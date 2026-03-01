Pro naše občany v Izraeli vyšleme repatriační lety do Egypta, oznámil Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) na sociální síti X v neděli oznámil, že Česká republika je připravena okamžitě vyslat repatriační lety do Egypta pro občany v Izraeli, pokud by se rozhodli odcestovat a museli se přesunout autobusem. „Letecký prostor nad Izraelem je uzavřen,“ doplnil premiér.

Premiér Andrej Babiš při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro budoucnost 2.0 | foto: Anna Kristová, MAFRA

„Letecká evakuace přes Spojené arabské emiráty, Omán a další země Blízkého východu aktuálně není možná,“ upozornil dále na sociální síti premiér s tím, že letecký prostor je nad těmito zeměmi uzavřen.

„Situaci průběžně sledujeme a jsme v kontaktu s partnery, velvyslanci těchto zemí a leteckými společnostmi,“ dodal Babiš.

Premiér již v neděli dopoledne informoval, že na pondělí od 7:00 svolal kvůli situaci na Blízkém východě Bezpečnostní radu státu.

„Řešit budeme situaci na Blízkém východě i potenciální dopady na bezpečnostní situaci v České republice, možnosti případné repatriace našich občanů a také připravenost státu, IZS, AČR a zpravodajských služeb na další možný vývoj,“ uvedl dále premiér.

„Bezpečnost občanů České republiky je naší prioritou,“ dodal.

Zamrazilová: ČR už není poslední vagón Německa do Číny. Růst táhnou zbrojaři

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Sledujeme online
Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izraelská armáda čelila několika vlnám íránských...

Íránský vůdce Alí Chameneí byl při úderech zabit, potvrdila státní média

Nejvyšší duchovní vůdce Íránu Alí Chameneí (17. února 2026)

Íránská státní média potvrdila zabití duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku. Jeho smrt už dříve naznačili americký prezident Donald Trump a izraelský premiér...

ONLINE: Útoky po celém Blízkém východě, terčem i Kypr. Trump hrozí velkou odvetou

Sledujeme online
Kouř se vznáší nad íránskou metropolí Teheránem po izraelských útocích (1....

Izraelská armáda oznámila, že zahájila údery na cíle v srdci Teheránu. Ve městě jsou slyšet exploze. Írán v neděli pokračuje v raketových útocích na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy...

Seniorku na chodníku srazil mladík autem, žena zemřela. Policie hledá svědky

ilustrační snímek

Sedmasedmdesátiletá žena v sobotu zemřela v Třebíči při dopravní nehodě. Když šla po chodníku, srazil ji autem osmnáctiletý řidič. Sám se zranil, stejně jako jeho spolujedoucí. Pro vyšetření nehody...

1. března 2026  11:55

Útoky na Írán byly správné, tamní režim je brutální, shodli se Havlíček s Fialou

ANO, Motoristé a SPD jednají o programu. Debaty v pondělí vyjednavači započali...

Napětí na Blízkém východě po operaci Epická zuřivost (Epic Fury) ovládlo jako téma i nedělní Partii Terezie Tománkové. Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) i bývalý lídr opozice Petr Fiala (ODS) se v...

1. března 2026  11:24

ONLINE: Útoky po celém Blízkém východě, terčem i Kypr. Trump hrozí velkou odvetou

Sledujeme online
Kouř se vznáší nad íránskou metropolí Teheránem po izraelských útocích (1....

Izraelská armáda oznámila, že zahájila údery na cíle v srdci Teheránu. Ve městě jsou slyšet exploze. Írán v neděli pokračuje v raketových útocích na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy...

1. března 2026  7:28,  aktualizováno  11:20

Chameneí se na mučednickou smrt nachystal. Šanci větří „muž v černém“

Premium
Íránský filosof Alí Larídžání na archivním snímku

Alí Chameneí věděl, že jeho dny se krátí. Nejvyšší duchovní vůdce Íránu se proto od června minulého roku věnoval hledání následníka. Kdo přesně ho ve funkci nejvyššího duchovního vůdce nahradí, není...

1. března 2026  11:12

Vymírání druhů se na Zemi opakuje celkem pravidelně. Zabránit mu nelze, říká vědec

Premium
Jan Frouz

Život na Zemi existuje přibližně 4 miliardy let. Daří se mu, přestože ho zasáhlo přinejmenším pět obřích klimatických katastrof, které zdecimovaly většinu živočišných druhů. Navíc ho prokazatelně...

1. března 2026

Přiškrcený Hormuzský průliv oživil vzpomínky na energošok roku 2022

ilustrační snímek

Lodní doprava v Hormuzském průlivu se po amerických a izraelských úderech na Írán z velké části zastavila. Klíčovou námořní tepnou prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy a zhruba stejný...

1. března 2026  7:14,  aktualizováno  10:24

Posádka auta nabouraného na okraji Prahy utekla, policie chytila jen spolujezdce

Nehoda u Dobročovic, od které utekl řidič. (28. února 2026)

Policisté pátrají po řidiči vozidla, který havaroval v sobotu večer na Praze-východ poblíž obcí Dobročovice a Škvorec. Dvoučlenná posádka auto opustila ještě před příjezdem policie.

1. března 2026  10:10

Babiš na pondělí svolal kvůli dění v Íránu Bezpečnostní radu státu

Andrej Babiš na tiskové konferenci po zasedání Bezpečnostní rady státu, kterého...

Premiér Andrej Babiš na Facebooku v neděli dopoledne oznámil, že na pondělí na 7:00 svolal Bezpečnostní radu státu. „Řešit budeme situaci na Blízkém východě i potenciální dopady na bezpečnostní...

1. března 2026  10:02

Můj úspěch ve StarDance? Přijdou noví, mladší, lepší a hezčí, přemýšlí Oskar Hes

Premium
Oskar Hes

Je neuvěřitelné, že to po více než roce lidi stále zajímá, přemýšlí Oskar Hes o svém úspěchu ve StarDance. Během plesové sezony totiž objíždí republiku a tančí. Přesto nyní stihl nazkoušet svou...

1. března 2026

Ředitelka školy, kde podala polovina pedagogů výpovědi, oznámila rezignaci

Na Základní škola Hradská v Humpolci podala přibližně polovina učitelů výpověď...

Situace na Základní škole Hradská v Humpolci, kde v týdnu podala polovina pedagogického sboru výpovědi, by se mohla začít uklidňovat. Ředitelka Helena Kahounová, která byla důvodem tohoto radikálního...

28. února 2026  11:15,  aktualizováno  1. 3. 9:28

Tragická havárie sportovního letadla u Panenského Týnce. Pilot nepřežil

V prostoru milovického letiště havarovalo malé letadlo. (20. května 2024)

U Panenského Týnce na Lounsku v sobotu odpoledne havarovalo v blízkosti místního letiště malé sportovní letadlo. Nehoda měla pro pilota tragické následky. Škoda na stroji byla předběžně vyčíslena na...

1. března 2026  9:09

