Němci nestíhají vyrábět tanky. Leopardy slíbené Česku by koupili od Švýcarů

Když začátkem března švýcarská ministryně obrany Viola Amherdová oznámila, že její země jedná s Českem o prodeji tanků Leopard 2, z reakce českého ministerstva obrany šlo vyčíst, že nešlo zrovna o plánované oznámení velkého obchodu.

„O odprodeji tanků jsme se švýcarskou stranou nejednali. Pokud by nám však Švýcarsko chtělo nabídnout své tanky Leopard 2 jako ocenění naší pomoci Ukrajině, rozhodně nebudeme proti,“ prohlásil mluvčí ministerstva obrany David Jareš.

Česko má totiž dodávku leopardů domluvenou už od května s Německem. Patnáct starších tanků ve verzi 2A4 dostane darem za to, že na Ukrajinu poslalo mimo jiné své tanky T-72 sovětské výroby. V budoucnu by pak mohla česká armáda nakoupit dalších padesát nejmodernějších leopardů ve verzi 2A7+.

Německé sliby Ukrajině

Podle informací MF DNES však „švýcarský obchod“ zůstává reálnou variantou. Česko by však tanky od Švýcarů získalo bezplatně. Dva dobře informované zdroje blízké vyjednávání uvedly, že Švýcarům by za tanky mohlo zaplatit Německo.

Ministerstvo obrany na dotaz MF DNES, zda se o této variantě jedná, neodpovědělo. „Jiné informace než již existující vyjádření (mluvčího Jareše – pozn. red.) nemám,“ uvedla Simona Cigánková z tiskového odboru resortu.

Obchod by podle expertů v takovém případě dával smysl. Německo totiž potřebuje leopardy ze zásob Bundeswehru, případně od svých výrobců zaslat na Ukrajinu, kam je přislíbilo dodat a kde je tamní armáda urgentně potřebuje.

Německo mělo k dodávkám tanků na Ukrajinu zpočátku rezervovaný postoj, letos se však s Kyjevem dohodlo na dodávce moderní varianty Leopardu 2A6.

Kdyby si slíbených patnáct tanků Česko místo z Německa vzalo od Švýcarů, uvolnilo by to část zásob německých výrobců. Navíc do Česka mají leopardy dorazit už za pár měsíců. Německá zbrojovka Rheinmetall by je měla dodat v průběhu dubna nebo května, což začátkem roku prohlásil šéf Rheinmetallu Armin Papperger v magazínu Stern.

Pokud by německé tanky, původně určené pro Česko, mohly odejít na Ukrajinu, zemi bránící se už přes rok ruské invazi by to pomohlo.

Švýcarsko má celkem 230 tanků Leopard 2. Ve službě jich je však jen 134 a téměř sto je vyřazených.

Právě tyto vyřazené kusy by Švýcaři mohli prodat. Musí to však posvětit tamní parlament, což je nejisté, a navíc to může trvat delší dobu.

Leopardy si v Německu kromě Česka objednala také slovenská armáda. A podle vojenského analytika Milana Mikuleckého mají Němci s výrobou obtíže. „Současná kapacita německých zbrojovek je zoufale nedostatečná. Vzhledem k potřebám Bundeswehru a již uzavřeným zakázkám na nové Leopardy 2A7 se domnívám, že by bylo praktičtější si vzít příklad z Polska a orientovat se na techniku z USA. Ty jsou přece jenom spolehlivějším dodavatelem zbraňových systémů,“ míní Mikulecký.

Několik set kusů amerických tanků Abrams – 250 v nejmodernější verzi a dalších více než sto kusů starších repasovaných si objednalo Polsko. Začátkem března pak oznámilo záměr nakoupit 54 abramsů Rumunsko. Ministryně obrany Jana Černochová prohlásila loni na jaře, že o tancích jednala také s USA, ale americké tanky jsou dostupné až v roce 2030, proto se Česko rozhodlo pro Němce.

Obchod, který má háček

Švýcarské leopardy poptávali i přímo Němci, což potvrdila švýcarská ministryně obrany Viola Amherdová. Proč by tedy Němci chtěli využívat okliku přes Česko a nekoupili si tanky rovnou napřímo?

Zaprvé proto, že striktně neutrální alpská země nesouhlasí s reexportem svých zbraní. „Pokud by Německo nakoupilo tanky ze Švýcarska, je jisté, že by je nemohlo poskytnout třetí straně,“ řekl MF DNES bezpečnostní analytik Milan Mikulecký. Podle něj by pak ze stejného důvodu mělo se švýcarskou technikou problém i Česko.

„Tato teoretická možnost (nákup tanků ze Švýcarska – pozn. red.) by pro nás byla značně nevýhodná, protože až jednou získáme novější tanky, těžko budeme ty původně švýcarské někam dál prodávat,“ dodal Mikulecký.

České ministerstvo obrany nechalo bez odpovědi i dotaz, kolik kusů leopardů by od Švýcarů mohlo získat. Zda půjde o s Němci dohodnutých patnáct kusů, či více.

Zatím totiž mají čeští vojáci k dispozici jen jeden tank Leopard, který dorazil v prosinci. „Nicméně důležité je, že výcvikem již prošel dostatek posádek, takže armáda je připravená provozovat další, až někdy dorazí. Kvalita odpovídá tomu, že jde o verzi Leopard z přelomu 80. a 90. let minulého století. Tragédií je, že i 30 let starý tank je pro naši armádu oproti většině bojeschopných tanků ve výzbroji pokrok,“ podotkl expert Mikulecký.