Pro naše občany v Izraeli vyšleme repatriační lety do Egypta, oznámil Babiš

„Letecká evakuace přes Spojené arabské emiráty, Omán a další země Blízkého východu aktuálně není možná,“ upozornil dále na sociální síti premiér s tím, že letecký prostor je nad těmito zeměmi uzavřen.
„Situaci průběžně sledujeme a jsme v kontaktu s partnery, velvyslanci těchto zemí a leteckými společnostmi,“ dodal Babiš.
Premiér již v neděli dopoledne informoval, že na pondělí od 7:00 svolal kvůli situaci na Blízkém východě Bezpečnostní radu státu.
„Řešit budeme situaci na Blízkém východě i potenciální dopady na bezpečnostní situaci v České republice, možnosti případné repatriace našich občanů a také připravenost státu, IZS, AČR a zpravodajských služeb na další možný vývoj,“ uvedl dále premiér.
„Bezpečnost občanů České republiky je naší prioritou,“ dodal.