Na podzim roku 2020 byl tehdy sedmnáctiletý Pavel Spišák ze severočeské obce Všehrdy zatčen pro podezření ze spáchání loupeže a těžkého ublížení na zdraví. Obvinění bylo později zpřísněno a posuzováno jako pokus o vraždu.
Jelikož byl dotyčný v té době již v podmínce za jiný přečin a existovala obava, že by se mohl podobných skutků dopustit opakovaně, byl v prosinci roku 2020 vzat do vazby.
Evropský soud pro lidská práva shledal, že dosavadní česká právní úprava vazby mladistvých je v rozporu s úmluvou o ochraně lidských práv.