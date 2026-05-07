Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Češi se považují za vlastence, ukázal průzkum. Bránit zemi by šla jen menšina

Autor:
  10:57
Za vlastence se považuje většina Čechů. Vlast pro ně znamená místo, kde se narodili a vyrůstali, spojují si ji spíše s kulturní historií, tradicemi a společným jazykem než s konkrétními institucemi. Ačkoliv je vnímání vlasti relativně konzistentní, názory na její obranu se mírně rozcházejí podle pohlaví a věku. Jednotný mezi Čechy není ani názor na povinnou vojenskou službu. Vyplývá to z průzkumu agentury Median.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Michal Šula, MAFRA

Více než polovina lidí by aktivní obranu země nechala na profesionálních vojácích a armádě (55 procent), čtvrtina by aktivně zapojila pouze dobrovolníky.

Celkem 36 procent lidí si myslí, že je morální povinností občana, aby se aktivně zapojil do aktivní obrany vlasti (podle 6 procent lidí by se měly aktivně podílet i ženy). Muži tuto morální povinnost vnímají silněji (43 procent) než ženy (29 procent). Nejvyšší prioritu jí přikládají lidé v rozmezí 35 až 44 let a 70 až 99 let.

Povinná vojna nemá perspektivu, armáda musí rozvíjet profesionály, uvedl Zůna

Více než čtvrtina respondentů by obranu vlasti podpořila jinak než se zbraní v ruce (28 procent). Tuto možnost preferovaly častěji ženy (35 procent) než muži (20 procent).

Většina respondentů je pro povinnou vojenskou službu pro muže (40 procent), pro některé je však klíčová osobní ochota (33 procent). Kromě tradičního pojetí lidé také zastávají názor, že by vojenská služba měla být povinná jak pro muže, tak pro ženy (9 procent). Zároveň právě podle žen (47 procent, muži 34 procent) by se povinná vojenská služba měla týkat výhradně mužů.

Podle 9 procent lidí by povinná vojenská služba neměla vůbec existovat.

Vlastenectví jako osobní vztah k vlasti

Naprostá většina respondentů se považuje za vlastence (91 procent). S věkem tato identifikace sílí, ale rozdíly napříč věkovými skupinami jsou minimální.

Představa toho, co vůbec vlast znamená, se u respondentů liší. Nejčastěji ji charakterizují jako „místo, kde se narodili a vyrůstali“ (73 procent). Častěji to tak vnímají ženy (78 procent) než muži (68 procent).

Jako „zemi se společnou kulturní historií, tradicemi a stejným jazykem“ vnímá vlast 40 procent lidí.

Musíme se chystat i na ozbrojený konflikt velkého rozsahu, vyzval Řehka

Třetina Čechů (32 procent) si ji spojuje s krajinou a přírodou. To může souviset právě s dětstvím a dospíváním, nebo protože na ni jsou pyšní (vazba ke konkrétnímu místu a krajině klesá u obyvatel větších měst).

Celkem 19 procent respondentů vnímá vlast jako „společenství lidí, se kterými je pojí stejný jazyk, kultura nebo hodnoty“. Vlast je komunita založená na pospolitosti, ne na osobních vazbách.

Politicky smýšlející respondenti tvoří menšinu, 19 procent vnímá vlast jako „stát, jehož jsou občany“. Ohled na občanství nebere 19 procent lidí, pro které je vlast zkrátka „místo, kde se cítí doma“. Čistě formálně jako „politický stát, občanství a jeho instituce“ vnímá vlast 10 procent respondentů.

Bránili byste Česko v případě vojenského napadení?

celkem hlasů: 53
Vstoupit do diskuse (22 příspěvků)

Sudeťáci, primitivové i aroganti. Dvořák se Zaorálkem se ostře pohádali v Rozstřelu

Nejčtenější

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Summit není cvičení lampasáků, řekl Macinka. Je to prezident! reagoval Vondra

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka. Europoslanec Alexandr Vondra.

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS k odmítané cestě prezidenta Petra Pavla na summit NATO v Ankaře pronesl, že nejde o pomstu. „To není...

Z milenky vyrobil smyslné housle. Její akt se stal nejdražší fotkou na světě

Le Violon d’Ingres, slavné foto amerického fotografa Mana Raye zobrazující jeho...

Je to vůbec nejdražší fotografie, jaká se kdy prodala v aukční síni. Dráždivý akt Kiki z Montparnassu s „efkami“ na zádech připodobnil ženu k houslím a dodnes přináší svědectví o lásce Mana Raye a...

Byty přetékající odpadem. Martin nabízí úklid zdarma, denně mu píší desítky lidí

Snaží se pomáhat Když si Martin Mojžíš Ondruš zakládal stěhovací firmu,...

„Prosím, přijeďte,“ píší Martinovi denně desítky lidí. Čekací listina na úklid domácnosti je dlouhá. Nejde totiž o ledajaký úklid. Martin Mojžíš Ondruš uklízí nejen zdarma, ale pomáhá hlavně lidem...

Soupravy Talgo poprvé vyjely z Prahy. Vypadaly ale jinak než při prezentaci

Souprava Talgo společnosti Leo Express poprvé vyjela na pravidelnou linku do...

Repasované španělské vlaky Talgo společnosti Leo Express poprvé svezly cestující v pravidelném provozu mezi Prahou a Bratislavou. Čtenář iDNES.cz natočil v Kolíně oba vlaky. Jak ten, který byl v 7:18...

Obviněného Holobradu odvolali z představenstva příbramské nemocnice

Protikorupční centrála v příbramské nemocnici zadržela 13 lidí včetně ředitele....

Rada Středočeského kraje v roli valné hromady ve čtvrtek odvolala z představenstva příbramské nemocnice Stanislava Holobradu. Bývalý šéf nemocnice je obviněný v kauze manipulace veřejných zakázek, v...

7. května 2026  11:49,  aktualizováno  11:55

Vláda chystá rozpočtový podfuk, podáme ústavní stížnost, říká Rakušan

Předseda STAN Vít Rakušan s dalšími členy stínové vlády hnutí, takzvaného...

Proti rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti, které chystá vláda Andreje Babiše, protestuje předseda opozičního hnutí STAN, exministr vnitra Vít Rakušan. „Vláda chystá rozpočtový podfuk....

7. května 2026  11:24,  aktualizováno  11:55

Budoucnost kuchyní: Trouba, která pozná pizzu, lednice v zásuvce a barvy proti stresu

Milánský veletrh Salone del Mobile

Kuchyně, které rozpoznají pokrm, zklidní mysl a dokonale splynou s obývacím pokojem. Letošní veletrh EuroCucina v Miláně ukázal, že budoucnost vaření není v kosmických technologiích, ale v nečekané...

7. května 2026  11:45

Požár v Českém Švýcarsku je zlikvidovaný, hasiči předali území správě parku

Požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň vzplál v lese u Rynartic. Vyžádal...

Hasiči zlikvidovali požár v národním parku České Švýcarsko, kde v sobotu vzplál les. Poté, co ve čtvrtek vyhlásili likvidaci požáru, předali požářiště správě národního parku k dohledu a stanovili...

7. května 2026  7:21,  aktualizováno  11:42

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

7. května 2026  11:34

Pije Sydney Sweeney plzeň? Česká stopa v americkém seriálu vzbudila zvědavost

V Euforii se objevilo české pivo. Známé značku si lidé všimli ve scéně se...

Pozornost všímavých českých diváků vzbudila jedna ze scén třetí řady amerického seriálu Euforie. Záběr, ve kterém se před herečkou Sydney Sweeney ocitne otevřená láhev Plzeňského Prazdroje, se brzy...

7. května 2026  11:32

Tragédie na Sokolovsku. Po nárazu do stromu zemřel v autě dvacetiletý řidič

Tragická nehoda na Sokolovsku. V osobním vozidle zemřel teprve dvacetiletý...

Tragická nehoda se stala ve čtvrtek ráno u Kaceřova na Sokolovsku. V osobním autě přišel o život teprve dvacetiletý řidič. Mladík vyjel ze silnice a narazil do stromu.

7. května 2026  11:26

Trumpova strategie označila Evropu za líheň terorismu. Viní migraci i „globalisty“

Americký prezident Donald Trump (2026)

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa představila novou protiteroristickou strategii, která ostře kritizuje Evropu. Dokument tvrdí, že evropský kontinent čelí rostoucí teroristické...

7. května 2026  11:07

U bazénu nebylo volné žádné lehátko. Muž zažaloval cestovku a uspěl

Hotel Panorama (Vassilikos, Řecko)

Turista na dovolené vstával každý den už v šest hodin ráno, aby našel volné lehátko u bazénu. Marně, všechna byla obsazená ručníky. Muž se proto rozhodl žalovat cestovní kancelář.

7. května 2026  11:04

Češi se považují za vlastence, ukázal průzkum. Bránit zemi by šla jen menšina

Ilustrační snímek

Za vlastence se považuje většina Čechů. Vlast pro ně znamená místo, kde se narodili a vyrůstali, spojují si ji spíše s kulturní historií, tradicemi a společným jazykem než s konkrétními institucemi....

7. května 2026  10:57

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

7. května 2026  10:51

Ukrajinští „Duchové“ udeřili na Krymu. Zasáhli ruské vojenské vlaky

Ukrajinští „duchové“ zasáhli ruské vojenské vlaky na Krymu

Ukrajinská speciální jednotka Prymary (Duchové) udeřila na ruské vojenské vlaky na okupovaném Krymu a úspěšně narušila ruskou železniční logistiku. Video z podařené akce zveřejnila ve středu tamní...

7. května 2026  10:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.