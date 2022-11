Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet tři měsíce zdarma

České hrady a zámky letos navštívilo necelých 3,7 milionu návštěvníků. O čtvrtinu méně než v posledním předcovidovém roce 2019, kdy jich bylo přes pět milionů. Není to ale tak, že by Češi na hrady a zámky zanevřeli. Za pokles mohou Rusové a Asijci. Rusům cesty do Evropy zkomplikovala tvrdší vízová politika EU, Asijcům zase covidové lockdowny.