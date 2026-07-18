„V neděli očekáváme už v dopoledních nebo poledních hodinách postup rozsáhlejšího bouřkového systému přibližně z oblasti jihozápadních Čech východním směrem přes Vysočinu až na Moravu, kam dorazí odpoledne,“ uvedli meteorologové.
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Ve středních Čechách a na východě území udeřily bouřky, na Colours rušili koncerty
V Čechách, na Vysočině a v části Jihomoravského kraje výstraha s nízkým stupněm nebezpečí platí od nedělních 11:00 do 16:00. Ve východní části ČR je vyhlášená od 15:00 do 19:00.
Nárazy větru mohou mít rychlost až 70 km/h, podle meteorologů by mohly být i plošnější. Vedle menších krup se mohou lokálně objevit i přívalové srážky s úhrny do 30 milimetrů. Přívalový déšť může zatopit níže položená místa, vítr může lámat větve nebo stromy. ČHMÚ nevylučuje lokální škody na majetku a komplikace zejména v energetice a dopravě.