Hlavní hygienička Barbora Macková doplnila, že zdravotnická zařízení a hygienické služby mají doporučené postupy pro importovaná onemocnění. Ohnisko nemoci je spojeno s výletní lodí, která vyplula na začátku dubna z Argentiny. Podle dosavadních informací byla hantavirová nákaza zatím potvrzena u desítky lidí a tři cestující z lodi na ni zemřeli.
„Virus Andes hantavirus se nešíří vzduchem mezi lidmi způsobem jako chřipka nebo covid-19. Širší komunitní přenos je považován za velmi nepravděpodobný, zejména při dodržování základních hygienických a preventivních opatření,“ uvedlo ministerstvo zdravotnictví.
Podle dostupných informací nebyl na palubě lodi žádný občan České republiky. „Pro běžnou populaci v České republice aktuálně nepředstavuje situace zvýšené riziko. Situaci nadále průběžně monitorujeme ve spolupráci s mezinárodními partnery a o dalším vývoji budeme veřejnost i zdravotnická zařízení neprodleně informovat,“ uvedla Macková.
Podle mezinárodních zdravotních organizací nyní nic nenasvědčuje ani širšímu šíření nákazy mimo blízké kontakty dříve nakažených. Inkubační doba nákazy je osm týdnů, část cestujících z lodi vystoupila dříve na ostrově svaté Heleny, zbytek byl evakuován po zakotvení lodi u Tenerife. Odborníci ale čekají, že případů přibude.
Tento typ hantaviru je jediný, u kterého je prokázané šíření mezi lidmi. „Takový přenos je však považován za vzácný a obvykle vyžaduje blízký nebo dlouhodobý kontakt s nakaženou osobou,“ doplnilo ministerstvo zdravotnictví.
Součástí doporučení v Česku je například důraz na zjišťování cestovatelské anamnézy, správný diagnostický postup či dodržování standardních hygienických a izolačních opatření.