Nurofen nad zlato. Problém s léky sílí, dětské sirupy lidé shánějí i v cizině

Třeba volně prodejný dětský sirup Nurofen s účinnou látkou ibuprofen teď rodiče dětí shánějí na sociálních sítích i v cizině. Podle odborníků za to může vyšší nemocnost, ale z velké míry i panika. Dobrá zpráva je, že výrobce už do Česka poslal zásilku ibuprofenových čípků a nyní odesílá 346 tisíc balení sirupu proti horečce. „Čtyři hlavní distributoři by měli dostat sirup v úterý 20. prosince,“ uvedla včera Marie Zmrhalová, manažerka výrobní firmy Reckitt Benckiser.

Když pošleme objednávku s 250 položkami, distributoři nám jich až 150 proškrtají. Robert Bartas vedoucí nemocniční lékárny v Karviné-Ráji