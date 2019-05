Česko zažilo nejstudenější nástup května od začátku tisíciletí

Chladná bilance začala už prvním týdnem, který byl mnohem studenější než obvykle. Podle statistik ČHMÚ byla průměrná teplota v pořadí osmnáctého letošního týdne pouhých devět stupňů Celsia. To je o 3,1 stupně méně než je pro toto období dlouhodobý průměr. A to je velký rozdíl. Na chladný květen jsme si už odvykli. Minulý rok byla teplota ve stejném týdnu o víc jak šest stupňů vyšší.



„Začátek května byl v České republice nejchladnější od roku 2001,“ uvedla pro iDNES.cz Lenka Crhová z Českého hydrometeorologického úřadu (ČHMÚ).



Rozdíl je vidět jen při srovnání posledních pěti let. Mezi lety 2015 a 2018 se teplota v prvních třech květnových týdnech propadla do podprůměru pouze čtyřikrát. Nejvíce to bylo během předloňského druhého týdne a to o 1,3 stupně. A teď rok 2019. První týden 3,1 stupně pod dlouhodobým průměrem, druhý týden 3,2 stupně pod průměrem a třetí týden dokonce 3,8 stupně pod průměrem.

Studené jarní počasí snížilo podle společnosti Storyus tržby restauracím s venkovním posezením až o čtvrtinu. Důvod k radosti mají naopak zemědělci.



Nejen zima, ale také déšť

Nízké teploty doprovázel totiž také déšť, na který zemědělci po vyprahlém dubnu nervózně čekali. Pomohl hlavně první květnový týden. V České republice napadlo v průměru 22 milimetrů srážek. To je 170 procent dlouhodobého průměru.

„Déšť určitě pomohl,“ řekl pro iDNES.cz Jaroslav Šebek, tajemník Asociace soukromého zemědělství ČR. Vysvětlil, že začátek jara je obzvlášť citlivé období. Rostliny se musejí nejdřív uchytit. Než se v půdě zabydlí, jsou proti rozmarům počasí obzvlášť zranitelné.

Teplotní mapa Česka 5. května 2019 ve 12:00.



Přestože krizi květnový déšť odvrátil, zemědělci zatím vyhráno nemají. Zásoby vody v půdě totiž nejsou velké. Aktuálně je nejvíce ohrožená produkce zeleniny, ta totiž potřebuje k pěstování největší množství vody.

ČHMÚ úřad upozorňuje, že sucho stále panuje na čtvrtině území země. Podle odborníků z projektu Intersucho je dokonce na desetině území stále nedostatek vody hodnocený jako extrémní stupeň zemědělského sucha. To je nejhorší stupeň ze šestibodové škály. „Zatímco se situace částečně zlepšila na Moravě, velký nedostatek vody je v Ústeckém kraji, velké části Středočeského kraje, Plzeňského kraje a Královéhradeckého kraje, částečně jsou zasaženy i Liberecký a Pardubický kraj,“ upřesňují vědci.

Zemědělské ztráty budou

Teplotní mapa Česka 5. května 2018 ve 12:00.



Podle Martina Pýchy, předsedy Zemědělského svazu ČR, může být v Česku letos přesto slušná zemědělská úroda, pokud se příznivý trend deštivého počasí a nižších teplot udrží. Už teď je ale jasné, že se jaro neobejde beze ztrát.

Především chovatelé řešili problém s nedostatek krmení pro hospodářská zvířata. „Podniky přistupovaly k tomu, že snižovaly stavy zvířat,“ uvedl Pýcha. Ke krajnímu řešení je dovedl dvouletý výpadek produkce pícnin. I pro ně by ale s trochou štěstí mohl letošní rok přinést alespoň drobnou úlevu, už teď se dá říci, že se tráva vzpamatovala. „Pokud by vývoj počasí pokračoval tak jako teď, mohli bychom výpadek z loňského a předloňského roku pokrýt možná i s rezervou na příští rok,“ doplnil Pýcha.

Ztráty budou sčítat také ovocnáři. Úrodu stromů poškodily jarní mrazy. Jak velké škody na úrodě to budou, se ale zatím neví.