Přijetí eura teď není tématem, řekl Fiala. Nejdřív chce zkrotit inflaci

Fiala připomněl, že Česko neplní takzvaná maastrichtská kritéria, kterými je podmíněn vstup do eurozóny. „Vzhledem k tomu, jaká je aktuální ekonomická situace, tak to vlastně není teď téma, které bychom mohli řešit v tomto volebním období,“ uvedl.

Česko si musí napřed dát do pořádku vlastní rozpočet a zkrotit inflaci, míní.„Dokud kritéria nebudeme naplňovat, nebo se tomu aspoň blížit, tak ta debata vlastně není taková, že ano, nebo ne,“ doplnil.

Debatu z ideové konference ODS nicméně ocenil. „Bylo vidět, že diskuse o euru byla velmi živá, že se jí hodně účastnili i mladí členové ODS. Zaznívaly tam oba pohledy a myslím, že to docela dobře odráží diskusi v naší společnosti,“ uvedl. Připomněl slib umožnit vedení účetnictví v euru. „Není to vůbec jednoduché legislativně i jinak, ale pracujeme na tom, abychom tento slib naplnili,“ řekl.

Vyzdvihl i to, že konference podpořila vládní balíček na ozdravení veřejných financí. „Hodně tam delegáti zdůrazňovali další úkol, a to je zeštíhlování a zefektivňování státu,“ uvedl.

Vláda se loni před Vánocemi shodla na tom, že Česko zatím nestanoví termín k přijetí eura. Podpořila tak doporučení ministerstva financí a České národní banky zatím takový krok nedělat.

Jste pro přijetí eura v ČR? celkem hlasů: 368 Ano 54 %(198 hlasů) Ne 46 %(169 hlasů) Nevím, nemám názor 0 %(1 hlasů)

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v té souvislosti uvedl, že debata o zavedení eura v Česku je předčasná, dokud se nepodaří snížit inflaci a narovnat strukturální nerovnováhu rozpočtů. Podobně se vyjadřoval i předminulý víkend na konferenci ODS.

Výbor pro strategické investice

„Po prosazení úsporného balíčku a důchodové reformy se bude vláda soustředit na urychlení a realizaci velkých strategických projektů, které potáhnou českou ekonomiku v horizontu dalšího desetiletí,“ doplnil dále Fiala. Kabinet kvůli tomu sestaví výbor pro strategické investice, který bude mít za cíl tyto činnosti koordinovat. Formálně vznikne do několika týdnů.

12. srpna 2022

Výbor má řešit například překážky, které se nedají překonat resortně, doplnil Fiala. „Od vysokorychlostních tratí, přes dostavbu jaderné elektrárny, obnovitelné zdroje, zrychlení bytové výstavby až po gigafactory. Prostě všechny ty velké projekty, které budou zlepšovat naši infrastrukturu. Na ty se teď chceme soustředit v druhém kroku Česka ve formě,“ uvedl.

Z krátkodobých věcí se vláda soustředí například na redukci agend. „To není úkol, který by šlo řešit exekutivně, tam je třeba udělat ve většině případů i legislativní opatření,“ řekl. Koordinovat práce při rušení zbytečných agend bude úřad vlády.

Ozdravný balíček je podle Fialy záměrně strukturován tak, že větší podíl tvoří škrtání výdajů, nikoliv navyšování příjmů. „Zhruba třetinu tvoří nárůst příjmů, dvě třetiny seškrtání výdajů. To má samozřejmě dlouhodobý efekt i do dalších let,“ odpověděl premiér na dotaz, zda nynější opatření zajistí nutné úspory i pro další roky, nebo bude nutné připravit podobně obsáhlý balíček opětovně.

Stát chce také ušetřit na zrušených dotacích přes 54 miliard korun. Také to bude mít dopad i v dalších letech, zmínil Fiala. „Máme odvahu poprvé sáhnout do toho, co se nazývá dotační podnikání a opravdu výrazně redukovat dotace, které jdou ziskovým podnikatelským subjektům. To bude mít také pozitivní dopad v dalších letech,“ řekl.

Volby do Evropského parlamentu

Fiala dále doplnil, že vládní ODS se bude podobou kandidátky do voleb do Evropského parlamentu zabývat do podzimu. Koalice Spolu, kterou ODS tvoří s lidovci a TOP 09, zatím zvažuje strategii, zda půjdou jednotlivé strany do voleb v příštím roce samostatně, nebo na jedné kandidátce. Otevřené jsou podle Fialy obě možnosti, projekt koalice Spolu ale v každém případě bude trvat nadále.

KDU-ČSL o víkendu oznámila, že její jedničkou ve volbách do Evropského parlamentu bude nynější europoslanec Tomáš Zdechovský. Fiala řekl, že občanští demokraté mají termíny nastavené jinak, než lidovci. „My máme do podzimu čas na to, abychom se zabývali tím, jak bude vypadat naše kandidátka,“ uvedl.

Před celou koalicí Spolu je podle předsedy vlády ještě debata, jakou strategii zvolí. „Otevřeny jsou obě možnosti - že půjdeme samostatně, nebo že vytvoříme zase společnou kandidátku. Zvažujeme, co je výhodnější. V každém případě projekt koalice Spolu bude trvat dál,“ uvedl.

U evropských voleb je podle něj situace specifická, mimo jiné kvůli tomu, že lidovci a TOP 09 spadají do Evropské lidové strany (EPP), zatímco ODS patří ke straně Evropských konzervativců a reformistů (ECR). „To, že jsme v různých frakcích, nepochybně svou roli hraje. I když musím říct, že v poslední době dochází k velmi intenzivní spolupráci mezi ECR a EPP. Je tam vidět v řadě témat synergie, což si myslím, že je dobře,“ uvedl.

Co nejúčinnější spolupráce frakcí ve středopravé části politické spektra je podle něj důležitá a považuje ji za příslib pro situaci po volbách. Za klíčové pokládá, aby v unii přetrval jednotný postoj ke klíčovým otázkám a výzvám, například k ruské agresi na Ukrajině. Zároveň je nutné při všech cílech postupovat racionálně a zvažovat dopady na občany, doplnil. „Abychom například dobrým způsobem zajišťovali energetickou bezpečnost a soběstačnost Evropy, byli v tom velmi realističtí i pragmatičtí,“ uvedl.

Na důchod se čeká dlouho, omluvil se Fiala

„Omlouvám se všem klientům, kteří si žádají o důchod. Víme, že že čekají dlouho a je to neúměrné nebo není to v pořádku,“ řekl dále premiér s tím, že vláda a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) se problémem zabývají. Krátkodobým opatřením je, aby se dostali dopředu ti, u nichž by mohlo dojít k sociálně-právnímu ohrožení. Situaci podle Fialy zavinily neočekávaný zájem o předčasné důchody, výplaty výchovného, ale i dědictví v podobě nízké digitalizace resortu.

„Proběhla personální opatření, posilují se pracovníci, kteří jsou zaškolení na to, aby to mohli vyřizovat, takže nějaký pozitivní dopad už tam je. Jedná se se zdravotními pojišťovnami, aby se zjednodušily některé procesy, takže některé kroky se dělají,“ konstatoval premiér. V dalších agendách ČSSZ problém není, hájil úřad.

Mezi důvody průtahů ve vyměřování penzí vyjmenoval Fiala extrémně vysoký počet podaných žádostí o předčasný důchod v závěru roku, žádosti o výchovné, komplikovanou situaci v personální oblasti, ale i rutinní chod v resortu práce a sociálních věcí před nástupem současné vlády.

„Řada věcí fungovala rutinně, ale nedocházelo k té tolik potřebné digitalizaci, která by tohle všechno zvládla. Nefungovalo dobře vedení úřadu práce, tam došlo k výměně. A do toho ještě přišly některé věci, které se třeba úplně nedaly předvídat, a to je v důsledku inflace například výhodnost předčasných důchodů, což způsobilo nápor na ten systém. Nárůst žádostí byl asi o 80 000 osob, ale vzrostla i agenda s dalšími žádostmi,“ řekl.

V případě opatření, která zaváděla koaliční vláda, podle premiéra platí, že byla zaváděna v podstatě v plně digitalizované formě, jednalo se například o jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5 000 korun. „Problémy jsou s klasickými agendami - pokud jsou přetíženy, tak v této podobě systém nefunguje. U úřadů práce už ke změně došlo. A tam se ta situace významně zlepšila. Když si vezmeme jenom třeba tady v Praze, v některých částech Prahy třeba žádost u příspěvku na bydlení se vyřizovala 120 dní a dnes se vyřizuje 30 dní. Čili tam došlo k výraznému zlepšení,“ uvedl.

Opatření zafungovala, míní premiér

„Opatření, která vláda udělala v souvislosti s extrémními cenami energií, zafungovala a je dobře, že v současnosti všichni distributoři nabízejí energie pod vládou stanovenými limity,“ doplnil Fiala.

Vláda počátkem roku na národní úrovni zastropovala ceny energií a udělala další kroky, aby po dobu letošního roku garantovala přijatelné ceny pro domácnosti, veřejný sektor a podnikatele, a současně se soustředila na opatření na evropské úrovni.

Podle Fialy pomohla velmi rychlá diverzifikace dodavatelů energií do států EU a dohoda na některých krocích, jako jsou společné nákupy, nové mechanismy proti skokovému růstu cen. „Ale hlavně ta diverzifikace dodavatelů, budování nových LNG terminálů. To všechno vede k tomu, že dnes jsou ceny úplně jinde, než byly třeba v druhé polovině minulého roku,“ konstatoval.

Spotřebitelé letos mohou po zavedení maximálních cen megawatthodinu (MWh) elektřiny zaplatit nejvíc 6 000 korun s DPH, za MWh plynu 3 000 korun. K tomu je potřeba připočítat distribuční poplatky. Takzvané stropy platí pro domácnosti, firmy i veřejné instituce.

I v květnu pokles cen energií na trzích rozhýbal nabídky tuzemských dodavatelů. Nové ceny po vládnou stanoveným cenovým limitem představil ČEZ, nové nabídky zveřejnily také Moravské naftové doly (MND) nebo Tedom Energie a od května snížila ceny i Pražská plynárenská. Už v prvních měsících roku snížily ceny pod vládní cenový strop například E.ON, innogy nebo Centropol. Firmy zároveň od té doby představily několik dalších nových produktů se zlevněním, a to pro nové i stávající zákazníky. Zároveň přiznávají, že v případě pozitivního vývoje na trhu budou dál reagovat.