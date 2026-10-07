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Česko dostalo první miliony eur z obranného nástroje SAFE. Půjdou na D11

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  18:33
Z osmdesáti procent už je na tříkilometrové trase D11 od hranice po Královec...

Z osmdesáti procent už je na tříkilometrové trase D11 od hranice po Královec položený asfalt. (26. srpna 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

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První splátku z evropského obranného nástroje SAFE (Security Action for Europe) ve výši 309 milionů eur (asi 7,6 miliardy Kč) využije ministerstvo obrany na výdaje spojené s projektem vojenského využití dálnice D11. Sdělila to mluvčí ministerstva obrany Johana Starková. Půjčku Česko obdrželo v úterý.

„Tyto prostředky budou využity na pokrytí výdajů spojených s projektem D11, který je součástí českého zapojení do mechanismu SAFE a přispívá k posilování odolnosti, a tím i obrany ČR a Severoatlantické aliance (NATO),“ uvedla Starková.

Další peníze z unijní půjčky, která činí přibližně dvě miliardy eur, mají směřovat mimo jiné na tanky Leopard 2A8 a vozy Tatra T-815.

Evropská komise v úterý oznámila, že Česko obdrželo 309 milionů eur, což představuje 15 procent z celkově přidělených zhruba dvou miliard eur (49 miliard Kč).

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Evropská unie zřídila SAFE jako úvěrový nástroj až do výše 150 miliard eur (asi 3,7 bilionu Kč), ze kterého si členské státy mohou půjčovat na obranné investice a společné nákupy. Do programu se zapojilo 19 zemí EU včetně České republiky, ze sousedních zemí například Polsko a Slovensko.

Využití půjčky doporučil předchozí kabinet Petra Fialy (ODS) a vybíral projekty, na které mají směřovat peníze. Ačkoliv tři zmíněné projekty zůstaly stejné, současný kabinet se rozhodl peníze na projekty přeskupit. Největší podíl peněz směřuje na dálnici D11, přibližně 23 miliard korun, dalších 20 miliard bude využito na tanky Leopard 2A8 a zbylá částka na nákup vozidel Tatra.

V březnu český plán posoudila a schválila Evropská komise, o měsíc později ho schválila i Rada EU.

Ministerstvo obrany zároveň analyzuje možnost zapojení Česka do druhého kola programu. Evropská komise v září oznámila, že by v něm mohlo být k dispozici přibližně 20 miliard eur (asi 489 miliard Kč), které nevyužijí některé státy z původně přidělených částek. Komise musí případné další kolo vyhlásit do konce letošního roku. Ministerstvo rozhodne o případném zapojení podle konkrétních podmínek a harmonogramu, uvedl dříve pro ČTK mluvčí resortu obrany Petr Pešek.

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