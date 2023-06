V létě posílí konzuláty v oblíbených destinacích. Drozd bude na mobilech

✈️ Cestujete do zahraničí s dětmi?

❗️ Nezapomeňte jim zajistit cestovní doklad!



Každé dítě musí mít cestovní pas nebo občanský průkaz v případě zemí EU . Pasy vydávají úřady dětem do 15 let na 5 let.



Nezapomeňte se registrovat do #SystémDROZD https://t.co/QeArfMTiS8 https://t.co/XOpeG8rBIs