Oficiální cesta byla zrušena, protože se nepodařila získat potřebná povolení. „Žádnou podobnou žádost jsme neobdrželi a vůči jakékoli třetí straně jsme se v popsané věci nijak neangažovali,“ odmítl v reakci na dotaz iDNES.cz k tvrzení tchajwanského listu mluvčí ministerstva zahraničních věcí Adam Čörgő.
Poté, co Seychely, Mauricius a Madagaskar nečekaně zrušily povolení k přeletu, snažila se tchajwanská diplomacie v průběhu 48 hodin cestu uskutečnit alternativní trasou, která zahrnovala i evropské země.
„Milionové výlety.“ Babiš vysvětlil, proč nedal Vystrčilovi letoun na Tchaj-wan
Tchajwanské ministerstvo zahraničí se žádostí o povolení k přeletu oslovilo také Německo a Česko, které nevyhověly. Podle Německa by bylo přistání Lajova letadla na letišti ve Frankfurtu „problematické“, píše TaiwanNews s odkazem na informace agentury Bloomberg.
Africké státy podle TaiwanNews povolení k přeletu zrušily na nátlak Číny. V případě Česka a Německa tento důvod server nezmiňuje.