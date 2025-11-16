„Jde o akce, kde jsou již podepsané smlouvy ze strany zhotovitele. K umožnění podpisu smluv na všechny tyto akce se musí vyřešit jejich financování v rámci rozpočtu SFDI na rok 2026. V aktuální situaci a nejistoty výše rozpočtu SFDI na rok 2026 smlouvy podepsat nelze,“ uvedl na síti X ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.
Kdy budou smlouvy podepsané, není podle něho jasné. „Je třeba počkat na další vývoj debaty o rozpočtu SFDI na širším politickém spektru,“ řekl Mátl.
Na Mátlově seznamu šesti staveb, u kterých není vyřešeno financování, je kromě zmíněných dálničních úseků také přestavba dálniční křižovatky Aviatická na D7, přeložka silnice I/16 z Mladé Boleslavi do Martinovic, obchvat Plas či stavba mimoúrovňové křižovatky mezi obcí Okrouhlá a Novým Borem.
Podle webu Zdopravy.cz. musí dojít k podpisu smluv do deseti měsíců od podání nabídky. U některých zmíněných staveb byly nabídky podané letos v červnu.
Vláda v demisi ve středu schválila rozpočet SFDI na příští rok s výdaji 187 miliard korun. Po jednání kabinetu ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS) upozornil, že do fondu bude třeba doplnit 37,2 miliardy Kč. V letošním roce by chtěl využít nespotřebované výdaje, v příštím by podle něj bylo možné využít vyšší příjmy vzniklé díky ekonomickému růstu.
12. listopadu 2025