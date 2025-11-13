Inverzní počasí rozdělí Česko. Někde bude jasno, jinde mlha, pak může přijít mráz

Počasí v Česku bude do konce týdne pod vlivem výrazné inverze, která přinese velké teplotní rozdíly mezi jednotlivými oblastmi. Zatímco na horách a místy i v nížinách se teploty dostanou až k 15 °C, v místech s celodenní mlhou zůstanou kolem 5 °C. O víkendu se inverze rozpadne s příchodem studené fronty, která od severu přinese déšť, sněžení na horách a postupný nástup zimního počasí.
Inverze a barevný podzim na Šumavě. (7. listopadu 2025)

Inverze a barevný podzim na Šumavě. (7. listopadu 2025) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Ve čtvrtek bude ráno na většině území zataženo s nízkou oblačností nebo mlhami. „Ty se během dne nejpravděpodobněji udrží hlavně na Moravě a v některých částech severozápadních Čech, zatímco jinde – zejména ve Slezsku, v Čechách a v horských polohách – se během dne objeví i slunečné počasí,“ uvedl meteorolog Josef Hanzlík z Českého hydrometeorologického ústavu.

Večer se pak nízká oblačnost a mlhy začnou opět rozšiřovat. Teploty vystoupí na 9 až 14 °C, v místech s trvalou mlhou jen kolem 6 °C. Na Šumavě a Jesenicku se mohou lokálně pohybovat až kolem 17 °C. Vítr bude slabý, převážně jižní, na severu a severovýchodě místy zesílí i v nárazech.

V noci na pátek bude převládat nízká oblačnost a mlhy, zejména na Moravě, v Polabí a Poohří. Jen na horách, ve Slezsku a místy i jinde zůstane jasno až skoro jasno. Může se objevit ojedinělé mrholení. Noční teploty klesnou na 6 až 2 °C, při malé oblačnosti až k nule. Vítr bude nadále slabý až mírný jižních směrů, na severu a severovýchodě může být místy i čerstvý.

Česko zalité bílým mořem. Fotografové zachytili kouzla inverze v horách

V pátek přes den meteorologové očekávají opět převážně zataženo nízkou oblačností nebo mlhami, především na Moravě, v Polabí a v Poohří. Na horách a ve Slezsku bude častěji oblačno až polojasno. Večer se mlhy rozšíří i do dalších oblastí a zároveň od severozápadu přibude frontální oblačnost. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 9 a 14 °C, při celodenní mlze okolo 7 °C, v Pošumaví a na Jesenicku může být až kolem 17 °C. Vítr bude většinou slabý jižní, ve Slezsku čerstvý.

Dechberoucí podívaná. Polární záře rozjasnila noční oblohu v Česku

V sobotu bude převládat oblačné až zatažené počasí, ráno ojediněle i polojasno, místy se objeví mlhy. Odpoledne a večer začne přibývat srážek, zejména v severní části území. Na horách nad tisíc metrů se mohou vyskytnout i sněhové vločky. Noční teploty klesnou na 7 až 3 °C, při vyjasnění až k 1 °C. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 8 a 12 °C, na severu spíše mezi 6 a 9 °C. Vítr bude slabý jižní, postupně se stočí na severovýchodní až východní.

Interaktivní předpověď počasí a radarové mapyPocitová teplota, 13.11.2025 07:00 (SEČ), © Ventusky.com

V neděli bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, večer budou na severu Čech ve výšce nad tisíc metrů srážky přecházet ve smíšené nebo sněhové. Noční teploty se udrží mezi 7 a 3 °C, přes den bude 8 až 12 °C, na severu kolem 6 až 9 °C. Fouká slabý proměnlivý vítr.

V pondělí přinese studená fronta výraznější změnu. Bude převážně zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, které budou od vyšších poloh přecházet do sněhových. Srážky a oblačnost budou během dne od severozápadu postupně slábnout a ubývat. Ranní teploty klesnou na +3 až -1 °C, na jihu kolem +4 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 4 až 8 °C. Vítr bude slabý až mírný severozápadní.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka ukazuje, že chladný ráz počasí bude pokračovat. Zpočátku bude většinou polojasno, postupně převládne oblačné počasí s ojedinělými přeháňkami, které budou od středních poloh sněhové. Noční minima se budou pohybovat mezi +1 až –4 °C, při zmenšené oblačnosti až kolem –6 °C. Denní teploty zůstanou nízké, od 1 do 6 °C.

