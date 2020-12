Ministr Blatný upřesní podmínky přesunu do nejvyššího stupně PES

Vláda ve středu formálně po úterním schválení parlamentem prodloužila nouzový stav do 22. ledna.

V Česku momentálně platí čtvrtý stupeň protiepidemických opatření. Již od minulého pátku je podle stupnice PES situace v zemi ještě horší a je v podmínkách nejvyššího stupně ohrožení.



Za úterý přibylo necelých 11 tisíc potvrzených případů. Epidemický index PES stoupl ze 76 na 81 bodů. Česko je tak už šestý den v pátém stupni pohotovosti. Oficiálně se řídíme podle čtvrtého stupně. Vláda bude ve středu jednat o zpřísnění opatření.



Původně v této souvislosti mluvil dokonce již o 25. prosinci. „Jedna z věcí, o které uvažujeme, je právě to, že to nebude od 25. ale až od 27., čímž se umožní, aby lidé, kteří se zejména nechali otestovat, měli možnost se setkat v průběhu vánočních svátků,“ řekl Blatný poslancům před tím, než na žádost vlády Sněmovna schválila nouzový stav do 22. ledna.

Ministr vnitra Jan Hamáček dříve uvedl, že je podle něj období vánočních a novoročních svátků ideální ke zpřísnění opatření. „Čísla ukazují, že situace se zhoršují plošně, budeme na to muset reagovat,“ sdělil.