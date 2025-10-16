Dnes bude oblačno až zataženo, místy i polojasno, zpočátku se mohou vyskytnout mlhy. Ojediněle se objeví slabý déšť nebo mrholení, odpoledne především na severu a severozápadě. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 9 až 14 °C, na horách v tisíci metrech kolem 7 °C. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo západní.
V noci na pátek zůstane většinou zataženo až oblačno, ojediněle polojasno, místy mlhy. Může se objevit mrholení nebo slabý déšť, k ránu zejména v severní polovině Čech i srážky častější. Teploty klesnou na 8 až 4 °C, při vyjasnění i na 2 °C a ojediněle se vyskytnou přízemní mrazíky. Vítr bude slabý a proměnlivý.
V pátek očekáváme zataženo až oblačno, ráno místy mlhy. Místy se vyskytnou slabé srážky, během dne se bude oblačnost od severu zmenšovat a odpoledne se objeví přeháňky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 11 a 15 °C. Západní až severozápadní vítr bude slabý až mírný.
V sobotu dorazí přes naše území slabší studená fronta. Převládat bude oblačné počasí, na severovýchodě místy s deštěm nebo přeháňkami, na horách nad 1000 metry i se sněhem. Během dne však srážky ustanou a oblačnost bude od západu ubývat až k vyjasnění. Nejnižší noční teploty klesnou na 7 až 3 °C, při vyjasnění až na 1 °C. Odpoledne se teploty zastaví mezi 7 a 12 °C.
V neděli bude většinou jasno až skoro jasno. Ráno se mohou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, zejména na severovýchodě. Během dne bude obloha převážně slunečná, odpoledne a večer se na západě Čech může oblačnost přechodně zvětšit. Noční teploty klesnou na +2 až -3 °C, přes den se bude oteplovat na 8 až 12 °C. Vítr bude slabý, proměnlivý, během dne mírný jihovýchodní.
V pondělí zůstane většinou polojasno až oblačno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost. Ranní teploty se opět budou pohybovat mezi +2 a -3 °C, odpoledne vystoupí na 8 až 13 °C. Na Vysočině se objeví jihovýchodní až jižní vítr a v horských oblastech bude čerstvý s nárazy kolem 55 km/h.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka ukazuje návrat proměnlivé oblačnosti s občasnými přeháňkami. Postupně se mírně oteplí – ranní teploty porostou zpočátku z +4 až -1 °C na 9 až 4 °C a denní maxima z 10 až 15 °C na 12 až 17 °C. Na Moravě mohou být zpočátku teploty o něco nižší, kolem 8 °C.