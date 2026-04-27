„V roce 2025 byla policie u 257 případů předávkování nelegálními návykovými látkami, psychomodulační látkou nebo psychoaktivními léky, 111 lidí zemřelo, 146 přežilo,“ uvedla mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.
Podle ní počet případů od předchozího roku vzrostl o několik desítek. Připouští však, že nárůst mohlo ovlivnit přesnější sledování policie, z důvodu výskytu toxických syntetických opioidů v Evropě. „Důležité je zdůraznit, že se jedná pouze o situace, ke kterým byla přivolaná policie,“ upozornila mluvčí.
|
U nejvíce otrav, a to 73, zasahovala policie v Praze. Více než polovina z nich byla fatální. Nárůst intoxikací návykovými látkami zaznamenal i Jihomoravský kraj, s počtem 59 případů je meziroční nárůst téměř trojnásobný.
Do statistiky policie zahrnuje i nezletilé – z celkem 83 případů intoxikace zemřelo osm dětí. „Ze statistiky vyplývá, že mladí lidé se intoxikovali ve vyšší míře, častěji ale předávkování přežili,“ uvedla Šmoldasová.
Zabiják jménem kratom
Za celkem 40 případy smrtelných intoxikací stojí kombinace dvou a nebo více látek. Nejčastěji zjištěnou drogou byl pervitin a také léky jako benzodiazepiny, antidepresiva nebo fentanyl. Zabíjel i kratom. V celkem čtyřech případech ho policisté identifikovali jako jedinou látku v krvi oběti, celkem ho zjistili u 17 smrtelných případů.
V případech otrav, které neměly tragické následky, převládaly kanabinoidy a léky, policie zasahovala u 96 takových. V policejním výčtu se pak také objevují látky jako metamfetamin, kratom, MDMA nebo kokain. Evidují také otravy ketaminem nebo heroinem. „Kombinaci dvou a více látek evidujeme u 48 ze 146 případů,“ shrnula mluvčí Národní protidrogové centrály.
|
Šmoldasová rovněž varovala, že v letošním roce přetrvává problém s otravami způsobených takzvaným nízkopotentním konopím. „Jsou to předbalené jointy, obohacené květy konopí, elektronické cigarety a cukrovinky s obsahem potentních semisyntetických nebo vysoce rizikových syntetických kanabinoidů,“ popsala. Letos už policie zasahovala u 53 případů intoxikace, přičemž jedna z nich vyústila ve smrt.
Zpráva o nelegálních drogách za rok 2025 odhaduje, že v Česku je přibližně 42 a půl tisíce injekčních uživatelů drog. Rizikových uživatelů je podle zprávy přibližně 47 a půl tisíce. Nejčastěji užívanou drogou mezi dospělými v Česku jsou konopné látky.