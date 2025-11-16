Na už připravené dopravní stavby chybí v rozpočtu přes 16 miliard korun

  19:35
V rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na příští rok chybí 16,5 miliardy korun na stavby silnic a dálnic, které jsou již připraveny k zahájení. Na seznamu děl, na něž chybí peníze, je například poslední úsek dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova či pokračování dálnice D35 z Hořic do Úlibic.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: vizualizace Valbek

„Jde o akce, kde jsou již podepsané smlouvy ze strany zhotovitele. K umožnění podpisu smluv na všechny tyto akce se musí vyřešit jejich financování v rámci rozpočtu SFDI na rok 2026. V aktuální situaci a nejistoty výše rozpočtu SFDI na rok 2026 smlouvy podepsat nelze,“ uvedl na síti X ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

Kdy budou smlouvy podepsané, není podle něho jasné. „Je třeba počkat na další vývoj debaty o rozpočtu SFDI na širším politickém spektru,“ řekl Mátl.

Stavba Pražského okruhu jede naplno. Spory o rozpočet ji nezbrzdí, ujišťuje ŘSD

Na Mátlově seznamu šesti staveb, u kterých není vyřešeno financování, je kromě zmíněných dálničních úseků také přestavba dálniční křižovatky Aviatická na D7, přeložka silnice I/16 z Mladé Boleslavi do Martinovic, obchvat Plas či stavba mimoúrovňové křižovatky mezi obcí Okrouhlá a Novým Borem.

Podle webu Zdopravy.cz. musí dojít k podpisu smluv do deseti měsíců od podání nabídky. U některých zmíněných staveb byly nabídky podané letos v červnu.

Vláda v demisi ve středu schválila rozpočet SFDI na příští rok s výdaji 187 miliard korun. Po jednání kabinetu ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS) upozornil, že do fondu bude třeba doplnit 37,2 miliardy Kč. V letošním roce by chtěl využít nespotřebované výdaje, v příštím by podle něj bylo možné využít vyšší příjmy vzniklé díky ekonomickému růstu.

12. listopadu 2025
16. listopadu 2025

