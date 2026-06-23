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Recidivista uspěl u soudu ve Štrasburku, Česko změní pravidla vazby mladistvých

Matyáš Müller
  10:00
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Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku | foto: Shutterstock

Ministerstvo spravedlnosti hodlá změnit pravidla vazebního stíhání mladistvých. Reaguje tak na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva v případu z podzimu 2020. Podle evropského verdiktu byla tehdy sedmnáctiletému delikventovi upírána práva na propuštění z vazby. Novela zákona navíc klade důraz na řešení případu ideálně úplně mimo nápravná zařízení.

Na podzim roku 2020 byl tehdy sedmnáctiletý Pavel Spišák ze severočeské obce Všehrdy zatčen pro podezření ze spáchání loupeže a těžkého ublížení na zdraví. Obvinění bylo později zpřísněno a posuzováno jako pokus o vraždu.

Jelikož byl dotyčný v té době již v podmínce za jiný přečin a existovala obava, že by se mohl podobných skutků dopustit opakovaně, byl v prosinci roku 2020 vzat do vazby.

Evropský soud pro lidská práva shledal, že dosavadní česká právní úprava vazby mladistvých je v rozporu s úmluvou o ochraně lidských práv.

Marcela Nevšímalovámluvčí ministerstva spravedlnosti

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