V Česku se rozmáhá „narkocaching“, ruský způsob distribuce drog

Říkal si Bushplanet nebo DonkeyKong a na darknetových tržištích si vybudoval pověst spolehlivého dealera, který je schopen dodat kvalitní extázi, kokain, amfetamin nebo marihuanu ve velkém množství.

Podle policie prodal přes internet 5,8 kilogramu MDMA, přes tisíc kusů extáze a téměř sto gramů kokainu. Zákazníci mu platili v bitcoinech, ale 33letý dealer přijímal i jiné kryptoměny (o jeho zatčení v rámci protidrogové operace KOMP čtěte zde: Přes darknet posílali kilogramy drog do světa. Policie zatkla šest lidí).

Vypracoval si sofistikovaný systém konspirace: měnil sklady i místa odesílání drog, nepoužíval mobil a komunikoval přes několik šifrovaných aplikací. Zákazníky měl v Rusku, USA, Austrálii i Skandinávii. Drogy do světa posílal prostřednictvím České pošty.

Zákazníky však měl i v Česku, kde k distribuci používal systém skrýší. „V praxi to fungovalo zhruba tak, že nakupující zaslal platbu do úschovy, obdržel instrukce, souřadnice, potvrdil vyzvednutí a platba byla vyplacena prodejci,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí Národní protidrogové centrály (NPC) Barbora Kudláčková.



Import z východu

Popisuje tak fenomén, který je na českém trhu s drogami čím dál častější. Hlavní výhodou skrýší je, že se dealer a zákazník nemusejí vůbec setkat.

Když dealer obdrží platbu, zabalí drogy do igelitu a někde je ukryje. Třeba pod kamenem v parku, jindy je připevní magnetem k odpadkovému koši. Zákazníkovi pak pošle souřadnice GPS a popis, jak drogu najde. S nadsázkou tak můžeme mluvit o jakémsi „narkocachingu“, během nějž kupující neloví kešky, ale drogy.

Využívání skrýší v obchodu s drogami není novinka, tento systém se však během posledních patnácti let značně rozšířil díky GPS modulům v mobilních telefonech. „Obecně lze konstatovat, že s rozvojem IT technologií stoupá jakýkoliv virtuální a klesá osobní kontakt v souvislosti s drogovou kriminalitou. Lidé dávají přednost anonymitě a zločinci se snaží nebýt viděni a chyceni při nelegální činnosti,“ vysvětluje mluvčí NPC.

Způsob distribuce drog pomocí skrýší se k nám dostal ze zemí bývalého Sovětského svazu. Ruská pošta je totiž pomalá a nespolehlivá, a tak museli tamní dealeři obchodující přes darknetová tržiště přijít s náhradním řešením.

Ruští novináři z portálu proekt.media spočítali, že jen po Moskvě byly loni v jeden den poschovávány drogy za 150 milionů rublů, tedy asi 54 milionů korun. Třetinu z toho tvořily skrýše s kokainem.

Dealeři přitom bývají ve vymýšlení schovávaček (rusky zakladek) značně vynalézaví, někdy až zlomyslní. Jak píše portál The Outline, vyzvednutí drogy tak někdy připomíná hru na hledání pokladu.

„Schovali to do městského autobusu. Poslali mi číslo linky a číslo vozu. Zboží bylo schováno v trubce pod sedadlem. Tohle byla zkurveně težká schovka!“ posteskl si na darknetovém diskusním fóru jeden zákazník.

„Nic jsem nenašel. Asi nebyl nejlepší nápad schovat amfetamin do ptačího hnízda. No, ale snad se aspoň ptáčci naspeedovali,“ napsal další nespokojený klient. Jiný se zase vrátil s nepořízenou z lesa, kde měl podle instrukcí hledat drogu připevněnou na jedličce: „Bylo jich tam asi padesát. Každou z nich jsem prohlížel, jako by to byl obraz v Louvru.“



Jaké skrýše používají čeští dealeři a jak často se je daří odhalit, nechce policie uvádět. „Objevovat skrýše drog se nám daří. Ale to, jakým způsobem je lokalizujeme, nelze zveřejnit. Tyto postupy policie jsou taktické a patří mezi utajované informace,“ vysvětlila mluvčí NPC Barbora Kudláčková.