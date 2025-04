Česko kvůli slintavce od půlnoci výrazně omezí nákladní dopravu ze Slovenska

„Bylo to po debatě se zemědělci i Agrární komorou, hovořili jsem o tom včera na vládě,“ uvedl Výborný. Apeloval na lidi, aby se nepřibližovali k hospodářským zvířatům. „Pro zvířata je to ta nejnakažlivější choroba. Nikdy nevíte, co si přinesete na botě nebo oblečení. Lidé by se vůbec neměli přibližovat k ohradám a farmám,“ vyzval ministr.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) uvedl, že na vybraných přechodech budou provedeny technické úpravy, aby bylo možné dezinfikovat co největší množství projíždějících vozidel. Například na přechodu Lanžhot bude během víkendu vyfrézovaná část vozovky v prostoru celnice, aby vznikla vana, ve které se budou dezinfikovat kola nákladních automobilů. Úpravy by měly být podle Kupky hotové do pondělí.