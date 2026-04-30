Česko nepovolilo přelet prezidentovi Tchaj-wanu, tvrdí list. Resort to odmítá

Autor:
  14:58
Česká republika a Německo odmítly žádost o povolení k přeletu letadla tchajwanského prezidenta Laje Čching-tea, píše server TaiwanNews. České ministerstvo zahraničí však tvrdí, že „žádnou podobnou žádost neobdrželo“. Prezident měl v plánu ve dnech 22. až 26. dubna navštívit Svazijsko a poté, co povolení k přeletu zrušily tři africké země, snažila se Tchaj-pej cestu zachránit zajištěním přeletu nad evropskými státy.

Tchajwanský prezident Laj Čching-te při vzpomínkové akci k příležitosti 66letého výročí od čínského útoku na ostrovy Kinmen. (23. srpna 2024) | foto: ČTK

Oficiální cesta byla zrušena, protože se nepodařila získat potřebná povolení. „Žádnou podobnou žádost jsme neobdrželi a vůči jakékoli třetí straně jsme se v popsané věci nijak neangažovali,“ odmítl v reakci na dotaz iDNES.cz k tvrzení tchajwanského listu mluvčí ministerstva zahraničních věcí Adam Čörgő.

Poté, co Seychely, Mauricius a Madagaskar nečekaně zrušily povolení k přeletu, snažila se tchajwanská diplomacie v průběhu 48 hodin cestu uskutečnit alternativní trasou, která zahrnovala i evropské země.

„Milionové výlety.“ Babiš vysvětlil, proč nedal Vystrčilovi letoun na Tchaj-wan

Tchajwanské ministerstvo zahraničí se žádostí o povolení k přeletu oslovilo také Německo a Česko, které nevyhověly. Podle Německa by bylo přistání Lajova letadla na letišti ve Frankfurtu „problematické“, píše TaiwanNews s odkazem na informace agentury Bloomberg.

Africké státy podle TaiwanNews povolení k přeletu zrušily na nátlak Číny. V případě Česka a Německa tento důvod server nezmiňuje.

