Koronavirus zmírnil vánoční hon na dárky. Češi šetří, ale až zas tolik ne

„Z našeho průzkumu vyplývá, že třetině lidí letos v důsledku koronaviru a souvisejících opatření klesl příjem. Je tedy logické, že tato zhoršená finanční situace bude mít dopad i na Vánoce. Sváteční výdaje tak budou průměrně o šestinu nižší. Lidé uvádějí, že omezí množství i ceny za dárky. To vnímáme jako odpovědnější řešení, než si na dárky půjčovat,“ uvedla mluvčí banky Radka Černá.

Snaha šetřit je výraznější u žen. Řada mladých do 25 let dokonce plánuje některé z dárků vyrobit, připustil to každý šestý z nich. Na druhou stranu koronavirová krize nedopadla na všechny skupiny obyvatel stejně.

Více než polovina Čechů, 54 procent, letos neplánuje změnit přístup k nakupování vánočních dárků. Jde především o lidi starší 55 let a důchodce, jejichž příjmů se letošní změny nedotkly, dodala Černá. Naopak si mimořádným příspěvkem pěti tisíc polepšili.

Češi se v souvislosti s šířením koronaviru naučili více hospodařit a nakládat s penězi. Červencový průzkum banky ING ukázal, že o spoření přemýšlí více než v minulosti přes 40 procent lidí. Ti zároveň začali více utrácet za zásoby potravin a desinfekce.

Průměrně přišla každá česká domácnost kvůli jarním vládním opatřením téměř o třináct tisíc korun. Častěji se koronavirus finančně dotkl Pražanů.

Ekonomické situaci v rodinách nepomohlo uzavření škol. Rodiče, kteří se starali o děti a nemohli pracovat z domova a pobírat tak mzdu, se museli spolehnout na ošetřovné. Problémy měli i živnostníci, kvůli odvodům na sociální a zdravotní pojištění jim z peněz z od státu moc nezbylo.