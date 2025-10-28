Rekordní říjnový sníh. Aspoň 20 centimetrů je na Šumavě, Jeseníkách i Krkonoších

Autor:
  11:29
V nejvyšších polohách Šumavy, Krkonoš a Jeseníků napadly v uplynulých hodinách desítky centimetrů sněhu. Naposledy se to v tomto období stalo před 16 lety, podotkl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Ve druhé polovině týdne se ale oteplí a sníh odtaje i z hřebenů.
Sněžení na šumavské Kvildě. (27. října 2025)

Sněžení na šumavské Kvildě. (27. října 2025) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Sypač v Libereckém kraji na silnici I/10 mezi Harrachovem a polskou hranicí....
Sněžení na šumavské Kvildě. (27. října 2025)
Sněžení na šumavské Kvildě. (27. října 2025)
Sněžení na šumavské Kvildě. (27. října 2025)
18 fotografií

Nejvíce sněhu leželo v úterý ráno na šumavském Velkém Javoru, kde naměřili 48 centimetrů. Na Labské boudě to bylo 42 centimetrů, Plechý hlásil 35 centimetrů a například Praděd v Jeseníkách 22 centimetrů. Meteorologové upozornili, že nesněžilo jen na hřebenech, ale sníh přechodně napadl i v nižších polohách hor.

„Minimálně 20 cm leží v říjnu někde na horách v ČR v průměru jednou za tři roky. Avšak aby sníh ležel zároveň na Šumavě, v Krkonoších i v Jeseníkách, tak to se nám již hledá v archivu hůře. Naposledy k tomu došlo v roce 2009,“ sdělil ČHMÚ.

V říjnu před 16 lety ale bylo na horách mnohem více sněhu než nyní. Na Lysé hoře v Beskydech byl dokonce více než metr sněhu, konkrétně 103 centimetrů, což je zatím říjnový rekord. Luční bouda měla 87 centimetrů sněhu a přes půl metru ho bylo také na hřebeni Jeseníků a Krušných hor.

Hory zasypal sníh, nadšenci na Kvildě postavili sněhuláka. Silnice jsou sjízdné

„Navíc tenkrát ležel sníh často již od středních poloh, hodně sněhu napadlo na Liberecku a Jablonecku a třeba i na Českomoravské vrchovině leželo 15 až 30 cm a sníh padal i ve vyšších polohách Prahy,“ podotkli meteorologové.

Přesto nynější sněhová nadílka vytáhla na hory běžkaře. První stopu vytlačili například v okolí Pradědu.

Současná sněhová pokrývka ale na horách ještě nevydrží. Už v úterý se začne oteplovat, mrznout v dalších dnech nebude ani v noci. Sníh tak postupně odtaje ve druhé polovině týdne i z nejvyšší poloh.

Evakuace 160 lidí, škoda 15 milionů. Na Brněnsku hořela technologická pec

Ve firmě v Moravanech na Brněnsku v pondělí odpoledne hořela technologická pec. Z haly se ještě před příjezdem hasičů evakuovalo asi 160 lidí. Nikdo nebyl zraněn. Škoda po požáru činí předběžně 15...

28. října 2025  9:18

Dvě třetiny mladých Čechů by bez příjmu vydržely jen tři měsíce, ukázal průzkum

Téměř dvě třetiny mladých Čechů by při ztrátě zaměstnání udržely svůj životní styl maximálně tři měsíce. Pouze měsíc by vydrželo 30 procent, takovou rezervu mají hlavně lidé se základním vzděláním....

28. října 2025  8:52

