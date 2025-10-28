Nejvíce sněhu leželo v úterý ráno na šumavském Velkém Javoru, kde naměřili 48 centimetrů. Na Labské boudě to bylo 42 centimetrů, Plechý hlásil 35 centimetrů a například Praděd v Jeseníkách 22 centimetrů. Meteorologové upozornili, že nesněžilo jen na hřebenech, ale sníh přechodně napadl i v nižších polohách hor.
„Minimálně 20 cm leží v říjnu někde na horách v ČR v průměru jednou za tři roky. Avšak aby sníh ležel zároveň na Šumavě, v Krkonoších i v Jeseníkách, tak to se nám již hledá v archivu hůře. Naposledy k tomu došlo v roce 2009,“ sdělil ČHMÚ.
V říjnu před 16 lety ale bylo na horách mnohem více sněhu než nyní. Na Lysé hoře v Beskydech byl dokonce více než metr sněhu, konkrétně 103 centimetrů, což je zatím říjnový rekord. Luční bouda měla 87 centimetrů sněhu a přes půl metru ho bylo také na hřebeni Jeseníků a Krušných hor.
|
Hory zasypal sníh, nadšenci na Kvildě postavili sněhuláka. Silnice jsou sjízdné
„Navíc tenkrát ležel sníh často již od středních poloh, hodně sněhu napadlo na Liberecku a Jablonecku a třeba i na Českomoravské vrchovině leželo 15 až 30 cm a sníh padal i ve vyšších polohách Prahy,“ podotkli meteorologové.
Přesto nynější sněhová nadílka vytáhla na hory běžkaře. První stopu vytlačili například v okolí Pradědu.
Současná sněhová pokrývka ale na horách ještě nevydrží. Už v úterý se začne oteplovat, mrznout v dalších dnech nebude ani v noci. Sníh tak postupně odtaje ve druhé polovině týdne i z nejvyšší poloh.