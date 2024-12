Mise v Sýrii je teď nemyslitelná, povstalci rabovali i rezidence, popsala Filipi

„Vzhledem k poslednímu překotnému vývoji a aktuální situaci v Sýrii je realizace mise nyní aktuálně pozastavena,“ řekla včera iDNES.cz mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

Bývalá česká velvyslankyně v Sýrii Eva Filipi se domnívá, že mise je úplně passé. „Zatím nevíme, co se tam bude dít. Vždyť třeba v neděli (povstalci) vletěli do italské rezidence. Chodí po domech, berou věci, peníze. Zatím to není o tom, že nějaká krásná skupina demokratů teď přebírá moc po Asadovi a všechno to teď už bude nádherné,“ zdůraznila Filipi.

Jinak by se události v Sýrii podle ní Česka výrazněji dotknout neměly. Nepředpokládá ani, že by do Evropy dorazila větší vlna migrantů. „Turek je nepustí a ti lidé nemají peníze na letenku, aby se do Evropy dostali,“ dodala.

Naopak to zatím vypadá, že se spíše chtějí vracet uprchlí Syřané do země svého původu. „V tento moment spousta Syřanů, kteří před válkou odešli, doufá, že se budou moct vrátit. Takové přesuny už začaly třeba z Libanonu, kde je teď taky konflikt, a z Jordánska nebo i uvnitř Sýrie se lidé začínají vracet do oblastí, ze kterých pocházejí,“ popsala Kateřina Velíšková z Asociace pro mezinárodní otázky.

V Česku je navíc syrských uprchlíků minimum. V zařízeních Správy uprchlických zařízení ministerstva vnitra jich nyní pobývá jen 23, loni jich bylo čtyřicet. Obecně se přesto nálady Čechů vůči uprchlíkům z Blízkého východu a Afriky zhoršují. Potvrdil to nový průzkum agentury Ipsos pro Seznam zprávy. Téměř tři čtvrtiny respondentů by podpořily politiky, kteří tvrdě zakročí proti nelegální migraci.

Společně s Poláky

Rakušan v listopadu v rozhovoru pro iDNES.cz připustil, že reálnější než syrská mise je iniciativa 15 zemí Unie v čele s Dánskem, které žádají novou Evropskou komisi, aby se dohodla se třetími zeměmi a bylo možné do nich odvážet uprchlíky zadržené na moři i ty, kteří v EU už jsou, ale nedostali azyl. Podobný plán na deportaci migrantů měla Velká Británie se Rwandou, letos jej odpískala. Rakušan však vyjádřil víru, že jim se domluvit podaří.

„Spolupráce se třetími zeměmi teď má ideální možnost. Zaprvé, máme před sebou polské předsednictví, kde je spektrum pohledů na migraci velmi podobné. Za další, máme Jozefa Síkelu jako eurokomisaře pro mezinárodní partnerství. On je ten člověk, který by uzavíral smlouvy, a má na to i velký evropský budget, aby mohl dávat těm zemím pobídky,“ vysvětlil Rakušan. Zmínil, že s Tuniskem už taková dohoda Unie funguje.