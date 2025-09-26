Průměrný index odolnosti České republiky dosáhl letos 102 bodů ze 226, tedy necelých 48 %. Podobně jsou na tom i Němci, Slováci a Švédové. Odolnost je přitom podle odborníků klíčová.
Odolnost Čechů
„Odolnost byla v minulosti nesmírně důležitá. Dnes je situace jiná. Česká společnost je do značné míry opulentní a vede to k tomu, že trochu zaostáváme fyzicky i mentálně. V krizi máme pocit, že musíme hned vyhledat psychologa,“ říká Bárta, který se dlouhodobě zabývá srovnávacím studiem civilizací a stavem současného světa.
Podle něj potřebujeme pěstovat nové formy odolnosti. „Vzdělání a schopnost orientovat se v moderním světě, aby nás to neudolalo. A také schopnost čelit dezinformacím,“ dodává.
Češi věří jen někomu
Jedním z osmi pilířů odolnosti je důvěra v instituce. Právě ta podle Solva v Česku pokulhává. Průměrná důvěra dosahuje pouze 44 %. To je podobné jako v Německu, méně než ve Švédsku (51 %), ale znatelně více než na Slovensku.
Výzkum přitom ukazuje výrazné rozdíly. Nejvyšší důvěru si udržují složky záchranného systému – zdravotnická záchranná služba s průměrem 8,6 bodu z deseti a hasiči s 8,5 bodu. Na opačném konci spektra stojí politické instituce a digitální platformy. Vláda získala jen 3,7 bodu, Poslanecká sněmovna 3,9 a sociální sítě pouhých 3,5 bodu.
„Důvěra veřejnosti v instituce je přitom nesmírně důležitá. Pokud se poruší společenská smlouva, tedy dohoda mezi veřejností a její reprezentací, vede to vždy k problémům,“ upozorňuje právnička, exministryně školství a bývalá místopředsedkyně ČSSD Petra Buzková.
„V tomto byla naprosto výjimečná devadesátá léta. Měnil se režim, společenský řád, byla obrovská očekávání. Tam ta důvěra v instituce byla určitě mnohem vyšší,“ vzpomíná Buzková.
Bárta pak zdůrazňuje, že instituce nejsou neživé struktury, ale lidé, kteří je tvoří. „Instituce jsou společenský produkt. Sami je definujeme a sami rozhodujeme, jak budou fungovat. Neskládají se z cihel a nábytku, ale především z lidí. Jejich kvalita je odrazem celé společnosti,“ podotýká.
Právě proto je důvěra v instituce podle odborníků zásadní pro celkovou odolnost společnosti. Pokud chybí, společnost se stává zranitelnější nejen vůči krizím, ale i vůči dezinformacím. A ukazuje to i nový index institutu Solvo.