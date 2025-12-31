Česko se chystá vstoupit do nového roku. Centrum oslav bude tradičně v Praze

Česko se chystá na příchod nového roku 2026. Centrum oslav bude tradičně soustředěno do hlavního města. Policie se pak zaměří na dodržování zákazu používání zábavní pyrotechniky, který platí v řadě vymezených zón.
Lidé v centru Prahy slaví příchod roku 2025. (1. ledna 2025)

foto: Petr Topič, MAFRA

Mapa Brna s vyznačenými zákazy pyrotechniky
Mapa Prahy s vyznačenými zákazy pyrotechniky
Mapa Ostravy s vyznačenými zákazy pyrotechniky
Centrem novoročních oslav byla tradičně Praha.
Nový zákon zakazuje odpalovat pyrotechniku blízko škol, nemocnic nebo zvířecích útulků. Seznam zakázaných míst ukazuje mapová aplikace ministerstva zemědělství.

Zákaz platí bez výjimek, vztahuje se tedy i na silvestrovské a novoroční oslavy. Některá města ve vlastních vyhláškách z nového pravidla mnohdy vyjmula právě silvestr. V Praze, Krkonošském národním parku i dalších oblastech už omezení a zákazy platí několik let, řada lidí je ale nerespektuje.

Na dohled na dodržování nových pravidel pro používání zábavní pyrotechniky se připravují policisté a městští strážníci. Lidem za porušení zákazu hrozí pokuty.

V Praze na průběh silvestrovské noci dohlédnou stovky policistů z pořádkové, dopravní i cizinecké policie, kriminalisté i strážníci.

Kromě dohledu na dodržování veřejného pořádku se zaměří i na dodržení zákazu pyrotechniky, které je upraveno obecně závaznou vyhláškou. Za porušení zákazu mohou policisté na místě uložit pokutu až 10 tisíc korun. „Na celém území Prahy platí také zákaz vypouštění lampionů štěstí,“ dodal mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Mapa zákazu pyrotechniky zbarvila Česko doruda. Sem se může už jen s prskavkou

V centru Prahy posílí svou službu také záchranáři, kteří budou mít své stanoviště na Staroměstském náměstí. Přistaví záchranářský vůz Golem s 12 lůžky a sanitky. Další dvě sanitky budou na Václavském náměstí – jedna u sochy sv. Václava, druhá u ústí Vodičkovy ulice. K dispozici budou mít i čtyřkolku pro rychlejší průjezd zaplněným centrem. Týmy záchranářů budou nasazeny přibližně od 19 hodin do 3 hodin ráno.

Zákaz pyrotechniky zamotal Čechům hlavu. Jak najít místo na silvestrovský ohňostroj

V centru budou mít svou jednotku také hasiči.

„Budeme mít předsunutou jednotku na Staroměstském náměstí, kde budeme mít jedno družstvo, jednu cisternu a čtyřkolku s hasicím speciálem, kteří by měli být z důvodu dojezdu právě na tom Staroměstském náměstí,“ řekl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč. Jedna cisterna bude i na Václavském náměstí, a to dobrovolných hasičů z Prahy 1.

Extrémní počet výjezdů však hasiči podle Řezáče neočekávají, oslavy každoročně zvládají ve standardních počtech.

V minulém roce řešili policisté použití pyrotechniky v zakázaných oblastech jen minimálně. Kvůli odpalování pyrotechniky v centru města přistihli asi padesát lidí, většinou cizinců, pokuty dosáhly řádu několika tisíců korun.

Takto Česko vstoupilo do roku 2025:

