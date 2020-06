Vláda přiklepla miliardu kultuře, peníze půjdou těm, kteří na pomoc nedosáhli

Devět set milionů korun bude určeno na dotace a 100 milionů korun půjde na poukázky určené těm, kdo si najmou firmu působící v kreativním odvětví.

Program předložený společně ministry kultury Lubomírem Zaorálkem (ČSSD) a průmyslu má pomoci těm kulturním subjektům, které v kultuře podnikají a dosavadní pomoc resortu kultury pro ně nebyla určená. Program zahrnuje zmíněné dva balíčky.

„Větší balíček jsou dotace, které by se rozdělovaly festivalům, soukromým divadlům, klubům, typu podniků, které jsou dneska poměrně stále ohrožené,“ řekl Zaorálek.



Pokud tito podnikatelé prokážou náklady, mohou dostat proplaceno až 50 procent do výše pěti milionů korun. Při přípravě programu se počítalo až s proplacením 70 procent nákladů, Zaorálek ale dnes před jednáním vlády uvedl, že konečná suma je výsledkem jednání s ministerstvem financí. Odráží podle něj také snahu o to, aby forma pomoci byla v určité rovnováze vůči tomu, jak se pomáhá ostatním segmentům ekonomiky.



Druhý balík jsou podle Zaorálka takzvané kreativní poukázky. Budou mít dva typy, poukázka na 150 tisíc korun by měla být určena spíše pro kulturní služby.

Poukázky na 250 tisíc korun pro ty, kteří si najmou třeba designovou firmu či jinou kreativní společnost, která má pomoci běžnému podnikání dodat přidanou hodnotu.

Zaorálek uvedl, že vouchery by mohly být využívány nejen v současné době jako pomoc těm, koho zasáhla pandemie koronaviru, ale i v dlouhodobějším horizontu. Jak dlouho bude v pondělí schválený program trvat, neuvedl, záleží mimo jiné na tom, jaký bude mít ohlas.

Druhá miliarda pro kulturu, by měla být ještě letos

Další miliarda korun by do kultury měla podle Zaorálka jít ještě letos formou investic. Ministr požadoval dvě miliardy, do pozměňovacího návrhu k zákonu o státním rozpočtu se v minulých dnech na jednání Sněmovny dostala jen miliarda pro projekty, které jsou nejvíce připravené a mají třeba již stavební povolení.



Zaorálek v neděli v České televizi uvedl, že soubor těchto investic zahrnuje nejen velké projekty jako třeba Janáčkovo kulturní centrum, ale i menší projekty po celé zemi. Převážně jde o příspěvkové organizace resortu a jejich zařízení. „Je to boj s recesí, stát má za úkol zvýšit výdaje,“ řekl ministr.