prezident Petr Pavel, který je nominoval. O souhlasu se jmenováním nových...

16. října 2025  5:52

Ozvala se znělka a život v Česku se zastavil. Chcete být milionářem byl fenomén

Přesně před 25 lety, 16. října 2000, vstoupil na obrazovky TV Nova první díl české verze soutěže Chcete být milionářem? Tato licenční show založená na britském formátu Who Wants to Be a Millionaire?...

16. října 2025

OSN chce globálně zdanit lidstvo, lodní dopravu má postihnout klimatická daň

Premium

Všechno je jednou poprvé, a tak se Organizace spojených národů v historické premiéře chystá zdanit lidstvo. Neuteče nikdo, protože i když moře je modré, nevyhne se mu zelená politika. Jde o...

16. října 2025

Místo hvězd klíče. Michelin představil prvního hotelového průvodce, boduje i Česko

Po více než sto letech, kdy michelinské hvězdy určovaly kvalitu kulinářského zážitku, rozšířil uznávaný průvodce své hodnocení i na ubytovací služby. Letos poprvé tak představil Michelin Keys. Na...

16. října 2025

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Doručování zásilek drony v Česku se blíží. Další kroky jsou na řadě už za rok v létě

Premium

Už to budou čtyři roky, co přes Vltavu z pražských Modřan do Chuchle cestovalo za zákazníkem ukulele. Ovšem nikoli s klasickým kurýrem, ale zavěšené pod komerčně vyráběným dronem. Myšlenka doručování...

16. října 2025

Nákazy AIDS přibývá i mezi heterosexuály. O viru ve svém těle nevědí, mnozí umírají

Premium

Česku se nedaří snižovat výskyt HIV infekce, naopak dlouhodobě roste počet lidí, u nichž tato infekce přeroste v AIDS. Už dávno přitom nejde jen o nákazu šířenou v homosexuální komunitě nebo mezi...

16. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.