Jsme připraveni chránit hranice Evropy před ruskými provokacemi, řekl Fiala

Josef Kopecký
  6:12aktualizováno  14:10
Premiér a předseda ODS Petr Fiala po jednání vlády prohlásil, že Česká republika stojí pevně za Polskem, kde v noci dopadly ruské drony. „Jsme připraveni chránit hranice Evropy před provokacemi,“ řekl. Podle něj je útok důkazem, že Rusko využívá všechny typy provokací. „Nebezpečí není daleko,“ zdůraznil.

Fiala dodal, že incident ukazuje nutnost pečovat o obranu země. „Jsme připraveni udělat všechny kroky, na kterých se Severoatlantická aliance domluví,“ uvedl.

Polský premiér Donald Tusk uvedl, že Polsko je nejblíže k ozbrojenému konfliktu od druhé světové války. Země požádala o aktivaci článku čtyři Severoatlantické smlouvy. I tento krok podle Fialy dokládá, že situace je vážná. Jaké bezpečnostní kroky budou následovat, říci ale nechtěl.

Kritizoval politiky, kteří označují NATO za agresora či odporují posilování obrany. „To není politický postoj, ale služba ruské propagandě, kterou nesmíme nechat v Česku vyhrát,“ řekl a vyzval všechny politické síly, aby útok jasně odsoudily. „Pokud to neudělají, vědomě či nevědomě slouží zájmům Ruska,“ prohlásil Petr Fiala.

Na sociální síti X premiér už dříve napsal, že noční ruský dronový útok, který zasáhl i území Polska, je testem obranyschopnosti NATO. „Těžko lze věřit, že šlo o náhodu. Putinův režim ohrožuje celou Evropu a systematicky zkouší, kam může zajít,“ uvedl.

Česko odmítá sledování on-line komunikace

Česko bude při případném hlasování v Bruselu aktivně hlasovat proti návrhu na sledování on-line komunikace lidí.

„Jsem rád, že jsme přistoupili k této změně pozice, protože jsem přesvědčen, že musíme chránit soukromí a svobodu každého občana,“ řekl po jednání kabinetu Fiala.

Takzvaná chat control vychází z návrhu Evropské komise z roku 2022 namířeného proti sexuálnímu zneužívání dětí. Poskytovatelé on-line služeb včetně chatovacích aplikací, sociálních sítí a datových úložišť by podle návrhu měli zákonnou povinnost prohledávat s pomocí algoritmů obsah zpráv a uložených souborů. Na materiály týkající se dětské pornografie nebo zneužívání nezletilých by poskytovatelé služeb museli upozornit příslušné úřady.

Poslanci zachovali zaměstnanecké benefity a ukončili volební období Sněmovny

Vláda také schválila nový systém rozdělování peněz na platy nepedagogických pracovníků ve školách. Podle ministra školství Mikuláše Beka bude systém zohledňovat náročnost provozu jednotlivých škol a zařízení.

Více peněz mají dostat například zřizovatelé mateřských škol, dětských domovů nebo základních škol, které provozuje svazek obcí. Nařízení navazuje na novelu školského zákona, jež od roku 2026 přesune financování například kuchařek či školníků na obce a kraje.

Vyšší platby za státní pojištěnce

Kabinet rovněž schválil zvýšení plateb za státní pojištěnce – tedy za důchodce, děti, studenty, nezaměstnané či rodiče na mateřské. Od příštího roku se částka zvýší z 2127 na 2188 korun měsíčně.

Celkem stát zaplatí za státní pojištěnce o 4,4 miliardy korun více než letos, celková suma dosáhne 158,4 miliardy korun. Státních pojištěnců je zhruba šest milionů a jejich platby tvoří přibližně třetinu příjmů veřejných zdravotních pojišťoven.

Vláda se také zabývala materiálem k možnému vstupu do řízení u Ústavního soudu. Ten řeší návrh na zrušení oddělených zápisů ukrajinských dětí do základních škol.

Vstoupit do diskuse (52 příspěvků)

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

Ypsilonka není mrtvola! hlásí po odvolání ředitele umělecká rada s Dejdarem v čele

Repertoár pražského Studia Ypsilon bude po pondělním odvolání ředitele Karla Františka Tománka připravovat nově ustavená umělecká rada. Tvořit ji budou členové souboru v čele s hercem Martinem...

10. září 2025  14:24

Jsme připraveni chránit hranice Evropy před ruskými provokacemi, řekl Fiala

Premiér a předseda ODS Petr Fiala po jednání vlády prohlásil, že Česká republika stojí pevně za Polskem, kde v noci dopadly ruské drony. „Jsme připraveni chránit hranice Evropy před provokacemi,“...

10. září 2025  6:12,  aktualizováno  14:10

Společné pivo nevyšlo, Rakušan zve Hřiba na další schůzku. Má být na Národní třídě

Ministr vnitra a šéf hnutí STAN Vít Rakušan na sociální síti X znovu vyzval předsedu Pirátů Zdeňka Hřiba ke společné schůzce. „Navrhuji symbolicky 17. září na Národní třídě v 16:00. Na místě, kde se...

10. září 2025  13:59

Rána pro jednání o míru. Útok Izraele v Dauhá může ohrozit život rukojmích v Gaze

Premium

Od našeho zpravodaje v Izraeli Izrael při úterním úderu proti představitelům Hamásu v Kataru překvapil, kam až je schopen ve své lovecké strategii zajít. „Útok zkomplikuje mírová jednání a bude těžké se k rozhovorům znovu vrátit,“...

10. září 2025  13:58

Migranti bez vody a vzduchu omdlévali. Kamioňák dostal za převaděčství sedm let

Středočeský krajský soud dnes poslal na sedm let do vězení běloruského řidiče, v jehož kamionu se na českém území udusila syrská migrantka. Uznal ho vinným z převaděčství, verdikt není pravomocný....

10. září 2025  9:23,  aktualizováno  13:57

Každý čtvrtý dospělý Čech je obézní, lékaře ale vyhledá jen málokdo

S nadváhou žije přes 60 procent Čechů, obezitu má téměř každý čtvrtý dospělý. Většina lidí si uvědomuje, že jde o zdravotní riziko, se svým lékařem ale hmotnost řeší jen téměř každý pátý. Vyplývá to...

10. září 2025  13:50

Řidička si spletla brzdu s plynem, vjela na chodník a narazila do stromku

Chyba při ovládání vozu byla příčinou nehody, při níž řidička na Olomoucku při parkování najela na chodník. Naštěstí pro ni její přehmat odneslo jen auto a kovové ohrazení okrasného stromku.

10. září 2025  13:48

Dům, v němž našli mrtvou Marilyn Monroe, se bourat nebude. Rozhodl tak soud

Vrchní soud v Kalifornii zamítl žádost majitelů o zbourání haciendy v Los Angeles ve španělském stylu, ve které herečka Marilyn Monroe strávila poslední měsíce svého života a kde ji v roce 1962...

10. září 2025  13:47

Zpověď ajťáka. Nechápal jsem, jak může někdo naletět, až kyberšmejdi dostali i mě

O zhruba půl milionu korun přišel asi třicetiletý muž z Moravskoslezského kraje, když naletěl kybernetickým podvodníkům. Falešní policista a bankéř ho přesvědčili, že může přijít o hodně peněz, až...

10. září 2025  13:32

Rusové zasáhli v Polsku drony několik domů. Našly se i části rakety

Na území Polska bylo ve středu zatím nalezeno sedm dronů a části jedné rakety blíže neurčeného původu, uvedlo ministerstvo vnitra. Trosky jednoho z dronů poškodily rodinný dům a automobil v obci...

10. září 2025  9:45,  aktualizováno  13:31

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Lékař

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Praha

Dalších 32 665 volných pozic

Muž střelil na ulici ženu do hlavy. Myslel, že je agentkou cizí mocnosti

Minulý týden postřelil šestatřicetiletý muž přímo na ulici v brněnském Králově Poli do hlavy nicnetušící starší ženu. Střelce kriminalisté dopadli po třech dnech. K výstřelu se přiznal, uvedl, že si...

10. září 2025  13:16

Kamionu se za jízdy nečekaně převrátil vlek, trefil projíždějící osobní vůz

O velkém štěstí v neštěstí může mluvit řidič osobního vozidla Citroën, který ve středu po deváté hodině ranní jel u obce Studnice na Třebíčsku. Do jeho vozu totiž nečekaně narazil vlek uvolněný z...

10. září 2025  13:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.