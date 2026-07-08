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Velvyslanec Matt Field už zná svého nástupce. Do Česka se těší a trénuje jazyk

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  16:51
Novým britským velvyslancem v České republice se od ledna 2027 stane Alastair...

Novým britským velvyslancem v České republice se od ledna 2027 stane Alastair King-Smith. (8. července 2026) | foto: Instagram/Alastair King-Smith

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Novým britským velvyslancem v České republice se od ledna 2027 stane Alastair King-Smith, ve funkci po čtyřech letech vystřídá Matthewa Fielda, který odejde na jinou pozici v diplomatické službě. Oznámila to ve středu na svém webu britská vláda i nově jmenovaný ambasador na sociální síti. Ten má s diplomacií bohaté zkušenosti a na život v České republice se prý už těší.

„Mám velkou radost, že budu od příštího roku žít a pracovat v Česku. Už teď mě baví učit se český jazyk. Těším se, že budu moci navázat na úspěchy mého skvělého kolegy Matta Fielda,“ napsal King-Smith ve svém příspěvku na síti X.

King-Smith naposledy působil v letech 2021 až 2024 jako britský velvyslanec v Albánii. V roce 2020 vedl mezinárodní zapojení v britské vládní pracovní skupině pro koronavirus, předtím koordinoval kampaň za svobodu médií a vedl také oddělení pro boj proti terorismu.

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Jeho předchozí zahraniční mise mířily hlavně na Blízký východ a do Afriky. V roce 2012 působil mimo jiné jako zástupce velvyslance v Tel Avivu, na různých diplomatických pozicích pracoval také v Pákistánu, Iráku, Súdánu či Libyi. Jako vedoucí skupiny pro Blízký východ odpovídal za britskou politiku v blízkovýchodním mírovém procesu a za vztahy s Libanonem, Jordánskem, Izraelem a Palestinou, uvádí britská vláda v King-Smithově životopise.

Nynější britský velvyslanec Field, který v Praze působí od ledna 2023, jmenování svého nástupce uvítal. „Těším se, až v lednu přivítám Alastaira King-Smitha v Praze. Velmi mě těší, že velvyslanectví bude v dobrých rukou,“ uvedl Field na síti X.

10. června 2026
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