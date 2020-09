PŘEHLEDNĚ: Změny v Praze. S rouškou do školy a obchodů, bary zavřou dřív

Roušky Čekají pražské školy a obchody

Od středy 9. září budou v Praze roušky povinné i v obchodech a v nákupních centrech, oznámili v pátek hygienici. Pražští školáci i studenti středních a vysokých škol v nich navíc budou od 14. září muset nosit roušky ve společných prostorách. Část škol toto opatření zavedla už při zahájení školního roku 1. září.

V současnosti už platí povinnost nosit roušku na úřadech, ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb (stacionáře či domovy pro seniory) a ve volebních místnostech. Rouška je povinná v prostředcích veřejné dopravy - MHD, meziměstských autobusech, vlacích a taxislužbách.

Pro Pražany jsou od 1. září roušky povinné nejen v přepravním prostoru, ale i ve všech vestibulech. Hygienici je vyžadují také na Letišti Václava Havla a ve všech vnitřních prostorách nádražních budov.

Výjimku z nošení roušek mají například děti do dvou let, osoby s některými zdravotními poruchami, hospitalizovaní pacienti, účastníci soudních řízení, o kterých tak rozhodne soud, snoubenci v průběhu obřadu, moderátoři a redaktoři vystupující v pořadech či sportovci v době tréninku nebo soutěže.

Hromadné akce Bez větších změn

Při vnitřní hromadné akci s více jak 100 účastníky platí nutnost zakrytí dýchacích cest. Na těchto akcích je navíc povolená účast maximálně 500 lidí. V případě rozdělení prostor do oddělených sektorů lze za dodržení podmínek naplnit i prostory s kapacitou nad tisíc lidí.

Pro hromadné venkovní akce (divadelní, hudební, filmové, sportovní a náboženské akce, výstavy, trhy a veletrhy, poutě či oslavy) je od 1. září povolená účast maximálně tisíc lidí. Také zde v případě rozdělení prostor do oddělených sektorů lze za dodržení specifických podmínek naplnit i prostory s vyšší kapacitou.

Bary a kluby Omezení nočního života

Od středy 9. září bude v Praze nutné od půlnoci do 06:00 uzavírat provozovny stravovacích služeb, kromě provozů, které neslouží pro veřejnost. Možný bude prodej z okénka bez vstupu zákazníků do provozovny. Opatření cílí především na noční kluby a bary.

Cestování Okolní země zvažují zpřísnění

Náměstek ministra zahraničí Martin Smolek v pátek řekl, že Německo kvůli situaci v Česku uvažuje o vyřazení ze seznamu bezpečných zemí. „Buď celou Českou republiku, anebo Prahu by dali do nějakého režimu, kdy by byla potřeba pětidenní karanténa, případně v kombinaci s testem,” řekl s tím, že je to zatím jen v rámci úvah.

O zařazení Česka mezi rizikové země uvažují i Slováci. Je možné, že je přehodnotíme jako červené země, byť asi nikdo z nás si to momentálně nepřeje, řekl slovenský ministr zdravotnictví Marek Krajčí.

Ostatní Návštěvy a zkrácená karanténa

Od 1. září platí některá pravidla pro návštěvy zdravotnických zařízení lůžkové péče a vybraných zařízení sociálních služeb. Návštěvy jsou povoleny v počtu nejvýše dvou lidí u jednoho pacienta ve stejný čas, návštěva je dotazována na symptomy onemocnění covid-19. Pokud je to možné, návštěvy jsou ve venkovních prostorách nebo ve vyčleněné místnosti. Platí povinnost nosit roušky.

Také se od 1. září zkrátila izolace a karanténa pro nakažené koronavirem a lidi, kteří s nimi byli v kontaktu, ze čtrnácti na deset dní.