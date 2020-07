Na hromadné akce jen s rouškou, do baru dál bez, oznámil nařízení Vojtěch

Vojtěch upřesnil, že na velkých akcích ve vnitřních prostorách je možné vytvořit až pět oddělených sektorů s vlastním vchodem po pěti stech osobách. „Jedná se primárně o sportovní a kulturní akce. Tady vidíme největší riziko. Netýká se to restaurací ani pracovišť,“ řekl Vojtěch.

Nošení roušek je však povinné na svatbách a pohřbech ve vnitřních prostorách s účastí nad 100 lidí. Podle Vojtěcha byla ohniska i tady. Vyzval, aby se lidé hromadným akcím v uzavřených místnostech vyhnuli. „Pokud je to nutné, mějte vždy roušku a dodržujte rozestup,“ doporučil.

„Existuje riziko komunitního šíření. Velmi malá ohniska mohou nákazu roznést do více krajů,“ vysvětlil ministr, proč se vláda rozhodla některá nařízení znovu zavést. Dodal, že některé kraje mají přísnější opatření, než jsou ta plošná.

„Nebudeme zavádět žádná opatření, která by omezovala ekonomiku nebo volný pohyb osob. Přijatá opatření vycházejí z informací krajských hygienických stanic podle jejich zkušeností s novými ohnisky,“ uvedl Vojtěch. Ohnisko v těžební společnosti OKD je podle něj již vyhaslé. Při plošném testování bylo z 2 700 vzorků pozitivních 60, sdělil ministr.

„Zvažuje se také, jestli se v Praze a Ostravě obnoví povinnost nosit roušky v hromadné dopravě,” řekl už odpoledne iDNES.cz premiér Andrej Babiš. Dodal, že epidemiologové také řeší, zda povinnost nevrátí i na některé venkovní akce nad určitý počet lidí.



Musíme reagovat na vývoj a apelovat na to, aby lidi byli odpovědní, míní premiér. „Pan ministr původně chtěl, aby opatření platila až od pondělí, ale myslím, že je potřeba rychle sdělit veřejnosti, co chceme zrealizovat. Jasně jsem mu řekl, že nemůžeme čekat do pondělí a musí to zveřejnit dnes. Je v zájmu lidí, abychom se nedostali z jednoho extrému do druhého. Byli jsme velice disciplinovaní, možná nejvíce na světě, dokonce všichni šili roušky a fungovalo to perfektně a teď máme pocit, že se nám nemůže nic stát,“ řekl také Babiš.



Podle Vojtěcha nehrozí vyhlášení nouzového stavu na úrovni celého Česka. „Epidemie se nevyvíjí podobným způsobem, jak to bylo třeba v dubnu. Primárně mají situaci řešit krizové štáby krajů a jejich hygienické stanice,“ řekl.

Hamáček: Čísla jsou alarmující

„Čísla nakažených nemocí covid jsou alarmující. Ukazuje se, že situace se postupně zhoršuje, a je potřeba, aby naši občané jasně věděli, jaký je plán do budoucna. Chci požádat občany, aby používali roušky, když se pohybují v MHD a uzavřených prostorách. Masivním nošením roušek jsme zabránili šíření nákazy. Je to to nejjednodušší, co můžeme udělat. Můžeme zabránit škodám, které přišly na jaře,“ prohlásil ve čtvrtek odpoledne ministr vnitra Jan Hamáček.



Vojtěch reagoval, že není nutné děsit občany. „Takové adjektivum (alarmující) není na místě,“ řekl.



Poslední dva dny byly počty nových případů onemocnění covidem-19 vyšší než 200, což je nejvíce od konce června. Počty případů podle šéfa resortu zdravotnictví sice rostou, ale není zasažená riziková skupina starších 65 let a nepřibývá vážných případů, které vyžadují hospitalizaci.

Zvýšení počtu nových případů podle něj není plošné, ve většině krajů je situace klidná. Nákaza se ale více objevuje v regionech, kde dříve tak četná nebyla, například na Vysočině nebo v Jihomoravském kraji.

Již dříve ministr uvedl, že opatření by se případně znovu zaváděla v takovém pořadí, jak zůstávala v platnosti. Jako poslední bylo zrušeno nošení roušek ve vnitřních prostorách a MHD od začátku července.

V Česku v posledních dnech výrazně roste počet nových případů. V úterý přibylo 212 pozitivně testovaných a ve středu 247. Více než 200 nových nemocných za den bylo naposledy na konci června. Aktuálně nakažených je přes 5 000 lidí, což je zatím nejvíc od prvních případů v březnu.

Podle ministra může jít ale o chybu v datech, kdy se z nich nemažou všichni vyléčení.