KOMENTÁŘ: Volba dopisem? Vláda rozvrací náš volební systém

Ale zpět k Američanům. Pamatujete jejich poslední prezidentské volby? Kdy část Američanů odmítla uznat výsledky a celé to skončilo útokem na Kapitol? Důvodem byly korespondenční hlasy, tedy hlasy posílané poštou. Existovalo totiž podezření, že s nimi bylo manipulováno.

U nás volby jako celek nebyly za třicet let zpochybněny nikdy. Nebyl důvod. Náš systém funguje skvěle. Důvěra ve volební systém a volby jako takové je základním pilířem demokracie. Chceme podkopat důvěru v demokracii?

I když se pětikoaliční politici zaštiťují vzletnými slovy o posilování demokracie a narovnání dluhu vůči stovkám tisíc našich krajanů v zahraničí, ve skutečnosti to je mnohem jednodušší: jim jde jen o jedno – udržet se u moci a ve veřejných funkcích.

Pětikoalice korespondenční volbu prosazuje – jako většinu věcí – na sílu, bez širší diskuse a společenského konsenzu. Hlavně aby ji stihla zavést do sněmovních voleb v roce 2025, ze kterých má oprávněné obavy. Dokonce obešli i Legislativní radu vlády, aby se k tomu nemohli vyjádřit odborníci. Používají přitom lživý argument, že chtějí občanům v zahraničí umožnit volit. Oni ale dnes volit samozřejmě mohou.

Úplně stejně jako čeští občané – ve volební místnosti jdou za plentu a hodí svůj hlas do urny. Tajně. Nikdo nevidí, jak hlasovali. Pokud by pětikoaličním politikům šlo o to, aby to lidé v zahraničí měli do volebních místností blíž, mohou v době voleb jednoduše rozšířit jejich počet. Není to nic nového ani ve světě neobvyklého, prostě se na omezenou dobu pronajmou další prostory.

Svobodnou a tajnou volbu už nikdo nezaručí

Důvody, proč hnutí ANO na korespondenční volbu změnilo názor, jsou jasné a logické. Po zkušenostech ze zahraničí, ať už ze zmíněných USA, nebo třeba z Rakouska, je jasné, že korespondenční hlasy mohou vést ke zpochybňování voleb a ztrátě důvěry občanů v celý systém. To my riskovat nechceme. Korespondenční volba totiž v prvé řadě prolamuje princip tajné a svobodné volby, tak jak ji garantuje ústava.

Svobodnou a tajnou volbu už nikdo nezaručí. Jakákoliv forma distančního hlasování otevírá prostor pro nátlak a manipulaci s hlasy. Jistě je něco takového možné i dnes, ale za plentou je volič král a o tom, komu hodí hlas, si rozhodne sám.

Už dlouho se bavíme o zákoně o referendu, tak ať se v referendu občané vyjádří ke korespondenční volbě. Jestli opravdu chtějí zvýhodňovat krajany, kteří často v Česku dlouhodobě nežijí a rozhodují se hlavně na základě titulků z mnohdy tendenčních a provládních médií.

Korespondenční volby nejsou řešením našich problémů, jsou cestou k další nestabilitě a roztříštění společnosti. Místo toho, aby Fialova vláda experimentovala s naším politickým systémem, měla by se už začít věnovat skutečné práci ve prospěch občanů. Po dvou letech škození by bylo načase.