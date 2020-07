Silné bouřky zasáhly Česko. Hasiči zasahovali na desítkách míst

Hasiči v Jihomoravském kraji měli v úterý od sedmé do deváté hodiny večerní zhruba 100 výjezdů v souvislosti s počasím. Kvůli dešti, větru a bouřce hlavně popadaly stromy. Hasiči vyjížděli ale také ke strženým drátům elektrického vedení nebo uvolněným střešním krytinám, ČTK to řekl jejich mluvčí Jan Dvořák.

Události začaly přibývat po 19. hodině. „Před devátou hodinou večerní jich máme kolem stovky. Z 80 procent jsou to popadané stromy, ale řešíme také nebezpečné stavy v podobě uvolněné střešní krytiny a podobně,“ řekl Dvořák.

Mnoho zásahů měli hasiči na Brněnsku, Blanensku a také Hodonínsku, klidná byla situace na Znojemsku.

ℹ️ V souvislosti s počasím evidujeme v několika krajích od 17h do 19h cca 110 technických pomocí.



Většinou se jedná o popadané stromy nebo poškozené střechy. https://t.co/wpSERMx42P — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 28, 2020

Hasiči na jihu Čech měli v úterý vpodvečer kvůli bouřkám na pět desítek zásahů. V Malšicích na Táborsku silný vítr uvolnil plechovou střechu. Nikdo nebyl zraněn, řekl ČTK mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.



Největší nápor hasiči zaznamenali od 17:30 do 20:30. „Jednalo se o popadané stromy, žádné čerpání vody jsme neřešili,“ uvedla mluvčí. Dodala, že nejvíce zásahů hasiči měli na Táborsku, Jindřichohradecku a Strakonicku.

Následky bouře patrně poničily i trakční vedení na železnici, na trati České Budějovice–Strakonice. Kvůli tomu je mezi Číčenicemi a Protivínem minimálně do 22:00 náhradní autobusová doprava.

Hasiči na Vysočině odklízeli v úterý v podvečer po bouřkách stromy ze silnic na desítkách míst. Od 18:00 měli hasiči během dvou hodin podle informací, které zveřejnili na webu, přes sto výjezdů, zasahovali ve všech částech kraje. Policie na Vysočině neměla do 20:00 informace o tom, že by při těchto událostech byli zranění lidé. Uvedla to její mluvčí Dana Čírtková.

Vyvrácené stromy hasiče zaměstnávaly například v Jimramově nebo v Milovech u Sněžného na Žďársku, Havlíčkově Borové, ve Světlé nad Sázavou nebo v Trnavě na Třebíčsku.

Spadlý strom podle Českých drah zastavil provoz na železnici mezi Světlou nad Sázavou a Ledčí nad Sázavou, na trati mezi Havlíčkovým Brodem a Tišnovem jsou výpadky elektřiny. Podle předpokladu drah by problémy měly skončit do 22:00.

Před bouřkami se teploty na Vysočině dostaly i nad 30 stupňů Celsia. Srážek by mělo podle meteorologů na Vysočině ubývat ve druhé polovině noci. Výstraha před silnými bouřkami platí pro tento kraj do středeční šesté hodiny ranní.