Přicházejí námrazy. Musí se dát pozor na kluzký povrch, hlavně na mostech

Obezřetní by měli začít být zejména řidiči v průběhu nočních a ranních hodin, kdy se mohou začít ojediněle vytvářet mrznoucí mlhy s tvorbou námrazy. Poté, co silnice auta rozjedou, může se na nich vytvářet kluzký povrch, a to zejména na mostech.

„Je čas přemýšlet o výměně zimního obutí, které se každoročně doporučuje při poklesu průměrných teplot pod 8 °C,“ uvedl meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu Josef Hanzlík.

Podle zákona mají řidiči povinnnost jezdit na zimní pneumatikách od 1. listopadu do 31. března, pokud je na silnici souvislá vrstva sněhu, led či námraza nebo ji mohou řidiči při své cestě předpokládat.



Po teplém víkendu, kdy padaly téměř staleté teplotní rekordy, Česko zasáhla studená fronta. Tento týden budou teploty dosahovat spíše teplotního minima. Denní teplota se bude průměrně pohybovat od 5 do 9°C. V noci na čtvrtek pak bude podle meteorologů po celém českém území mrznout.



Už jste přešli na zimní pneumatiky?