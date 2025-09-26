Devadesátá léta byla výjimečná, institucím jsme důvěřovali mnohem víc, říká Buzková

Veronika Pitthardová
  8:37
Odolnost společnosti stojí a padá s důvěrou v instituce. A tu Češi podle nového průzkumu Solvo postrádají. Podle jejich Indexu odolnosti věří hlavně hasičům a záchranářům, zatímco vláda nebo Sněmovna propadají. „Instituce jsou společenský produkt. Jejich kvalita je tak odrazem celé společnosti,“ upozorňuje senátor a egyptolog Miroslav Bárta.
Představení nového výzkumu institutu Solvo „Odolnost jedince.“ Zprava: Petra...

Představení nového výzkumu institutu Solvo „Odolnost jedince.“ Zprava: Petra Buzková, Miroslav Singer, Miroslav Bárta. (23. září 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Představení nového výzkumu institutu Solvo „Odolnost jedince“. (23. září 2025)
Petra Buzková (23. září 2025)
Egyptolog a politik Miroslav Bárta (23. září 2025)
Představení nového výzkumu institutu Solvo „Odolnost jedince“. (23. září 2025)
18 fotografií

Průměrný index odolnosti České republiky dosáhl letos 102 bodů ze 226, tedy necelých 48 %. Podobně jsou na tom i Němci, Slováci a Švédové. Odolnost je přitom podle odborníků klíčová.

Odolnost Čechů

Svou odolnost můžete zjistit vyplněním dotazníku na stránkách institutu.

„Odolnost byla v minulosti nesmírně důležitá. Dnes je situace jiná. Česká společnost je do značné míry opulentní a vede to k tomu, že trochu zaostáváme fyzicky i mentálně. V krizi máme pocit, že musíme hned vyhledat psychologa,“ říká Bárta, který se dlouhodobě zabývá srovnávacím studiem civilizací a stavem současného světa.

Podle něj potřebujeme pěstovat nové formy odolnosti. „Vzdělání a schopnost orientovat se v moderním světě, aby nás to neudolalo. A také schopnost čelit dezinformacím,“ dodává.

Češi věří jen někomu

Jedním z osmi pilířů odolnosti je důvěra v instituce. Právě ta podle Solva v Česku pokulhává. Průměrná důvěra dosahuje pouze 44 %. To je podobné jako v Německu, méně než ve Švédsku (51 %), ale znatelně více než na Slovensku.

Výzkum přitom ukazuje výrazné rozdíly. Nejvyšší důvěru si udržují složky záchranného systému – zdravotnická záchranná služba s průměrem 8,6 bodu z deseti a hasiči s 8,5 bodu. Na opačném konci spektra stojí politické instituce a digitální platformy. Vláda získala jen 3,7 bodu, Poslanecká sněmovna 3,9 a sociální sítě pouhých 3,5 bodu.

„Důvěra veřejnosti v instituce je přitom nesmírně důležitá. Pokud se poruší společenská smlouva, tedy dohoda mezi veřejností a její reprezentací, vede to vždy k problémům,“ upozorňuje právnička, exministryně školství a bývalá místopředsedkyně ČSSD Petra Buzková.

Češi si fandí, ale odolnost jim chybí. Index ukázal slabiny i příležitosti

„V tomto byla naprosto výjimečná devadesátá léta. Měnil se režim, společenský řád, byla obrovská očekávání. Tam ta důvěra v instituce byla určitě mnohem vyšší,“ vzpomíná Buzková.

Bárta pak zdůrazňuje, že instituce nejsou neživé struktury, ale lidé, kteří je tvoří. „Instituce jsou společenský produkt. Sami je definujeme a sami rozhodujeme, jak budou fungovat. Neskládají se z cihel a nábytku, ale především z lidí. Jejich kvalita je odrazem celé společnosti,“ podotýká.

Právě proto je důvěra v instituce podle odborníků zásadní pro celkovou odolnost společnosti. Pokud chybí, společnost se stává zranitelnější nejen vůči krizím, ale i vůči dezinformacím. A ukazuje to i nový index institutu Solvo.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Pátý den Dozimetru. Hlubuček dál vypovídá, po něm přijde muž z DPP

Také v pátek pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Po čtvrteční několikahodinové obhajobě Petra Hlubučka, jednoho z hlavních obžalovaných v celé kauze, je na řadě opět on. Státní zástupce Adam...

25. září 2025,  aktualizováno  26.9 9:06

Pět tisíc jako dárek? Byla to chyba, říká lídr kandidátky SPOLU Marek Výborný

Jako trojka na kandidátce koalice SPOLU poslanec KDU-ČSL Marek Výborný obdržel před čtyřmi roky ve volbách v Pardubickém kraji 13 351 preferenčních hlasů, suverénně nejvíc ze všech kandidátů. Tehdy...

26. září 2025  8:58

Turecko obměňuje flotilu. Národní dopravce koupí dvě stovky letadel Boeing

Aerolinky Turkish Airlines plánují koupit až 225 letadel Boeing. Je to jedna z největších akvizic letadel uskutečněných společností, která si stanovila za cíl obnovit do roku 2035 celou flotilu.

26. září 2025  8:57

Chybí vám materiál na stavbu? Naberte si levně dlažbu na ulici, nabízejí obce

Sehnat stavební materiál s pořádnou slevou v případě, že je například na zahradě potřeba jen vydláždit chodník k záhonku, může být leckde oříšek. I proto se obce na jižní Moravě vytasily s nabídkou:...

26. září 2025  8:52

Ve sněmovně mi vadí arogance moci, už se to otočí, doufá Berkovcová z ANO

Trpělivě stoupá v hierarchii hnutí ANO i na českém politickém žebříčku. Ani oponenti ve sněmovně nemohou o Janě Berkovcové říct, že by byla politickou rychlokvaškou. Z opoziční zastupitelky zvolené...

26. září 2025  8:47

Babišův comeback může vést k posunu sil v Evropě a oživení V4, píší Financial Times

Návrat Andreje Babiše k moci by pro Česko znamenal posvěcení euroskeptické a antiimigrační politiky a také odporu vůči establishmentu po čtyřech letech umírněnější vlády středopravé koalice, napsal...

26. září 2025  8:46

Devadesátá léta byla výjimečná, institucím jsme důvěřovali mnohem víc, říká Buzková

Odolnost společnosti stojí a padá s důvěrou v instituce. A tu Češi podle nového průzkumu Solvo postrádají. Podle jejich Indexu odolnosti věří hlavně hasičům a záchranářům, zatímco vláda nebo Sněmovna...

26. září 2025  8:37

Prezident Trump podepsal příkaz o plánu na prodej TikToku za 14 miliard dolarů

Americký prezident Donald Trump v pátek podepsal exekutivní příkaz, podle něhož plán prodeje amerických operací sociální sítě TikTok americkým a světovým investorům splní bezpečnostní požadavky...

26. září 2025  8:26

VIP vězení, cela po Šakalovi? Francouzi spekulují, kam zavřou Sarkozyho

Pařížský soud shledal bývalého francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho vinným z podílu na zločinném spiknutí v kauze nelegálního financování kampaně penězi z Libye. Nyní ale vyvstává otázka, ve...

26. září 2025  7:57

V Rusku zajistili 2700 údajně pašovaných dronů z Číny. Chtějí je nasadit proti Kyjevu

Ruští celníci na hranici s Čínou na Dálném východě zajistili skoro 2700 dronů. Pokud soud nařídí jejich konfiskaci, plánují je poslat vojákům, kteří bojují za Rusko proti Ukrajině.

26. září 2025  7:19

Trumpova nová várka vysokých cel. Nyní na léky, nábytek a nákladní automobily

Americký prezident Donald Trump oznámil novou várku vysokých cel na širokou škálu zboží dováženého do Spojených států, včetně 100procentního cla na léky, 50procentního cla na kuchyňský nábytek a...

26. září 2025  7:06

Chceme jednobarevnou vládu. Pro lidi je to šance na stabilitu, říká lídryně ANO

Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka Bíliny a jednička kandidátky ANO v Ústeckém kraji, chce po sněmovních volbách vidět jednobarevnou vládu, aby její hnutí mohlo řídit republiku bez koaličních...

26. září 2025  6:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.