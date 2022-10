Teplotní rekordy na dvaceti místech. Ve Vimperku naměřili přes 24 stupňů

Česko má za sebou další teplý den, rekord pro 28. říjen zaznamenalo zhruba 20 ze 160 meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejtepleji bylo ve Vimperku, kde meteorologové naměřili 24,3 stupně Celsia, v tomto případě to ale nový rekord nebyl. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).