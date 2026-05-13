Česko nechystá plošné kroky kvůli hantaviru Andes, uvedl Vojtěch

Autor: ,
  11:54
Česko v současné době podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) nechystá žádná mimořádná opatření vůči veřejnosti kvůli hantaviru Andes. Situaci ale ministerstvo zdravotnictví spolu s hygienickou službou sleduje, uvedl Vojtěch.
Adam Vojtěch (ANO), na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. (28. listopadu 2025). | foto:  Petr Topič, MAFRA

Hlavní hygienička Barbora Macková doplnila, že zdravotnická zařízení a hygienické služby mají doporučené postupy pro importovaná onemocnění. Ohnisko nemoci je spojeno s výletní lodí, která vyplula na začátku dubna z Argentiny. Podle dosavadních informací byla hantavirová nákaza zatím potvrzena u desítky lidí a tři cestující z lodi na ni zemřeli.

„Virus Andes hantavirus se nešíří vzduchem mezi lidmi způsobem jako chřipka nebo covid-19. Širší komunitní přenos je považován za velmi nepravděpodobný, zejména při dodržování základních hygienických a preventivních opatření,“ uvedlo ministerstvo zdravotnictví.

Hantaviry přenášené hlodavci útočí i v Česku. Smrt lesníka objasnila až pitva

Podle dostupných informací nebyl na palubě lodi žádný občan České republiky. „Pro běžnou populaci v České republice aktuálně nepředstavuje situace zvýšené riziko. Situaci nadále průběžně monitorujeme ve spolupráci s mezinárodními partnery a o dalším vývoji budeme veřejnost i zdravotnická zařízení neprodleně informovat,“ uvedla Macková.

Podle mezinárodních zdravotních organizací nyní nic nenasvědčuje ani širšímu šíření nákazy mimo blízké kontakty dříve nakažených. Inkubační doba nákazy je osm týdnů, část cestujících z lodi vystoupila dříve na ostrově svaté Heleny, zbytek byl evakuován po zakotvení lodi u Tenerife. Odborníci ale čekají, že případů přibude.

Češi se obávají hantavirů od místních hlodavců. Začínají nakupovat roušky

Tento typ hantaviru je jediný, u kterého je prokázané šíření mezi lidmi. „Takový přenos je však považován za vzácný a obvykle vyžaduje blízký nebo dlouhodobý kontakt s nakaženou osobou,“ doplnilo ministerstvo zdravotnictví.

Součástí doporučení v Česku je například důraz na zjišťování cestovatelské anamnézy, správný diagnostický postup či dodržování standardních hygienických a izolačních opatření.

Česko nechystá plošné kroky kvůli hantaviru Andes, uvedl Vojtěch

